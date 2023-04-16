Девять способов, которыми кошка проявляет любовь к вам и говорит :"Ты потряс мой мир!"

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Известно, что кошки капризны и вздорны, но как насчет того, когда они проявляют привязанность?

Поглаживание по голове

Когда кошка трется о вас лбом, это называется "поглаживание по голове". Кошка опускает голову и наклоняется вперед так, чтобы макушка ее головы касалась вашего лба, лица или любой другой части тела. Это прикосновение часто вызывает выброс гормонов хорошего настроения, называемых эндорфинами, как у вас, так и у вашей кошки.

Потирание щеками

Кошки выделяют масло из лицевых желез, чтобы обозначить свою территорию, и делают это, потираясь щеками о предметы или людей, которых они хотят считать своими. Поэтому, когда ваша кошка трется щеками о ваши ноги или руки, она демонстрирует свою привязанность к вам и считает вас своим.

Подергивание хвоста

Хвост кошки действует как барометр настроения. Когда кошка напугана или взволнована, ее хвост распушается. Но когда она подходит к вам с лениво поднятым в воздух хвостом, а самый кончик подергивается, она выражает свою любовь и говорит: "Ты потряс мой мир!"

Медленное моргание

Кошки приберегают зрительный контакт для людей, которых они знают и которым доверяют. Когда ваша кошка тихонько моргает вам и держит зрительный контакт, это знак любви и доверия. Вы можете ответить на ласку вашей кошки мягким морганием в ответ.

Мурлыканье

Кошки мурлыкают, когда они довольны, но они также мурлыкают, когда им нужно успокоиться или во время выхаживания котят. Однако когда ваша кошка направляет свое особое урчание всем телом в вашу сторону, она говорит: "Я люблю тебя".

Сидя на вас верхом или рядом с вами

Кошки любят спать в теплых местах, но когда они обходят свою уютную кошачью постель или подушку в вашей спальне, чтобы устроиться на ваших коленях или рядом с вами, это большая честь для вас. Ваша кошка дает понять, что предпочитает быть с вами, а не в одиночестве.

Разминание лап

Когда кошка садится к вам на колени, мурлычет и начинает разминать ваши бедра передними лапами, она демонстрирует свою привязанность. Эксперты говорят, что это действие возвращает вашу взрослую кошку в безопасное и доброжелательное воспоминание о том, как она, будучи новорожденным котенком, прижималась к матери в поисках молока.

Вылизывание

Когда кошка лижет вас или мочки ушей, она воспринимает вас как другую кошку. Такое поведение при обхаживании является признаком привязанности.

Подношение подарков

Кошки приносят добычу своим спутникам-людям в знак любви и уважения. Хотя такое поведение может показаться неприятным, оно является выражением привязанности и любви.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...