Перевоспитать собаку — можно,﻿ но сложно

Воспитывать или дрессировать собаку? В каких случаях как? Чем отличаются кинологические и зоопсихологические методы? Когда что лучше применять? Как перевоспитать собаку? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказала специалист Центра гуманистической зоопсихологии, зоопсихолог, кинолог, философ Милена Фаустова.

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— Милена, когда нужно идти к кинологу, а когда — к зоопсихологу?

— По этому поводу сейчас как раз идет большой спор. Ведь раньше были только кинологи, профильный клуб ДОСААФ для воспитания и дрессировки служебных собак и подобные организации.

Кинология и зоопсихология — отличия и особенности

У кинологов и зоопсихологов — разные методы взаимодействия с собаками. Кинологи старой кинологической школы считают, что собака пытается доминировать, стать главной в семье, поэтому с собакой надо строго, надо приучать ее к командам, чтобы знала свое место, во всем и всегда беспрекословно подчинялась человеку и прочее, прочее.

Зоопсихологи занимаются именно воспитанием собак, а не дрессурой. Они, исходя из знаний психологических особенностей развития щенков, собак, пытаются взаимодействовать положительными методами, то есть — закрепляют хорошее поведение и устраняют плохое. Это — сложнее.

Хотя так можно даже быстрее научить собаку некоторым командам, потому что она будет их воспринимать позитивней. Но для корректировки поведения всегда требуется больше времени, потому что собаке нужно самостоятельно понять следственно-причинную связь, чего не дают ей делать кинологи.

Таким образом, зоопсихологи пытаются решить проблему и приучить собаку к триггеру, показать, как можно вести себя, если ей страшно, но не иметь девиантное поведение.

А кинологи не пытаются работать с симптомами. У них все сводится к тому, если зря лает или делает еще что-то не так, то надо дернуть на строгаче, чтобы она замолчала. — Гавкнула — заставить молчать.

Но это не решает проблему, собака не перестает бояться, остается трусливой, она просто механически, автоматически выполняет то, что приказывает ей хозяин. К кинологу можно идти со щенками без проблем, а после шести месяцев — уже во взрослую группу и с учетом особенностей.

Но и кинологи должны работать без ударов, без жесткого обращения, без строгих ошейников, без рывков и без наказаний. Тогда собака с детства привыкнет понимать, а не механически исполнять. К зоопсихологам надо обращаться, когда возникают проблемы поведения.

Кинолог в таких случаях что-то предлагает сделать жестче, но проблема не решается. Тогда люди идут к зоопсихологу, и выясняется, что причина неадекватного поведения собаки — как раз такие методы и рекомендации.

Если кинолог согласен с психологом, он тоже начинает работать с собакой такими вдумчивыми методами. Так можно воздействовать на собаку эффективней и корректировать поведение. Если нет, то лучше найти нового кинолога или продолжать работать с зоопсихологом, пока не решится проблема.

Воспитание и перевоспитание собак

— Возрастных собак тоже можно перевоспитать, изменить их отношение и поведение?

— Щенков можно воспитать, это — сравнительно легко. Можно перевоспитать взрослую собаку с каким-то плохим опытом и поведением, но это сделать, конечно, уже намного сложнее.

Щенки будут быстрее все воспринимать и понимать, чего от них хотят, быстрее обживаться в новых ситуациях и принимать все, что происходит. У них — свежий мобильный мозг.

Чем старше собаки, тем у них мозг консервативней и уже есть плохой опыт. Они, конечно, тяжелее будут идти на какие-то изменения, тем не менее, перевоспитать и научить новым командам, играм, упражнениям можно любую собаку любого возраста.

Главнее собаки

— Вы — человек очень позитивный и спокойный. Вы, видимо, и на собак действуете умиротворяюще. Но есть, например, бойцовские собаки. Их специально выводили для доминирования. Некоторые хозяева говорят, что нужно было доказывать, кто главнее, даже вставая на четвереньки лоб ко лбу. Собака считала, что она — самая крутая, и так просто с ней не договоришься. Такие собаки должны чувствовать силу?

— Собаки, которые воспитаны по принципу "здесь главный — хозяин", "он здесь — доминанта", не знают других отношений с человеком. Мягкие методы им непонятны, потому что они привыкли, что команду обязательно надо выполнить, иначе будет наказание. Они воспитаны в этой системе, она им понятна.

Поэтому, если такая собака не выполнила команду, и не последует никакого наказания, то у нее начнется некоторая фрустрация, потому что она не будет понимать, как это так, что происходит. Опять же — первый раз не поймет, второй раз не поймет и в третий не поймет, но потом все-таки начнет понимать.

Хотя переучивать собаку, которая была воспитана жесткой дрессурой, конечно, придется очень долго. Добиться, чтобы она неукоснительно выполняла команды более мягкие, когда есть выбор, выполнить команду и получить бонус или не выполнить и не получить бонус, конечно, сложно и займет гораздо больше времени.

Ригидность сознания сначала им не позволит менять то, в чем они были воспитаны. Собаки — консерваторы, они очень сильны в личных традициях. Как их изначально воспитаешь, так они потом и будут следовать этим принципам и заветам.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев