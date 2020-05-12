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Автор Инна Новикова

Чем заняться с собакой на самоизоляции

Зоосфера » Эксперт

Коронавирус внес существенные перемены в нашу жизнь. Но они не должны сильно отражаться на питомцах. Они острее реагируют на непривычное. Как не дать заскучать собаке на карантине, но и не перегрузить ее? Почему для собак важны не только физические, но и ментальные нагрузки? Как гулять и чем заниматься с собакой дома на самоизоляции? Что может случится с собачьей психикой после карантина? На эти и другие вопросы генерального директора Правда. ру Инны Новиковой в прямом эфире по скайпу ответила специалист Центра гуманистической зоопсихологии, зоопсихолог, кинолог, философ Милена Фаустова.

Собаки на карантине. Как не дать заскучать любимцу?

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— Милена, сейчас — повсюду карантин, а наши пользователи пишут, что надо чаще гулять с собаками на воздухе, тогда у них будет меньше проблем. Это — правильно?

— Тут — тоже палка о двух концах. Меру тоже нужно знать и соблюдать. Например, если щенка, который только-только начинает социализироваться, вывести на долгую прогулку, в новых местах, с новыми людьми и прочими триггерами, то это у него может даже нервный срыв вызвать, потому что он не будет готов к столь большим переменам в жизни.

Собачьи нагрузки — физические и интеллектуальные

Многие, считают, что длительные прогулки и физические упражнения очень нужны собакам, а также снимают с них напряжение. Если больше погулять и нагрузить собаку, то дома уже не будет лая и бешеного движения, постоянного желания играть и приставать. На самом деле это тоже не всегда так.

Есть, конечно, породы, которым нужно много бегать, долго гулять, но другим породам достаточно ненадолго выйти на улицу. Они сделали свои дела, походили по маршруту вокруг дома, понюхали, познакомились, соцсеть собачью обновили, и для них достаточно — хорошо погуляли. Но хозяин чувствует, что им чего-то им не хватает. Не хватает ментальной нагрузки.

Очень часто собакам не хватает не физической нагрузки, ее может быть даже переизбыток. Также как у детей — ребенок бегает весь день, а вечером не может заснуть, потому что он перебегал. Вот, то же самое — у собак, она бегает-бегает, а потом не может остановиться. Значит, часть физической нагрузки надо заменить ментальной.

— Что это?

— Собакам тоже нужно умственно поработать — мозгом. Есть специальные интеллектуальные игры, когда собака должна, например, должна догадаться, как из коробочки достать вкусняшку, как развернуть полотенчико, чтобы опять же игрушку какую-то достать. Или поискать запрятанные хозяином ключи. Тогда у нее включается ум, аналитика.

Есть очень простые игры для щенков, типа "в какой руке?", когда он должен определить, где лежит вкусняшка или игрушка. Он уже начинает думать. И вот это раздумье собачье очень сильно их утомляет.

Тогда вообще собаку, не нужно долго выгуливать, достаточно минут на тридцать-сорок водить на улицу, а остальное заменять интеллектуальной активностью. Тогда собака будет спокойная, довольная и никаких проблем не будет хозяину доставлять.

Строгий собачий режим

— Сейчас многие люди как раз находятся дома на самоизоляции. Везде — карантин, требования ужесточаются. Какие еще совместные занятия могут быть для хозяев и их собак, чтобы они это время потратили с пользой?

— Прежде всего, я посоветую хозяевам сохранять режим собак таким, каким он был до самоизоляции и карантина.

Сейчас хозяин постоянно находится дома, соответственно, режим собачий плывет, собака больше общается с человеком, больше гуляет, играет с ним, еще что-то делает.

Но когда карантин кончится, все это единовременно прекратится. Тогда собак возникнут проблемы из-за этой перемены. — А что случилось?…

Она же не понимает, что говорит президент, рекомендует мэр, указы не читает. Сначала было все хорошо, много играли, целовали, обнимали, а потом — бац! — и все сразу прекратилось.

Поэтому после карантина я ожидаю взлета случаев тревожности собаки, собаки будут проявлять девиантное поведение, лаять и выть. Это — как после лета собака возвращается с дачи, и в городе первое время начинает плохо себя вести, потому что эта смена ей непонятна.

Поэтому нужно соблюдать собачий режим строго таким, каким он был до карантина. И не надо всегда ее брать с собой, ведь можно уходить из дома и без собаки — в магазин, в аптеку, выбросить мусор. Потому что собака должна иметь опыт оставаться дома одна. Иначе она потом, когда хозяин снова будет уходить на работу, она станет беспокоиться.

А пока есть время, оттачивайте команды, на которые раньше не было времени. Можно больше играть в поисковые игры, когда хозяин что-то прячет от собаки, она бегает и ищет это все. Можно и дома, и на улице работать с неподбором, чтобы собака не подбирала на улице.

Поскольку времени на собак во время карантина стало больше, то можно больше заниматься собаками. Можно делать все, что угодно, главное, чтобы это не выбивало собаку из привычного сложившегося графика.

— Собаки, конечно, очень благодарные существа. Даже мусор вынесешь, пять минут тебя не было, а у нее реакция: пришел бог. Почему собаки так радуются?

— На самом деле не все собаки так сильно восторгаются. Некоторые достаточно спокойно отпускают и встречают хозяина. Это зависит от построения взаимоотношений с собаками и их эмоциональности. Но действительно, бывает, войдешь в комнату — и тут такая радость: — Ааа, ты вернулся!

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы зоопсихологи милена фаустова воспитание собаки дрессировка собаки
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