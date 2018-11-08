Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Екатерина Журавлева

Домашнюю крысу можно полюбить за преданность

Зоосфера » Грызуны

Из далёкого времени до нас дошёл стереотип о том, что крысы связаны с грязью и заразой, чумой и другими инфекциями. К сожалению, ассоциация сильна до сих пор, но вместе с тем многие успели по-настоящему полюбить этих животных и проникнуться к ним симпатией, уважением и любовью: они ценят ум, характер и преданность.

Домашнюю крысу можно полюбить за преданность

Что известно о крысах?

Это умные животные, живут они в группах, общаются между собой путем языка тела и ультразвуковых сигналов. Крысы наделены способностью к эмпатии, умеют смеяться, ставят общее благо выше личного. К своим хозяевам крысы по-настоящему привязываются, также отзываются на собственное имя, способны выполнять несложные команды.

Часто крыс характеризуют как неприхотливых для содержания животных, однако здесь стоит быть внимательными и не верить сомнительным источникам.

Трудности, с которыми может столкнуться человек, желающий завести крыс

Если Вы заводите несколько крыс, содержать их нужно однополыми парами или группами. Если крысы будут часто приносить потомство, умрут от истощения или иных проблем, возникающих во время родов, а каждое следующее потомство будет слабее предыдущего.

Крыса редко может быть счастлива в одиночестве, поэтому групповое содержание — важный критерий. Если Вы надеетесь, что, посвятив крысе всё своё свободное время,спасёте её от одиночества, не обольщайтесь: крысы — ночные животные, и фаза активности приходится на то время, когда Вы будете спать.

Питание

Питание крыс должно быть сбалансированным и одновременно разнообразным. Сухой корм, овощи, фрукты, белки, молочные продукты — все это должно входить в меню для питомца. Нельзя давать крысе вредные продукты вроде жирного, соленого, острого и т. д.

Уборка

Уборка также несет свои трудности: мытье внутренних частей клетки, домиков, стирка гамака, смена наполнителя. Не для каждого это приятно, и не у каждого есть энтузиазм заниматься этим регулярно.

Прогулка

Каждый день крыса должна выпускаться на прогулку, даже если клетка, в которой живет зверек, огромная. Для этого от хозяина требуется минимум час личного времени. Времяпрепровождение крысы должно быть интересным и разнообразным.

Болезни

Крыса может болеть на протяжении всей своей жизни, и лекарство может понадобиться в любой момент. Частые посещения ветеринара, иногда среди ночи, жертвование собственными планами ради здоровья питомца — не каждый готов на это.

Белая крыса
 

Своенравность

Своенравность крыс — для многих не секрет. Так, крыса может, к примеру, грызть все, что попадётся ей на пути:

  • одежду,
  • покрывало,
  • комнатные растения
  • или важные документы.

Вы можете отучить крысу от её вредных привычек, но не думайте, что это просто и что это в любом случае сработает. Зачастую крысы так никогда и не приучаются к лотку.

В среднем крысы живут два с лишним года. Это короткий срок, за который Вы увидите все фазы жизни вашего питомца. Если для вас домашнее животное — это член семьи, подумайте, не будет ли для вас сильным стрессом или горем потерять любимца спустя такой краткий срок.

Если все перечисленное вас не пугает, то в лице крысы вы получите настоящего друга, который будет вас радовать и поддерживать. И который будет вам предан.

Фото: yandex.by

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КРЫСА в доме: особенности содержания, полезные советы, кому стоит заводить
Темы дом животные
Новости
Посольство РФ в Южной Корее: состояние пострадавшей в давке россиянки стабильно
Освобождённые военные ВС РФ сообщили, что в плену ВСУ больше пытали офицеров
Французский политик: в Швеции выяснили, что подрыв "СП" организовала страна НАТО
МО РФ опубликовало видео уничтожения ДРГ ВСУ при попытке высадиться в Энергодаре
Hill: Киев хочет, чтобы США заставили Израиль поставлять ему оружие
ВС ВСУ заявили о наборе пилотов Украины для обучения на истребителях Запада
Рогов: ВСУ превращают город Запорожье в один большой укрепрайон
Песков: с Киевом невозможно о чём-то договориться
Минобороны: ВС РФ в ДНР вышли к окраинам села Павловка
Безсонов: ВС РФ выполняют зачистку от ВСУ в Павловке на Угледарском направлении
Популярное
Силовые структуры
ВС РФ ударили по польским наёмникам с помощью ТОС-1А "Солнцепёк"

Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.

ВС РФ ударили по польским наёмникам с помощью ТОС-1А "Солнцепёк"
Подоляка: Лапин, командовавший группировкой "Центр" в СВО, снят с должности
Силовые структуры
Подоляка: Лапин, командовавший группировкой "Центр" в СВО, снят с должности
Мир. Новости мира
"Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0
Силовые структуры
Modern Diplomacy: Польша ждёт гибели ВСУ, чтобы захватить земли Западной Украины
Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова Анжела Якубовская Екатерина Тарковская: нам надо быть мужественными, не сдаваться и не останавливаться Анжела Якубовская Сергей Лебедев Спутники цвета хаки: Россия уступила военное господство в космосе США Сергей Лебедев
Силовые структуры
Modern Diplomacy: власти Польши готовят вторжение на Западную Украину
Силовые структуры
Войска ВС РФ уничтожили первую линию обороны ВСУ на Угледарском направлении
Условия мира на Украине: глава Офиса Зеленского представил список "хотелок"
Мир. Новости мира
Условия мира на Украине: глава Офиса Зеленского представил список "хотелок"
Последние материалы
МО РФ опубликовало видео уничтожения ДРГ ВСУ при попытке высадиться в Энергодаре
Hill: Киев хочет, чтобы США заставили Израиль поставлять ему оружие
ВС ВСУ заявили о наборе пилотов Украины для обучения на истребителях Запада
Домашнюю крысу можно полюбить за преданность
Хомяк — лучший вариант питомца, если вы не сторонник сложного ухода
Рогов: ВСУ превращают город Запорожье в один большой укрепрайон
Песков: с Киевом невозможно о чём-то договориться
Минобороны: ВС РФ в ДНР вышли к окраинам села Павловка
Безсонов: ВС РФ выполняют зачистку от ВСУ в Павловке на Угледарском направлении
Кулеба: намерение РФ бесплатно снабжать зерном бедные страны — "голодный пиар"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников