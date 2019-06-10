Собака уиппет — "бультерьер среди борзых", существо тонкое и изящное, лишённое страха

3:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Уиппет представляет собой породу из числа гладкошерстных борзых среднего размера, эта собака, несмотря на свое охотничье назначение, может жить и в квартире, если у нее будут достаточно долгие и активные прогулки. Уиппет очень быстрая собака. Заметив кошку, в погоне за добычей уиппет может разогнаться до скорости 60 километров в час. В наши дни эта порода редко используется для охоты и чаще всего присутствует в домах как собака-компаньон, преданный жизнерадостный друг, который с равным удовольствием устроится возле ног хозяина или отправится вместе с ним на пробежку.

История породы "Уиппет"

Существует несколько версий появления уиппетов. По одной, уиппет является подарком богини охоты Артемиды. По другой, уиппет только в 19-ом веке был выведен шахтерами в Великобритании для участия в собачьих бегах и охоте на кроликов. Последняя версия подтверждается тем, что в 1891 году в Англии была зарегистрирована порода "Тряпичная собака", впоследствии переименованная в уиппета.

Утверждается, что уиппет является результатом смешения кровей таких пород, как левретка, грейхаунд, и различных терьеров. Но вместе с тем на некоторых рисунках, относящихся к периоду со второго по четвертый века н. э. Артемида, в римском воплощении получившая имя Дианы, изображается с собакой, невероятно похожей на уиппета.

Уиппеты исторически использовались для охоты на зайцев, пишет Википедия. Однозначного мнения о происхождении уиппета нет. В Лувре находится скульптура IV-V вв. до н. э. — практически копия уиппета. По последним данным, уиппеты попали на Британские острова вместе с римлянами около 55 года до н. э. Именно от этой средней формы борзой и произошли современные уиппет и грейхаунд, развившись как две самостоятельные, хотя и очень схожие породы. Вероятно, в уиппете течёт и кровь терьеров, так как в отличие от грейхаундов он более темпераментный, обладает прекрасными сторожевыми качествами, а уж тому, как он расправляется с крысами, могут позавидовать многие терьеры. Недаром англичане называют уиппета "бультерьер среди борзых".

Характер уиппета

Уиппет выглядит как существо тонкое и изящное. Но при этом собака лишена страха и будет хорошим сторожем или охранником. Уиппет отличается уравновешенным и спокойным темпераментом. Он практически не лает и без особых затруднений живет в квартире. Эта порода очень ранима, даже при дрессировке нельзя быть грубым и заставлять собаку делать что-либо посредством физической силы.

Они очень умные, всегда хотят играть, что позволяет научить их большому количеству различных трюков. Дрессировка уиппета потребует много сил и времени ввиду их упрямства. Уиппеты очень любят детей, даже в том случае, когда ребенок причиняет им боль, предпочтут сбежать, а не огрызнуться. Несмотря на то что уиппет — охотник, он легко уживается с кошками при должном обучении.

Уход за уиппетом

Уиппет — гладкошерстная порода, за которой легко ухаживать. Достаточно пару раз в неделю вычесывать шерсть. Линяет эта порода несильно и почти не производит запаха. Мыть собаку следует только при крайней необходимости. Характерными для уиппетов считают болезни глаз, проблемы со слухом и болезнь фон Виллебранда — наследственное заболевание, схожее с гемофилией, проявляющееся спонтанными кровотечениями.

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