Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Маргарита Цветная

Питомец, "как в кино": невыдуманные трагедии с животными

Зоосфера » Интересное

Как часто вы смотрите фильмы и сериалы с участием животных? А сколько раз вы после просмотра подумывали завести себе питомца, как в кино? По статистике, продажи пород животных, показанных в фильмах, подскакивают в несколько раз после выхода нового популярного релиза. Но что происходит с такими животными, когда кино заканчивается? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Питомец, "как в кино": невыдуманные трагедии с животными

Хаски из "Игры престолов"

Хорошо, когда новые владельцы перед покупкой нового питомца, "как в кино", хотя бы прочитают информацию о нем и предоставят ему условия для жизни. Но если хозяин покупает, например, последний писк моды, хаски из "Игры престолов", и оставляет собаку в одиночестве в однокомнатной квартире, то, конечно, пес начинает доставлять проблемы.

Хаски — рабочая порода, очень выносливая, приспособленная выживать даже в очень холодном климате. Ей необходимо движение, а лучше тяжелая работа. Хаски просто нельзя держать в однокомнатной квартире, она требует определенного воспитания и времени, которого у хозяев часто нет.

Так, после выхода "Игры престолов", в съемках которых принимали участие несколько собак этой породы, в Великобритании стали в восемь раз чаще отдавать собак именно этой породы в питомники.

Лайки из "Сумерек" и собаки из "101 далматинца" и рыбы-клоуны из "Капитана Немо"

Страдают от влияния киноиндустрии не только хаски. Количество лаек, которых хозяева сдавали в питомник после выхода "Сумерек", возросло в семь раз. После выхода мультфильма "101 далматинец" собаки этой породы стали популярнее примерно в пять раз.

И таких примеров можно найти множество. После выхода мультфильма "В поисках Немо" популярность рыб-клоунов возросла настолько, что их стали вылавливать из естественных мест их обитания. В результате таких действий  этот вид рыб оказался на грани вымирания. Сейчас ситуация выправилась благодаря действиям фонда "Спасение Немо". Но тот факт, что киноиндустрия иногда отнюдь не радужно влияет на жизнь домашних животных, был доказан научно.

Эксперты, изучив 87 кинокартин с участием животных, сделали вывод, что очень часто последующие несколько лет породы этих животных увеличивают свою популярность в несколько раз. И длится данный эффект от нескольких месяцев до нескольких лет после выхода кинокартины.

Такое влияние оказали, например,

  • "Лесси возвращается домой",
  • "Маска",
  • "Хатико",
  • "Бейб: четвероногий малыш"
  • и даже "Гарри Поттер".

И если владельцы сов из фильмов Джоан Роулинг позже сдавали своих животных в питомник, поскольку им надоедал уход за птицами, то большинство владельцев мини-свинок остались довольны своими питомцами. В отличие от собак или экзотических животных микропиги не требуют дрессировки и особого ухода, хотя цены на этих животных довольно высокие.

 

Увы, такой случай единичный. Большинство других жертв моды оказывались в питомниках или были выпущены своими владельцами в дикую среду, где домашние питомцы не были способны выжить.

Прежде чем приобрести себе животное, "как в кино", и хвастаться им перед друзьями, прочитайте характеристику этого вида. Подумайте, а можете ли вы обеспечить своему модному питомцу комфортные условия жизни и соответствующее воспитание. Тогда ваш любимец будет счастлив и сделает вашу жизнь немножко светлее.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Галилео | Животные в кино
Автор Маргарита Цветная
Темы кино джоан роулинг
Новости
Диетолог: красная и чёрная икра противопоказана людям с заболеваниями сердца
Приходько: ВС РФ взяли под контроль Курдюмовку
Спикер Совфеда Матвиенко пожелала Кудрину удачи на новой работе в "Яндексе"
Диетолог Бол: избавиться от пухлых щёк можно, сократив количество соли
Леонков: на Украину поставили РСЗО LRU из Франции, так как ВСУ истратили HIMARS
Гемпель: план Киева по захвату Крыма — фонтан безумных и больных фантазий
Еврокомиссия: потери Украины с начала СВО составили свыше 100 тысяч военных
Боец ВСУ: Киев поставляет западное оружие на чёрные рынки
Начало деменции научились определять по состоянию ногтей
СБУ обыскивает Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области
Популярное
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой

Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.

Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
На Украине дорожает Интернет — Маск опять стал "мародёром" и "агентом Кремля" Ольга Лебедева Знак зодиака 30 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Американцы отдают свой военный антиквариат Зеленскому Сергей Лебедев
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Минобороны РФ получило первую партию боеприпасов и патроны для пистолетов "Удав"
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Последние материалы
Боец ВСУ: Киев поставляет западное оружие на чёрные рынки
Начало деменции научились определять по состоянию ногтей
Подвиг, совершенный до Чкалова
СБУ обыскивает Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области
Гагин: ВСУ заваливают телами позиции российских войск
Народная милиция: ВСУ потеряли до 50 человек и три бронетранспортёра в ЛНР
Симоньян: Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы её подсократить
Психиатр Вилков: на первой стадии деменции человек забывает очевидные вещи
Институт изучения войны ISW из США подтвердил продвижение ВС РФ в Бахмуте
Представитель ВС ВСУ Игнат заявил, что у войск ВС РФ осталось немного ракет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников