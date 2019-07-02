Кошки помогают найти новую любовь и ещё три причины завести дома мурлыку

Одно из западных аналитических агентств не так давно проводило исследование, которое показало, что больше всего кошек любят в России. Это страна, где живут настоящие любители кошек. Около 60 % имели или имеют в доме мурлык. Почему же россияне охотно берут в дом это милое, пушистое существо? Причин много, расскажем о четырех самых главных.

Кошки помогают найти новую любовь

К таким выводам пришли британские ученые, проводившие опрос среди представительниц прекрасного пола. Исследование показало, что 90 % опрошенных барышень охотнее пойдут на свидание к мужчине, у которого дома живет кот, чем к представителю сильного пола, у которого нет его. Причина такого решения простая: девушки доверяют таким парням больше, руководствуясь логикой, что если у молодого человека живет дома кот, значит он о нем заботится. Следовательно, бойфренд сможет позаботиться и о девушке. Так что, уважаемые мужчины, не стесняйтесь выставлять в социальных сетях и на сайтах знакомств фотографии с вашими домашними любимцами. Это повысит вашу популярность у девушек, а шансы на знакомство возрастут вдвое.

Владельцы кошек очень умные

Снова обратимся к результатам исследования. У тех людей, которые имеют дома кота или кошку, уровень интеллектуального развития намного выше, чем у не имеющих в квартире этих животных. Кстати, именно интеллект помогает делать стремительные карьеры, так что, если хотите стать большим начальником и достичь чего-то в жизни, то для начала заведите у себя в доме кота. Несмотря на то что вы будете пропадать постоянно на работе, кошки спокойно воспримут ваше отсутствие дома, ведь они лучше переносят длительное одиночество, чем собаки. Тем более коты — ненавязчивые существа, они сами решают, когда дать вам себя погладить, а когда нет. Так что кошка надоедать вам лишний раз не будет.

Кошки лечат

Известный и доказанный наукой факт. Эти животные обладают терапевтическим воздействием на человека, способны снизить уровень стресса, чувствуют больные места и могут лечить их, если хозяин не будет против того, что кот залезет на больное место. А поглаживание кота успокаивает нервы человеку, он становится уравновешеннее. На треть меньше рисков получить сердечный приступ у тех людей, в доме которых живет кот.

Кошки — отличные товарищи

Австрийские ученые провели исследование и пришли к неожиданному выводу. Оказывается, кот способен дарить своим хозяевам состояние легкой влюбленности. Если вы добры к кошкам, то они это всегда будут помнить и при случае тоже отплатят вам добротой. Так что если дома вам нужен хороший друг, который не станет вам надоедать, заведите лучше кошку.

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