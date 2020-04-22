Проблемы психики со﻿бак — родом из щенячества

Как выжить собаке и ее человеку в самоизоляции во время пандемии коронавируса? Как гулять с собакой в условиях ограничения территории выгула? Помогают ли животные пережить изоляцию человеку? Как сделать собаку шёлковой? На все эти и многие другие вопросы генерального директора "Правда.ру" Инны Новиковой в прямом эфире по скайпу ответила специалист Центра гуманистической зоопсихологии, зоопсихолог, кинолог и философ Милена Фаустова.

Собаки на карантине. Как не дать заскучать любимцу?

— Милена, в связи с необходимостью сидеть дома на самоизоляции, собаки стали одной из немногих возможностей для прогулки. Появилась масса анекдотов на эту тему. Например, Шарик — единственный пес в подъезде — гулял за день столько раз, что придя с очередной прогулке, сразу валится бездыханный.

У меня самой — две собаки: большая и маленькая. Мы любим друг друга, но постоянно воюем и пытаемся доказать, кто кому хозяин. Собак нужно воспитывать в зависимости от их характера, породы? Можно ли собаку воспитать так, чтобы она была абсолютно послушная — просто шелковая?

— Воспитывать собак, конечно, нужно с самого младенчества, со щенячества. В зависимости, от того, как вы ее воспитаете, как вы покажете, что можно, а что нельзя делать, она будет комфортная или некомфортная для дома. Что такое "шелковая собака", зависит от того, что вы вкладываете в это понятие и в неё саму.

"Только от жизни собачей…"

— Случается, что когда собака приезжает из питомника, то она — прямо шоколадный заяц, марширует, все выполняет, но потом распускается и ведет себя, как ей хочется.

— Шелковая, спокойная и послушная собака — это собака, которая уверена в своем хозяине и в том месте, где она живет, она не обладает тревожностью, не боится, что случится что-то опасное и плохое, какие-то перемены будут.

Она привыкла к определенному укладу жизни, и поэтому в этом бытие собака чувствует себя комфортно. Соответственно, она ведет себя спокойно, становится шелковая. Она понимает хозяина, слушает его просьбы и прочее, прочее.

Если происходят какие-то изменения в жизни собаки, то даже самая воспитанная собака может выдать девиантное поведение только для того, чтобы попытаться показать, что происходит непорядок, призвать хозяина к своей проблеме, через плохое поведение как бы обратиться за помощью к нему — мол, хозяин, что происходит, я не понимаю.

Есть собаки, которые грызут вещи, начинают дербанить дом, когда хозяин уходит. Она так пытается самоуспокоиться, потому что, когда собака грызет, она успокаивается, таким образом она пытается понять, что происходит сейчас, и старается, как-то пережить это время.

Поэтому, конечно, обязательно нужно обращать внимание на резкое изменение поведения собак и работать над этим, попытаться понять причину и показать собаке, как из той или иной ситуации можно выходить с честью и достоинством и не теряя шелковый характер.

— Насколько сильно характер зависит от породы? У нас был бигль, мы его очень любили, но это был кошмар. Он как раз все грыз и портил.

— Конечно, у собак есть породные характеристики, которым он следуют. Терьеры более упрямы, таксы более самостоятельны, овчарки более послушны, потому что все породы выводились для каких-то определенных целей.

Но с биглем, судя по вашему рассказу, я как специалист могу сказать, что у него скорее были проблемы с нервной системой. Такое поведение говорит о том, что он пытался как-то использовать ту энергию, которая в нем кипела, или какое-то непонимание, тревожность, которая изначально была в нем заложена окружающей средой.

Я работаю с разными собаками. Но учитывая породные направленности практически любую собаку без проблем детства и каких-то в прошлом состоявшихся травм, можно воспитать так, чтобы она была покорна хозяину. Для этого действительно надо сначала серьезно поработать — понять собаку и спокойно ее обучить.

Как и какую собаку выбрать

— Как покупателям, понять, что вот эта собака нервная? Я вот сейчас понимаю, да, наверно, он был, действительно, просто нервный. Как нам увидеть, как нам выбрать собаку, понять, какой у нее будет темперамент?

— Когда люди покупают из питомников уже подросших щенков — старше полугода, важно понять, проходили ли они социализацию и какую. Потому что для щенка очень важно вовремя познать мир.

До 5 месяцев у них как бы открыто окно познания мира. Они знакомятся с объектами и учатся с ними взаимодействовать. Им в это время нужно понять, что поливальная машина едет и брызгает в стороны — не страшно, божественной шкурке щенка ничего не будет, что дедушка с палочкой идет — тоже не страшно.

После 5 месяцев это окошко у собак часто закрывается. То, что они до этого времени не узнали, дальше для них представляет страх.

Поэтому не социализированные возрастные щенки, которые жили в питомнике, на маленькой территории, ходили гулять куда-то в замкнутый мир, где нет людей, машин, городского шума и прочего, скорее всего, заведомо будут проблемными собаками.

Они будут робкие и трусливые, или могут быть с излишней агрессией. Придется приложить массу усилий для того, чтобы их социализировать, познакомить с людьми, с явлениями… Это надо делать спокойно, медленно, с пониманием, но люди не всегда готовы к этому.

И в результате через какое-то время они могут стать нормальными. Но все равно детские травмы, которые они получили, до 5 месяцев, с ними останутся.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев