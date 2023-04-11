В возрасте до шести месяцев ваш котёнок потеряет молочные зубы, изменит поведение, станет длиннее и стройнее

3:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцам домашних животных всегда интересно наблюдать за тем, как растет и взрослеет их котенок. Однако по мере приближения к возрасту от 4 до 6 месяцев важно знать, какие изменения произойдут с котенком и как вы можете поддержать его физическое и психическое развитие.

Физическое и умственное развитие

В возрасте от 4 до 6 месяцев у вашего котенка наблюдается значительный физический и умственный рост. Вы можете заметить такие изменения, как выпадение молочных зубов, а его некогда пушистая шерсть становится гладкой и блестящей. Вот некоторые основные этапы развития, о которых следует помнить:

Прорезывание зубов: на этом этапе у вашего котенка начинают выпадать молочные зубы. Вы можете найти их крошечные зубки в тарелке с едой или на ковре, но не волнуйтесь, если вы не можете их найти. Это нормально, если некоторые котята проглотят свои молочные зубы.

Изменение веса и формы тела: по мере взросления котенка форма его тела будет меняться. Он станет длиннее и стройнее, превращаясь из пухлого, круглого котенка в стройную, спортивную кошку.

Изменения в поведении

В подростковом возрасте происходит всплеск гормонов, а это значит, что ваш некогда милый котенок может начать демонстрировать новые формы поведения.

Большая часть котят становится половозрелым к шести месяцам, срок варьируется в зависимости от породы, да и просто индивидуально. При достижении половой зрелости из-за гормонов меняется поведение кошки или кота.

Кошечки беспокойно себя ведут, кричат и мечутся по квартире. Котики помимо криков могут стать более агрессивными. Для коррекции поведения, да и в целом для нормального здоровья животного (если вы не собираетесь разводить котят) ветеринары рекомендуют провести операцию по стерилизации или кастрации.

Вот некоторые модели поведения, на которые следует обратить внимание.

Разбрызгивание и маркировка территории: самцы кошек имеют естественное стремление метить свою территорию, разбрызгивая мочу. Кастрировав котенка мужского пола, вы сможете снизить вероятность такого поведения.

Бродяжничество: некастрированные коты-самцы могут бродить по окрестностям в поисках пары, что может привести к дракам с другими котами-самцами и заражению болезнями.

Громкое поведение: самки в период течки могут быть очень "громкими", что может нарушить покой вашей семьи.

Здоровье и питание

Чтобы поддерживать здоровье и благополучие вашего котенка, важно регулярно посещать ветеринара. Ветеринар даст вам квалифицированные рекомендации по оптимальному питанию, вакцинации и профилактическим мерам для вашего котенка.

Котят в возрасте от 4 до 6 месяцев следует кормить специальным кормом для котят, удовлетворяющим все их потребности в питательных веществах. Кормите их этим питанием до достижения ими 9 месяцев. По мере приближения шести месяцев, вам, возможно, придётся регулировать количество пищи, так как существует вероятность перекормить пушистого любимца.

Корма для котят отличаются по количеству калорий, поэтому внимательно изучайте этикетку или посоветуйтесь с ветеринаром или диетологом, сколько еды следует давать вашему котёнку. Обычно котёнку со средним весом хватает около 1/2 чашки сухого корма в сутки.

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