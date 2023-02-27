Природа остаётся недосягаемой для человеческого сознания

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Многие зоологи и ветеринары считают, что средняя продолжительность жизни животного равняется времени его роста, помноженному на пять. Но если для человека, рост которого продолжается примерно до 20 лет, эта формула кажется высока — многие ли могут похвастаться тем, что дожили до 100 лет, то всякие там букашки, насекомые, рыбы и даже отдельные млекопитающие, могут смело увеличить эту форму в раза два.

С хвостом можно было прожить и до ста лет

Специалисты в этой области уже давно обратили внимание в результате своих исследований, что даже насекомые, которые, как нам кажется, живут одним мигом, доживают до глубокой старости.

Надоедливая всем муха живёт около года,

кузнечики — где-то 9 месяцев,

комары — около 90 дней,

а пчёлы — до двух лет.

Зато у британского энтомолога лорда Эбери подрастал муравей, который "скончался" только через 15 лет.

Немало живут и рыбы. Миноги доживают в искусственной среде до 70 лет, а щуки и карпы когда-то могли спокойно плавать в речках до полутораста лет. Есть упоминание в одних из западных анналах о громадной щуке, которая, судя по кольцу на её хвосте, прожила 267 лет. Хорошо известно, что к долгожителям относятся черепахи. Причину этого некоторые видят в том, что рост у некоторых видов продолжается более 60 лет.

Свои долгожители есть и у птиц. Воробей, который за последние десять лет покинул свою историческую родину в Москве, мог жить до 25 лет. Реполов (коноплянка) и канарейки также могут дожить до 20 лет. Наблюдали, как вертишейки из семейства дятловых в течение 60 лет вили своё гнездо в одном и том же дупле. Вероятно, менялись не птицы, а люди-зоологи.

В каждой стране есть свои птицы и животные, которые попадали ещё сто лет назад в своеобразную книгу Гиннеса.

В Англии породистый голубь прожил 40 лет.

Известно, что своим возрастом всегда нас удивляли попугаи, вороны и орлы.

Для цапли и лебедя 70 лет — не предел.

Белоголовый ястреб может прожить до 180 лет.

Есть упоминания и о чайках: кто-то зафиксировал пару, которую видели в течение 60 лет.

Млекопитающие и наши любимцы, которые радуют нас дома и неплохо потрошат бюджеты, живут намного меньше.

Собака — 15-20 лет,

кошка — лет двадцать,

корова и лошадь при нормальном уходе — от 30 до 40 лет.

Зайцу человечество определило 12 лет, белке — 8 лет, мышке — 6 лет, льву — 35 лет, а медведю — сорок. Конечно, без вмешательства в жизнь животных самих людей.

К самым долгожителям планеты относят таких "тяжеловесов", как слон и кит. Когда-то им приписывали столетия, но сегодня их век сократили до 100 лет.

Обычный клещ сильнее человека-рикши

Немало удивляют насекомые и своей грузоподъёмностью. Если пожить не удалось, то хотя бы возьмём "на грудь".

Когда лошадь везёт тяжесть в раз пять превышающую её вес, нас это удивляет. И многие называют таких лошадей тяжеловозами. Но даже тощим лошадкам и осликам это под силу. А что бы мы сказали о животных, которые могли тащить вес, превышающий в десятки и сотни раз их собственный? Малых да удалых мы находим в царстве насекомых. Их, увы, человечество в течение столетий так и не смогло запрячь на свою пользу.

Известный энтомолог Джон Уард, когда ещё не было и в помине 3D-принтеров, провёл любопытный опыт, который стал примеров для будущих любителей тараканов и сверчков. Он не поленился склеить из бумаги вагончики и тележки (тогда ещё были в почёте трамваи на конной тяге) и впряг в свои "модели" обычных насекомых. Журнал "Strand Magazine" рассказал об этом опыте. Гусеница весом в 19 граммов пёрла на себе игрушечную повозку весом в 465 граммов. То есть, её вес превышал вес груза в 25 раз. Шмель, который потянул на десяток, тащил вагон в 700 граммов. В триста раз больше его веса. Двуногие олимпийские тяжеловесы молчат. Спортивные медики до сих пор не определились на это счёт.

В Азии когда-то в моде были рикши — люди, которые везли на колясках других людей. Но не больше одного человека. Загадка природы?

И всё же рекорд был побит всеми ненавидимым клещом. Хотя, есть и весьма безобидные и симпатичные клещи-солдатики. Потянув на 1 грамм, оставшийся в истории зоологии клещ смог сдвинуть с места "повозку" весом в 300 граммов.

Природа всё-таки недосягаема для нашего сознания. Может быть, это не так уж плохо. Пока человечество уничтожает себе подобных тысячи лет, мы до сих пор десятилетиями мечтаем о сотне тонн топлива, которое нас унесёт до какой-то звезды Альтаир. А надо всего лишь пару тысяч клещей — в ракетные двигатели. И мы уже в космосе. Не на МКС, а подальше.

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