Как отучить собаку лаять

Одной из проблем, с которой сталкивается любой владелец собаки, является желание его питомца высказать все, что он думает о хозяине, кошках и многих других важных моментах собачьей жизни. Мало кто хочет слышать постоянный собачий лай. Для того, чтобы избежать необходимости все время кричать на собаку и безрезультатно наказывать ее в ответ на лай, следует, прежде всего, понять, почему она лает и как правильно реагировать на это.



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Причины лая

Собака лает для того, чтобы выразить свои эмоции. Для разговоров, не требующих яркой эмоциональной окраски, она выберет скулеж или рычание. Собака может лаять, если ей страшно и нужно показать, что она готова к драке и не даст себя в обиду. Иногда собаки лают (и воют) от скуки, чтобы хоть чем-то занять себя. В этом случае наказание будет бесполезным, прекратить лай вы сможете, если уделите внимание питомцу и поиграете с ним. Но чаще всего собака лает от сильного волнения. Хозяин ушел, хозяин пришел, кто-то прошел по подъезду, раздался дверной звонок, за окном пробежала кошка — все это может быть достаточно волнительно, чтобы запустить не желающую останавливаться лающую машину.

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Методы, которые помогут отучить собаку лаять

Если собака лает, когда вы уходите, то делает она это от одиночества и чувства, что ее бросили. Приучать собаку к тому, что вы уходите, следует постепенно. Уходите на короткие промежутки времени, не забывайте оставить собаке воду и корм, перед уходом дайте лакомство. Купите питомцу новые игрушки, устройте уютное место, где он сможет проводить время в ваше отсутствие. Постепенно собака должна привыкнуть к тому, что вы уходите, и перестать лаять.

Один из способов отучить ее от лая в ваше отсутствие — взять другого питомца, с которым никогда не будет скучно. Иногда достаточно птички или крысы, чтобы избавиться от одиночества, и это так же действует и на собак.

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Если собака лает для того, чтобы обратить на себя внимание, следует полностью игнорировать ее. При этом животное должно понять, что ему никаким способом не удастся привлечь ваше внимание, если вы того не хотите. Наказывать собаку за лай неприемлемо, особенно в том случае, если у нее охранная функция. Собака, которая начинает лаять при приближении к вам незнакомых людей или если из подъезда доносится какой-либо звук, будет не самым приятным членом семьи. Чтобы отучить собаку лаять на прохожих, попросите кого-либо из ваших знакомых, кого не знает собака, поучаствовать в ее дрессировке. Пусть он проходит мимо вас, провоцируя лай. В вашу задачу будет входить прекращение лая. Для этого успокаивайте собаку или зажимайте ее пасть рукой. При этом говорите выбранную для прекращения лая команду и поощряйте животное лакомством. Лай в ответ на звонок или стук в дверь должен только поощряться, но и прекращаться по первой же команде.

Во время отучения от лая нельзя наказывать собаку или причинять ей боль. В наши дни получили распространение и различные устройства для предотвращения собачьего лая. Это ошейники, имеющие электронную начинку, реагирующую на громкий звук. Есть ошейники, которые в ответ на лай бьют собаку током. Другие выбрасывают неприятно пахнущее для собаки вещество. Любое из этих устройств является всего лишь "костылем" для недостаточно упорных, настойчивых и волевых хозяев. Опытные собаководы знают, что нет такой проблемы в поведении собаки, которое нельзя было бы устранить терпением и дрессировкой.

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