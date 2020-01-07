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Автор Марина Расторгуева

Обустраиваем дом для крысы: как создать зверьку уютное жилище?

Зоосфера » Грызуны

Как известно, крысе необходим простор и большое количество игрушек, помогающих животному не скучать. Поэтому обратите внимание на это при покупке клетки или террариума. Жилище должно иметь хорошую вентиляцию. Некоторым крысам даже приобретают двухэтажные клетки с лестницами. Животному должно быть достаточно места, чтобы исследовать стенки клетки и пол. Размер клетки должен быть не меньше 70×40×40.

Чтобы питомец не вылез из клетки, выбирайте домик с ячейками сетки не более 1,5 см. Хомячья клетка не подойдет для крысы по размеру.

Некоторые зоомагазины продают специальные комплекты для начинающих заводчиков крыс. Такие наборы подойдут на первое время, пока питомец не сильно большой. По мере роста крысы клетку придется обновить.

Если вы хотите купить террариум, то выбирайте его с объемом не менее 90 литров. Тут есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести то, что вы сможете наблюдать за поведением вашего питомца. Также крыса не будет разбрасывать мусор за пределы домика. Из минусов — возможность перегрева крысы. В клетке циркуляция воздуха в разы лучше, чем в террариуме.

В любой случае ориентируйтесь на безопасность домика для любимца. Остальные нюансы можно решить, просто включив воображение. Обустройство домика для крысы — очень увлекательное занятие. Так как крысы с радостью исследуют новые вещи, любая новая игрушка вызовет у животного сильный интерес. Крысы очень умные животные, поэтому помогайте им развивать интеллект с помощью различных приспособлений.

Обустройство крысиного домика

Подстилка

Основу для подстилки лучше приобретать в зоомагазине. Лучший вариант — бумажные подстилки, которые, к тому же, дешево стоят. Ни в коем случае не используйте вместо подстилки вату, так как питомец может её проглотить и подавиться. Можно использовать бумажные полотенца, разорванные на несколько частей.

Также крысе нужен туалет, который лучше обустроить в углу клетки, насыпав в него специальный наполнитель.

Спальня

Проявите фантазию, придумывая спальню для крысы. Она может быть любой формы и размера. Например, можно использовать картонную коробку или старый пластиковый горшок. Главное, чтобы "комнатка" была тёмной, так как крысы бодрствуют ночью, а днем отсыпаются. Температура в домике должна быть оптимальной, поэтому не ставьте его на сквозняке или на палящем солнце.

Чистка

Чистить клетку вам придется каждую неделю, а зоны сна и приема пищи — каждый день. В клетке не должно оставаться сырых остатков еды и объедков. Также необходимо регулярно мыть поилку и миску для еды.

Игры

Так как крысы активны ночью и рано утром, им должно быть не скучно, пока вы отдыхаете. Поэтому снабдите клетку игрушками. Обязательно установите для питомца беговое колесо. Следите за тем, чтобы оно было безопасным для животного.

Фото: msvinkam. ru

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Обустраиваем дом для крысы: как создать зверьку уютное жилище?
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