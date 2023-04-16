Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Собаку укусила пчела: внимательно следите за питомцем и не пропустите признаки аллергии

3:18
Зоосфера » Собаки

Если у вас есть домашний питомец, вы знаете, что собаки по природе своей любопытные и игривые животные, которые любят исследовать окружающую среду. Хотя это в целом хорошо, но может подвергать их риску укусов пчёл, которые бывают опасны для жизни. 

Собаку укусила пчела: внимательно следите за питомцем и не пропустите признаки аллергии

Признаки укусов пчёл у собак

Собаки подвержены большему риску укусов пчел, чем люди, из-за их природной склонности преследовать или играть с движущимися объектами. Чаще всего пчелы, осы и шершни жалят собак в рот, нос, морду или лапы. Если вашу собаку ужалили, важно обратить внимание на признаки аллергической реакции, которая может быть тяжелой и даже опасной для жизни. Признаки укуса пчелы у собак включают в себя:

  • Легкие симптомы, такие как отек, царапанье, потирание, облизывание или жевание места укуса.
  • Тяжелые симптомы, такие как сильный отек морды, горла или шеи, крапивница, рвота, затрудненное дыхание или коллапс.

Виды укусов пчёл у собак

Реакция на укус пчелы может варьироваться от легкой до тяжелой в зависимости от вида насекомого. Менее ядовитые укусы могут вызвать легкое жжение или зуд в течение нескольких минут, в то время как более ядовитые укусы могут вызвать сильный отек, боль, зуд и покраснение. В самых крайних случаях у собаки может возникнуть анафилактический шок — тяжелая и потенциально опасная для жизни аллергическая реакция, приводящая к затруднению дыхания, коллапсу и смерти.

Что делать, если вашу собаку ужалили

Если вы подозреваете, что вашу собаку ужалило насекомое, главное, сохранять спокойствие. Кредитной карточкой или ногтем поскребите жало. Проведите по нему, чтобы вышло наружу и в сторону. Пинцетом или ногтями вытащите жало из кожи. Постарайтесь не сжимать видимый конец жала, иначе вы выдавите в кожу еще больше яда. После удаления жала внимательно следите за собакой на предмет признаков аллергической реакции, которая может развиться быстро и в считанные минуты стать опасной для жизни.

Если у вашей собаки появились признаки аллергической реакции, немедленно обратитесь за ветеринарной помощью. Даже если вы не уверены, что у вашей собаки аллергическая реакция, всегда лучше проявить осторожность и обратиться за профессиональной помощью. Ветеринар осмотрит вашу собаку и назначит препараты для лечения аллергической реакции, а также удалит жало, если оно застряло. В ветклинике предоставят лекарства для облегчения боли и зуда, связанных с укусами, а в тяжелых случаях рекомендуют госпитализацию для наблюдения и более интенсивной терапии.

Профилактика укусов пчёл у собак

Чтобы свести к минимуму риск укуса пчелы, лучше всего помочь собаке избегать цветочных клумб, которые являются излюбленным местом обитания пчел. Пчелы также могут строить гнезда на карнизах домов или на деревьях, поэтому важно следить за тем, чтобы пчелы не укусили собаку.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Что делать, если собаку или кошку укусила пчела, оса или другое насекомое-аллергик.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Новости
ВС РФ уничтожили расположение наёмников "Иностранного легиона" на донецком направлении
Эксперты: никогда намеренно не светите лазером в глаза вашей кошки
Ilta-Sanomat: Финляндия захотела нарушить соглашение с РФ о демилитаризации Аландских островов
Спортивный седан Omoda S5 GT от Chery появится в России в июле
GLD: украинские беженцы устроили бунт на военной базе в Нидерландах
Поляки высмеяли президента Анджея Дуду за желание "перекрыть России кислород"
Эксперты объяснили, почему у собаки мокрый нос
Собчак обратилась к Пугачёвой: Вы и есть Родина-Мать!
"РВ": ВС Украины не могут остановить продвижение войск ВС России в Артёмовске
RV: перед Пасхой на разных участках фронта зафиксировано движение техники ВС Украины
Популярное
Российские "Кинжалы" сорвали контрнаступление ВСУ

После ЧП представители Минобороны и Генштаба ВСУ были вызваны "на ковёр" в посольство США.

Баранец: удары российских "Кинжалов" по бункеру НАТО сорвали контрнаступление ВСУ
ВС России нанесли ракетный удар по пункту размещения военнослужащих ВС Украины в Харькове
Российские войска нанесли удар по объекту ВСУ в Харькове
Америка лишила Европу ценного источника сырья
Туристы в опасности: смертельный вирус добрался до Европы
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
ВСУ бросили танки в контратаку у Авдеевки, российские войска встретили их огнём
Вирус Хасеки пришёл в Россию: клещи стали переносчиками новой инфекции
Появились подробности прорыва танков ВСУ под Донецком
Появились подробности прорыва танков ВСУ под Донецком
Последние материалы
Die Welt*: "русские шпионки" вербуют политиков и военных Германии через сайты знакомств
Мутные глаза у кошки: как и у людей, у питомца может развиться катаракта или глаукома
ВС РФ уничтожили расположение наёмников "Иностранного легиона" на донецком направлении
Собаку укусила пчела: внимательно следите за питомцем и не пропустите признаки аллергии
Эксперты: никогда намеренно не светите лазером в глаза вашей кошки
Ilta-Sanomat: Финляндия захотела нарушить соглашение с РФ о демилитаризации Аландских островов
Спортивный седан Omoda S5 GT от Chery появится в России в июле
GLD: украинские беженцы устроили бунт на военной базе в Нидерландах
Поляки высмеяли президента Анджея Дуду за желание "перекрыть России кислород"
Цуккини, огурцы, яблоки и другие полезные и вкусные лакомства для вашей собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников