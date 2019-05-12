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Анна Стрельцова

Собака боится грозы: как ей помочь побороть страх

Зоосфера » Собаки

По своей сути собака не должна бояться каких-либо громких звуков, ведь она является защитником человека и должна уметь спасти его в трудные моменты жизни. Но получается, что как только начинается дождь, гремит гром, собака тут же прячется под стол. И так поступают не только собаки мелких пород, даже представители самых крупных пород могут бояться грозы и просить поднять вас их на руки. Еще не до конца понятно, почему так происходит. Но ясно одно — вам каким-то образом нужно успокаивать своего питомца, иначе он с каждым разом будет бояться всё больше.

Собака боится грозы: как ей помочь побороть страх

Вот о чём стоит позаботиться в первую очередь во время грозы

Уберите подальше таблетки, которые якобы оказывают успокаивающее действие. Конечно, они реально могут работать. Но сначала вам нужно узнать, можно ли их давать вашему любимому питомцу. Проконсультироваться можно с ветеринаром или же посмотреть, что об этом препарате пишут в интернете. Возможно, они категорически противопоказаны вашей собаке, а вы в надежде даете эти таблетки, потому что не знаете, что еще можно делать. Лучше оставьте их там, где они лежали. Потому что последствия могут быть разными.

Вы можете попробовать отвлечь внимание собаки от проблемы, нужно, чтобы она просто переключилась на что-то другое. Этот вариант сработает только в том случае, если страх не слишком велик. Кстати, она спокойно может переключиться на вас.

Она считает вас, если можно так сказать, вожаком стаи. То есть рядом с хозяином она чувствует себя более спокойно, нежели если собака одна будет лежать в пустой комнате и трястись от страха. Можете поиграть с ней или просто поговорить. Поверьте, она оценит вашу заботу и ответит на ваше проявление чувств.

Но не ждите, что собака сразу же успокоится и перестанет бояться грозы. А в следующий раз, когда такое случится, она и не вспомнит о том, что было раньше. Нет, такого не будет. Собака начнет понимать, что хозяин помогает ей только с третьего или четвертого раза. Она привыкнет к тому, что во время грозы рядом с ней есть тот человек, который помогает справиться со страхом. И уже потом будет чувствовать себя защищенной, а для этого ей всего лишь нужно время.

Помните, для того чтобы ваш питомец начал вам доверять и слушаться вас, нужно регулярно заниматься с ним. Надо показать, что вы хотите для него только хорошего. Только тогда он будет видеть в вас настоящего хозяина, который может и накормить, и поиграть, и пожалеть, когда это надо.

Конечно, многое в поведении собаки может зависеть от породы и от характера. Поэтому не удивляйтесь, если ваша собака не будет бояться грозы, а наоборот, станет защищать вас от этих страшных звуков. Значит у нее, если можно так выразиться, более стойкий характер.

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Автор Анна Стрельцова
Анна Стрельцова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы собака
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