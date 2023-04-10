Блохи у котят: как безопасно вывести

3:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Блохи — настоящая неприятность, особенно для котят. Они вызывают зуд и раздражение, а также распространяют болезни. В тяжелых случаях они могут даже привести к серьезной потере крови и болезни. Однако избавиться от блох может быть непросто, поскольку котята очень чувствительны и требуют специальных средств.

Обработка всех домашних животных в доме

Когда речь идет о том, как избавиться от блох у котят, первым шагом должна быть обработка от блох всех домашних животных в доме. Это поможет предотвратить переход блох от одного животного к другому. Важно отметить, что не все средства от блох безопасны для котят, поэтому перед использованием любых средств внимательно читайте этикетки.

Борьба с блохами в домашних условиях

Блохи имеют сложный жизненный цикл и могут выживать в доме или во дворе в виде яиц, личинок и куколок. Стирка постельных принадлежностей в горячей воде и чистка пылесосом ковров, полов и мебели помогут уменьшить передачу блох котятам. Обязательно выбрасывайте мешок для пылесоса на улицу сразу после уборки, чтобы блохи не забрались обратно в ваш дом.

Выбор безопасных средств от блох для котят

Очень важно выбирать средства от блох, безопасные для котят. Многие средства от блох содержат перметрин, который безопасен для собак, но очень токсичен для кошек, особенно для котят. Всегда внимательно проверяйте этикетки и избегайте средств, содержащих перметрин. Кроме того, эфирные масла также могут быть токсичны для кошек, поэтому лучше не использовать натуральные средства от блох для котят.

Ищите средства от блох, которые специально одобрены для использования у котят

Лучшие варианты зависят от возраста и веса котенка. Средства от блох обычно безопасны для котят старше 8-10 недель или весом более 700 граммов, но каждый продукт отличается от другого. Посоветуйтесь с ветеринаром, какие средства от блох лучше использовать для вашего котенка.

Естественные способы выведения блох у маленьких котят

Для совсем маленьких котят, в возрасте до восьми недель, не рекомендуется использовать средства от блох, так как они могут быть токсичными. К счастью, существуют естественные методы выведения блох у котят, которые не требуют применения средств от блох.

Вычёсывание блох

Вычесывание блох — это безопасный и эффективный метод удаления блох у совсем маленьких котят. Используйте расческу один или два раза в день, чтобы физически удалить взрослых блох из шерсти котенка.

Купание котёнка

Купание котенка — еще один безопасный и эффективный метод выведения блох. Однако важно соблюдать некоторые правила безопасности:

Не купайте котенка чаще двух раз в неделю, так как частое купание может повредить его кожу.

Во время купания держите котенка в тепле, а после купания быстро высушите его.

Не используйте шампуни от блох для котят в возрасте до 12 недель.

Выбирайте немедицинское, не слезоточивое, мягкое мыло, например или детский шампунь.

Обязательно тщательно смойте мыло.

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Как вывести блох у маленьких котят