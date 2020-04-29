Собака бывает агрессивной и кусачей только от…

Как правильно выбрать собаку в питомнике? А главное — как понять, что это — хороший питомник? Есть ли у собак характер? Бывают ли у животных психологические проблемы? Что делать если собака впала в депрессию или проявляет агрессию? На эти и другие вопросы генерального директора "Правда.ру" Инны Новиковой в прямом эфире ответила специалист Центра гуманистической зоопсихологии, зоопсихолог, кинолог и философ Милена Фаустова.

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Проблемы психики со﻿бак — родом из щенячества

— Милена, получается, что даже питомники собак — это такой большой кот в мешке, и родословная — совершенно не гарантия того, что собака будет адекватная. Как быть?

— Нет, на самом деле есть хорошие питомники и ответственные заводчики, которые ответственно относятся к разведению собак и следят за тем, чтобы щенок правильно воспитывался. Это — не кот в мешке. Вы можете посмотреть на родителей щенка и понять, каким он будет по характеру.

Собачья психология

Если это действительно хороший питомник, там хорошо развивают щенков с самого начала, он будет очень качественный во всех отношениях, в том числе в послушании.

Многие заводчики прямо с месяца начинают заниматься со щенками, сразу обучают их доступным в этом возрасте командам. Просто нужно выбрать хороший, качественный питомник с ответственными заводчиками.

— У одних родителей бывают совершенно разные дети, хотя выросли в одной семье, в одинаковых условиях. Щенки одного выводка тоже будет иметь разный характер?

— Да, понятно, что у каждой собаки — свой характер, как и у людей. Один — холерик, другой — сангвиник, кто-то — меланхолик или флегматик. Кто-то лучше учится, кто-то хуже, один силен в одном, другой — в другом. То есть — все они тоже разные личности.

Поэтому, конечно, даже если возьмете из одного питомника двух одинаковых с виду братьев или брата и сестру, то увидите, насколько это разные собаки. Но есть генетически заложенное, например, рабочие качества.

Если это — такса, которую готовили для работы, для дела, а не для выставок, то она очень хорошо будет ходить на охоту, показывать, где лисы находятся, работать на притравке.

Если это — диванные таксы, которые в нескольких поколениях выводились для дивана, как ни вози ее на притравки, толку не будет. У меня был такой кобель — тоже такса, пес просто ходил фотографироваться с лисами.

Он подходил к ним, садился рядом, я делала фотку, и он уходил. И меня уже попросили на притравку его не привозить, потому что это слезы для мастера были. У него не было абсолютно никаких рабочих качеств.

То, что заложено генетически в собаках, это и будет работать. Конечно, важен характер, темперамент, плюс накладывается то, что происходит в семье, как с ним обращаются.

Если собака относительно спокойная — сангвиник, а семья холериков, то в большей степени собака будет проявлять холерической поведение. Потому что эти эмоции, все, что творится вокруг нее, будут ее возбуждать, заводить, и если не оттормаживать ее вовремя, то она, как и вся семья, будет также себя вести.

Тоска собачья

— У собак бывает депрессии? Когда мы уезжали, маленькую собачку -папильона — оставили маме. Она пять дней лежала на коврике и плакала большими слезами. Мама даже водила ее к неврологу, ей давали успокаивающее, потому что боялись, что собака от горя не выживет.

— Да, к сожалению, у собак бывает депрессии и очень сильные. Я сама с этим сталкивалась. У меня было две собаки, одна воспитала вторую. Когда первая собака умерла, второй пес просто лег и ни на что не реагировал. Я его из депрессии выводила два года.

— А как вы его выводили? — Давали таблетки, как-то еще лечили или какими-то действиями, сменой обстановки?…

— Сначала мы сделали ошибку — завели для него щенка, и это еще больше усугубило депрессию. Потом я его возила по всем врачам, и нам посоветовали очень сильный антидепрессант человеческий. Но я от этого отказалась.

Я создала для него разные ритуалы и режим дня. Он стал жить строго по режиму. А когда мы с ним ходили гулять, то совершали какие-то обязательные ритуалы — такие вот вешечки на прогулках, чтобы он акцентировал внимание на других вещах и отходил от своего горя.

Я с ним общалась больше обычного. Придумывала для него какие-то развивающие, интеллектуальные игры, чтобы он нагружал голову другим и отходил от страданий.

Я пыталась вывести его из этого состояния очень долго, и он уже понемногу начал немного отходить. Но к сожалению, организм его так и не вышел из депрессии, он начал просто разваливаться. В результате из четырех лет, что он прожил после смерти первой собаки, два последних года он очень сильно болел.

Агрессия страха

— А что можно сделать с агрессивностью собаки?

— Надо понять причину агрессии, потому что очень часто так страх выражается. Собака боится, например, мужчин, поэтому она пытается бросаться на них, нападать, кусать и прочее. Просто она не подпускает их к себе.

Нужно работать с конкретным страхом, именно с тем, чего боится собака. Может быть, у собаки был плохой опыт, когда от какого-то мужчины она получила что-то плохое, и это запечатлелось в ее голове. Поэтому теперь она пытается напугать и прогнать, чтобы избежать контакта.

Универсальной причины агрессии для всех собак не существует. Есть конкретные причины агрессии.

Поэтому нужно разобраться, лучше вместе со специалистом, откуда взялась эта агрессия, что является, так сказать, триггером, раздражителем, и конкретно уже работать над этим. Это подается лечению.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев