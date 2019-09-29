Японский бобтейл: описание породы, характер

Японцы души не чают в породе кошек бобтейл. Японцы верят, что данная порода приносит счастье, удачу. Бобтейл считается редкой, престижной породой.

Именно Восточная Азия является родиной котов, где они широко распространены. Затем кошки были доставлены на Японские острова. Японцы верили в божество, которое олицетворял огромный кот Некромант. Он наблюдал за людьми, иногда приносил беды. Говорят, что в хвостах кошек сосредоточен весь негатив, чтобы животное стало добрее, котам решили отрубать хвосты, потому что они несут зло. Таким образом, появился бобтейл без хвоста, который стал популярен во всем мире. Редкого кота можно купить только за большие деньги.

Кот имеет стройное тело среднего размера. Весит кот от 3 до 4 кг. Голова кошки имеет треугольную форму, морда вытянутая с явными скулами, нос удлиненный. У кота большие уши, которые на кончиках закругляются. Глаза имеют овальную, выразительную форму, чаще глаза золотистого оттенка. Шерсть кота короткая, имеет разные оттенки. Отличительной чертой бобтейла является отрубленный хвост. Хвост похож на помпон из-за пушистой шерсти. Каждый бобтейл имеет свой особенный хвост. Стоит отметить, что хвосты достаточно хрупкие, относиться к ним нужно бережно.

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Кошка имеет взрывной, неспокойный характер. Они хорошие охотники, поэтому ловят все что движется. Бобтейлы нуждаются в ежедневных физических нагрузках, им необходимо тратить энергию, чтобы успокоить их поведение. С кошками необходимо гулять на поводке, играть с игрушками.

Привычки животные усваивают не всегда положительные. Кошке необходимо воспитания, необходимо объяснять, что можно делать, а что нет. Стоит отметить, что коты дружелюбные, особенно любят детей, любят играть с ними.

Если в доме уже живет одно домашнее животное, важно, чтобы они подходили с бобтейлом темпераментом. Опасно, когда в доме живет хорек и бобтейл, они объединяются в банду, помогая друг другу открывать двери, замки. Опасно когда в доме проживают два бобтейла. Кошки очень преданные, всегда следуют за своим хозяином. Кошка хорошо обучаема, понимает, когда ей говорят нельзя и можно. Однако если кошка что-то задумала, она обязательно это совершит.

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Достоинством кошки является ее неприхотливость, иногда кошка нуждается в вычесывании два раза в неделю. Мыть кошку необходимо два раза в год. Чистить кошке уши нужно раз в неделю влажной ваткой.

За когтями бобтейла нужно следить, когда они отрастают, причиняют ему боль. За активными кошками нужно внимательно следить, заигравшись, они могут выпасть из окна, убежать через входную дверь.

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Фото: pro-kotikov.ru