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Марина Расторгуева

Как сблизиться с питомцем, который не проявляет особой теплоты в общении с вами

Зоосфера » Интересное

Не всегда мечты об идеальном ласковом питомце сопоставляются с реальностью. Часто бывает, что новый любимец ведет себя отстраненно, не проявляет особой теплоты в общении с вами. О том, как в короткие сроки наладить связь и контакт с домашним животным, вы сможете узнать, прочитав советы из данной статьи.

Как сблизиться с питомцем, который не проявляет особой теплоты в общении с вами

Изучаем язык тела

Так как люди и животные являются социальными видами, они имеют определенные, не всегда понятные способы общения друг с другом. Человек общается с питомцем при помощи слов, а питомец, в свою очередь, расскажет хозяину о желаемом при помощи языка своего тела. Собака, например, сможет подсказать при помощи положения своих ушей, хвоста и формы глаз. У каждого питомца будут свои способы попросить хозяина о чем-либо. Ваша задача — научиться понимать эти просьбы и отвечать на них.

Уважайте предпочтения своего питомца

Обращайте внимание на то, что нравится вашему питомцу больше всего, какую игру он любит, какое его любимое лакомство или игрушка. Зная предпочтения вашего любимца, вы всегда сможете наладить с ним связь.

Личное пространство

Ваше животное обязательно должно иметь пространство, которое будет принадлежать только ему. В зависимости от вида питомец должен чувствовать себя комфортно. Любое животное будет радо своему укромному уголку. А тот факт, что ваше животное чувствует себя счастливее, безоговорочно поспособствует укреплению связи между вами. В тихом и уютном месте животное будет отдыхать, а потом вновь радовать вас лаской и теплом.

Правила в доме

Тренируйте питомца, чтобы изучить его поведение в определенных ситуациях. Если вы заметили, что животное имеет дурные привычки, предпринимайте грамотные действия для их устранения. Например, ваш любимец не должен кидаться на оставленную в доступном месте пищу сразу после того, как вы выйдете за дверь. Проводите импровизированные тренировки, чтобы отучить питомца от привычек, которые вас не устраивают. Тогда у вас с любимцем будет меньше поводов для обид и недопониманий.

Дайте питомцу всё необходимое

Если вы желаете иметь питомца, который вникает в каждое ваше слово и уважает вас, будьте единственным источником всех благ, которые животное захотело бы иметь. Такие вещи, как еда, игрушки и прогулки должны поступать только от вас. В таком случае вы станете для животного безоговорочным авторитетом, которого стоит уважать.

Совместное времяпрепровождение

Убедитесь, что животному достаточно времени, которое вы проводите вместе. Совместный досуг отличается от обычных прогулок. Оставьте время для какой-либо деятельности. Это могут быть игры, дрессировка или просто совместное лежание на диване, когда вы говорите питомцу ласковые слова, повторяете, какой он хороший и любимый, при этом поглаживая за ушком или шейку). С помощью этого способа вы в короткие сроки сблизитесь с любимцем.

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КАК НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С СОБАКОЙ? КОНТАКТ - ОСНОВА ВСЕГО!
Автор Марина Расторгуева
Марина Расторгуева — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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