Кажется, что ваш пушистый друг постоянно чешет, кусает или облизывает себя? Если да, то у него может быть зуд, который обычно называют зудом кожи. Этот симптом неприятный и даже болезненный для собак и если его не лечить, он может привести к инфекциям. В этой статье рассмотрим причины зуда у собак и обсудим варианты лечения.
Если вы подозреваете, что у вашей собаки зуд, вот некоторые признаки, на которые следует обратить внимание:
Если у вашей собаки наблюдаются эти симптомы, важно определить основную причину и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Существует несколько причин, по которым ваша собака может чрезмерно чесаться. Вот некоторые распространенные причины:
Бактериальные или грибковые инфекции являются распространенной причиной зуда у собак. Симптомы этих инфекций включают сочащуюся, воспаленную кожу, сильный запах и выпадение шерсти. Ваш ветеринар может диагностировать эти инфекции с помощью соскобов кожи и анализов крови.
Атопический дерматит также известен как аллергический дерматит и часто вызывается аллергенами окружающей среды, такими как пыльца, перхоть и растения. Поэтому он может быть сезонным.
Аллергический дерматит на блох — это вид аллергического дерматита, который возникает, когда блохи впрыскивают слюну в тело собаки. Белки, содержащиеся в слюне, провоцируют иммунную систему, вызывая зуд, который обычно длится несколько дней. Даже один укус блохи может вызвать реакцию.
Пищевая аллергия часто встречается у собак с круглогодичным зудом, и аллергическую реакцию можно проверить с помощью диеты. Ветеринар может предложить диету по рецепту или домашний рацион без дополнительных лакомств.
В зависимости от основного заболевания ветеринар может порекомендовать один из следующих вариантов, чтобы взять зуд под контроль:
При бактериальных и грибковых инфекциях могут быть назначены антибиотики, которые часто принимают от 21 до 30 дней, чтобы полностью очистить кожу.
Устранение или ограничение контакта собаки с насекомыми может помочь в случае аллергической реакции на укусы насекомых.
Если есть подозрение на пищевую аллергию, ветеринар порекомендует специальную диету. Это может означать поиск подходящего корма методом проб и ошибок.
Такие препараты, как глюкокортикоиды, очень эффективны, но могут иметь побочные эффекты, такие как повышенный голод и жажда. Эти препараты обычно назначаются на короткий срок.
Циклоспорин, оклацитиниб и незаменимые жирные кислоты — распространенные препараты, назначаемые собакам для снятия симптомов.
Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...
Армия России начала использовать скрытое вооружение.