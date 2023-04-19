Пищевая аллергия, атопический дерматит и другие причины зуда кожи у собак

3:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кажется, что ваш пушистый друг постоянно чешет, кусает или облизывает себя? Если да, то у него может быть зуд, который обычно называют зудом кожи. Этот симптом неприятный и даже болезненный для собак и если его не лечить, он может привести к инфекциям. В этой статье рассмотрим причины зуда у собак и обсудим варианты лечения.

Общие симптомы зуда кожи у собак

Если вы подозреваете, что у вашей собаки зуд, вот некоторые признаки, на которые следует обратить внимание:

Царапанье.

Кусание.

Облизывание.

Потирание.

Выпадение шерсти.

Воспаленная кожа.

Сильный запах.

Если у вашей собаки наблюдаются эти симптомы, важно определить основную причину и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Общие причины зуда кожи у собак

Существует несколько причин, по которым ваша собака может чрезмерно чесаться. Вот некоторые распространенные причины:

Бактериальные или грибковые инфекции

Бактериальные или грибковые инфекции являются распространенной причиной зуда у собак. Симптомы этих инфекций включают сочащуюся, воспаленную кожу, сильный запах и выпадение шерсти. Ваш ветеринар может диагностировать эти инфекции с помощью соскобов кожи и анализов крови.

Атопический дерматит

Атопический дерматит также известен как аллергический дерматит и часто вызывается аллергенами окружающей среды, такими как пыльца, перхоть и растения. Поэтому он может быть сезонным.

Аллергический дерматит на блох

Аллергический дерматит на блох — это вид аллергического дерматита, который возникает, когда блохи впрыскивают слюну в тело собаки. Белки, содержащиеся в слюне, провоцируют иммунную систему, вызывая зуд, который обычно длится несколько дней. Даже один укус блохи может вызвать реакцию.

Пищевая аллергия

Пищевая аллергия часто встречается у собак с круглогодичным зудом, и аллергическую реакцию можно проверить с помощью диеты. Ветеринар может предложить диету по рецепту или домашний рацион без дополнительных лакомств.

Лечение зуда кожи у собак

В зависимости от основного заболевания ветеринар может порекомендовать один из следующих вариантов, чтобы взять зуд под контроль:

Антибиотики

При бактериальных и грибковых инфекциях могут быть назначены антибиотики, которые часто принимают от 21 до 30 дней, чтобы полностью очистить кожу.

Борьба с насекомыми

Устранение или ограничение контакта собаки с насекомыми может помочь в случае аллергической реакции на укусы насекомых.

Назначенная диета

Если есть подозрение на пищевую аллергию, ветеринар порекомендует специальную диету. Это может означать поиск подходящего корма методом проб и ошибок.

Стероидные препараты

Такие препараты, как глюкокортикоиды, очень эффективны, но могут иметь побочные эффекты, такие как повышенный голод и жажда. Эти препараты обычно назначаются на короткий срок.

Противозудные препараты

Циклоспорин, оклацитиниб и незаменимые жирные кислоты — распространенные препараты, назначаемые собакам для снятия симптомов.

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