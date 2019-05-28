Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Ирина Гусакова

Йеменский хамелеон: правильное содержание необычного питомца

Зоосфера » Экзотика

Йеменский хамелеон все чаще оказывается домашним питомцем, несмотря на сложности в его содержании. Но они отступают на задний план перед необычным и эффектным внешним видом питомца.

Йеменский хамелеон: правильное содержание необычного питомца

Эти хамелеоны достаточно легко размножаются в неволе и отличаются большей продолжительностью жизни, чем пойманные в диких условиях. Свое происхождение они ведут, как и следует из названия, из Йемена, но обитают также и в Саудовской Аравии. Хамелеоны живут не в пустыне, а в прибрежной местности, где достаточно воды, в том числе и поступающей с дождями. Могут они жить и в некоторых долинах, лишь бы было достаточно растительности и имелась вода.

Йеменский хамелеон должен проживать в одиночестве

Новорожденные хамелеоны имеют зеленый окрас, на котором с возрастом проявляются полосы. Самки меняют цвет при вынашивании потомства. Также цвет хамелеона меняется в случае возникшей опасности. Йеменский хамелеон должен проживать в одиночестве. Наличие в террариуме двух особей мужского пола неизбежно приведет к дракам.

Террариум должен быть вертикальным, одну его стенку следует сделать сетчатой или надо проделать отверстия для вентиляции. Чтобы не возникало заболеваний дыхательных органов, хамелеоны должны жить в условиях постоянной вентиляции воздуха, обеспечить это в закрытом террариуме достаточно затруднительно.

Террариум должен быть просторным, в нем размещают ветки и растения, в которых хамелеон сможет скрываться, как он привык это делать в дикой природе. Можно использовать искусственные растения, но лучше все же живые, из которых  подойдут

  • драцена,
  • фикус
  • и гибискус.

Живые растения не только послужат украшением террариума, но и улучшат в нем воздух, делая его более влажным.

В террариуме для хамелеонов не должно быть грунта, так как в нем будет скапливаться влага, хамелеон может даже есть его, что очень вредно. Лучше всего класть на дно обычную бумагу. В зоомагазинах можно приобрести коврики для рептилий.

Лампы в террариуме

В террариуме должно быть два типа ламп:

  • для обогрева, чтобы рептилия могла контролировать температуру тела,
  • и ультрафиолетовая, так как это излучение необходимо организму хамелеона для усвоения кальция.

Идеальная температура для хамелеонов + 27-29 градусов. Под лампой обогрева должно быть не менее 32 градусов. Она должна находиться достаточно высоко, чтобы не привести к ожогам чувствительной кожи питомца.

Бесполезно ставить хамелеонам поилку. Они привыкли в природе пить росу и дождевые капли. Чтобы напоить хамелеона, нужно пару раз в день обрызгивать растения и ветви в террариуме или установить устройство, из которого будут регулярно вытекать на листья капли воды.

В качестве питания для хамелеонов подойдут

  • сверчки,
  • дождевые черви
  • или тараканы.

Насекомое не должно превосходить длиной тела расстояние между глазами хамелеона. Молодых особей следует кормить пару раз в день. Взрослым хамелеонам достаточно давать еду один раз в два дня. Хамелеону надо давать витаминные добавки, содержащие кальций. Взрослый хамелеон может проглотить даже голого мышонка. Помимо этого, следует давать рептилиям и растительный корм: кусочки фруктов и овощей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Романенко рекомендует ежегодно сдавать анализы после 30 лет с целью профилактики
В Оренбургской области пьяный парень пытался убить подростка
Китай затребовал увеличения поставок российского газа
В Башкирии мужчину будут судить за убийство отца, совершённое в 2005 году
В Хабаровском крае амурский тигр одержал победу в поединке с медведем
Киев: в страну прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU
Сын Яны Поплавской отправился в зону СВО и записал обращение к матери
Дмитрий Нагиев о причинах ухода с Первого канала: решил поменять работу
Сивков: решая задачу разгрома РФ, Запад делает ставку на ядро "пятой колонны"
В ХМАО оказался убийцей парень, на неадекватность которого жаловались соседи
Популярное
Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением

Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.

Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
NDP: погибших в СВО польских наёмников будут хоронить в могилах "по-американски"
В Кремле отказались комментировать петицию с призывом прекратить СВО
Книги-маяки: Вселенная "Маленького принца" Юлия Петропавловская Принцип "мухи отдельно от котлет" перестаёт работать: еда из насекомых — новая норма Ольга Лебедева Мадлен Олбрайт могла бы научить Россию внешней политике Сергей Лебедев
Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области 
Опубликованы кадры результатов работы артиллерии ВС РФ по ВСУ в лесопосадках
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Последние материалы
В Башкирии мужчину будут судить за убийство отца, совершённое в 2005 году
В Хабаровском крае амурский тигр одержал победу в поединке с медведем
Данияр Ашимбаев: русофобия в Казахстане находится в прямой зависимости от состояния России
Киев: в страну прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU
Сын Яны Поплавской отправился в зону СВО и записал обращение к матери
Дмитрий Нагиев о причинах ухода с Первого канала: решил поменять работу
Сивков: решая задачу разгрома РФ, Запад делает ставку на ядро "пятой колонны"
В ХМАО оказался убийцей парень, на неадекватность которого жаловались соседи
Вильфанд: морозы пришли в РФ раньше на два месяца
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников