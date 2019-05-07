Джунгарский хомячок спокоен и миролюбив, обход﻿ится дёшево и не требует сложного ухода

Джунгарский хомяк — едва ли не самое простое в содержании домашнее животное. Маленький и забавный грызун, которому не нужно много места, не требует сложного ухода и времени на занятия с ним, обходится очень дешево, не имеет запаха. Многие заводят таких хомяков как первых домашних питомцев для детей. Джунгарские хомяки — дневные животные, поэтому их насыщенная и полная приключений жизнь проходит на глазах у хозяев.

Одомашненные джунгарские хомячки часто отличаются от диких по окраске. У всех джунгарских хомячков есть узкая тёмная полоска на спине. Самые распространенные виды окраски: стандарт (коричневато-серая, брюшко белое), сапфир (серо-синеватая, брюшко белое), жемчуг (матово-белая с серыми промежутками), мандарин (рыже-кремовая) и т. д.

История вида

Первым, кому довелось описать этого зверя, был ученый из Германии Петер Симон Паллас. Странствуя по территории, принадлежащей в наши дни Казахстану, он в 1773 году столкнулся с неведомым созданием, которое получило сперва название джунгарской мыши, а позднее все же было названо джунгарским хомяком. Это указание на место обитания, до 18-го века часть восточного Казахстана принадлежала Ойратскому ханству, также именовавшемуся Джунгарией.

Сегодня Джунгарией называют местность на северо-западе Китая, но хомячков в ней не наблюдается. Домашним питомцем джунгарский хомяк стал 40 лет назад, когда его наконец-то признали миловидным и очаровательным существом, а не дикой тварью казахских степей. Особенно популярны эти хомяки в Европе и Азии, но постепенно хомячье воинство захватывает и Северную Америку, проникая во все большее количество домов и сердец.

Какие у хомячков есть особенности

По большей части джунгарские хомячки — существа спокойные и миролюбивые. Поначалу они будут недоверчивыми к новому человеку, но постепенно привыкнут и будут с радостью идти на руки. Для того чтобы хомяк привык, контакт с ним должен быть постепенным. Сначала надо дать ему обнюхать руку, освоиться с запахом человека. При этом хомяк может прикусить палец, чтобы понять, с чем он имеет дело, но обычно его укусы не болезненные.

Привыкнув, хомяк будет брать пищу из ваших рук. Хомячкам нравится, когда их поглаживают, и от наслаждения зверек может даже уснуть прямо в ладони. Когда хомяка достают из клетки, он первым делом думает о том, как бы ускользнуть от человека и побежать по своим делам.

А дел у него много — ему нужно быстро отыскать укромный уголок и спрятаться в нем так, чтобы его невозможно было достать, сидеть там до тех пор, пока люди не решат оставить его со словами "потом сам вылезет", выбежать и обыскать все доступное пространство в поисках того, что можно запихнуть за щеки. При этом он может подбирать и различные упавшие мелкие предметы и травмироваться ими.

Нужно всегда следить за тем, чтобы хомяк не убежал, потому что поймать его потом может быть затруднительно. Вероятнее всего, он будет найден под диваном, в углу комнаты, в тряпках или бумагах, где будет пытаться сделать себе уютное гнездышко. Для того чтобы заставить хомяка выйти, нужно выключить свет в комнате на несколько минут. Хомяк решит, что наступило темное время суток, когда ему проще прятаться, быть невидимым и грозным, и выйдет из своего убежища в поисках пищи.

Питание и уход

Джунгарский хомяк не любит жару, холод и высокую влажность. В клетке у него должен быть домик с окошками и дверью. Последняя должна быть такого размера, чтобы хомяк мог пройти в нее даже с заполненными кормом защечными мешками. Кормушка и поилка должны надежно крепиться к клетке, так как хомяки легко их переворачивают. Непременно должен быть меловой камень, о который хомяк будет стачивать зубы. Питание зверьку легко обеспечить, благо в наши дни в любом зоомагазине продаются кормовые смеси. Можно давать хомяку орехи. Любят джунгарики семена кунжута, пророщенные зерна овса и пшеницы, морковь, кабачки, кукурузу и фрукты. Из последних хомяку нельзя давать цитрусовые.

Время от времени нужно давать хомяку белковые продукты. Хорошо подойдет куриное яйцо, куриное мясо и обезжиренный творог. Периодически нужно заглядывать в домик хомяка, чтобы не гнили накопленные им запасы. Обычно хомяков не моют. В крайнем случае можно поставить в клетку емкость с песком. Очень опасны для хомяка сквозняки. Клетка должна стоять там, где сквозняка никогда не бывает.

Джунгарские хомяки могут заболеть сахарным диабетом, поэтому не рекомендуется давать им продукты с высоким содержанием моносахаридов, такие как

помидоры,

сухофрукты,

бананы,

дыня,

клубника

или тыква.

Продолжительность жизни джунгарского хомяка достигает двух-трех лет или длится до первой встречи с котом.

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