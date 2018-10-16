Питомцы могут заразить хозяев "своими" болезнями: чаще мойте руки после общения с ними

Домашние питомцы — это наши члены семьи и друзья. Однако подобно людям, они могут болеть и передавать свои микробы другим. В целях защиты от подобных заболеваний мойте руки после общения с животными и их вещами. Кроме того, необходимо показываться со своим питомцем к врачу, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности. Ниже описаны несколько основных болезней, которые вы можете подхватить у своей зверушки.

Грипп

Как правило, этой болезнью заболевают кошки, особенно "птичьим" гриппом. Хотя риск заражения довольно низок, стоить всегда быть начеку.

Чумка

Чумка — это болезнь, вызванная бактериями чумной палочки. Наблюдается у кошек и собак. Этой инфекцией можно заразиться в случае укуса или царапины от животного.

Сальмонелла

Наиболее высок риск возникновения такого заболевания у черепах. Особенно велик он у мелких представителей. Обычно болезнь продолжается около недели, а иногда может сопровождаться очень тяжелом состоянием человека.

Бешенство

Бешенство — это смертельно опасное заболевание, передающееся вирусным путём. Оно воздействует на нервную систему человека через укус животного. К счастью, в наше время существуют вакцины против бешенства у собак, кошек и грызунов. Однако у диких животных наблюдается около девяносто процентов случаев бешенства, поэтому не следует находиться близко с ними.

Хантавирус

Так называется группа микроорганизмов, заражению которыми наиболее подвержены грызуны. Человеку эта болезнь может передаться в случае вдыхания одного воздуха с животным.

Кампилобактериоз

Кампилобактериоз представляет собой диарейное заболевание, вызываемое бактериями Campylobacter, живущих в организме теплокровных животных вроде куриц. Люди способны заразиться им при употреблении плохо обработанного мяса. Однако также им могут заболеть и кошки, и собаки, а хозяину передать бактерии посредством его контакта с их туалетом.

Токсоплазма

Этому вирусу подвержены кошки. Заразиться им можно при очистке её лотка. Заболевание нетяжелое, и какие-либо симптомы обычно отсутствуют. Однако у людей со слабым иммунитетом наблюдалось несколько ситуаций повреждения головного мозга, глаз и прочих органов. Особенно опасно контактировать с кошачьим туалетом беременным, потому как заболевание передаётся младенцу.

Болезнь от кошачьих царапин

Сорок процентов представителей семейства кошачьих носят в себе бактерии Bartonella henselae. Люди могут заразиться ими через царапины или укусы от кошки. На месте повреждения появляются инфекции, велик риск возникновения головокружений, лихорадки и отсутствия аппетита. В целях предотвращения заболевания необходимо промывать и дезинфицировать каждый укус.

Лептоспироз

Данное заболевание вызывается бактерией лептоспирой в виде спирали, заражению которой подвержен человек и домашнее животное. Звери могут заболеть им посредством питья грязной воды или общения с дикими зверями. Люди могут заболеть лептоспирозом через мочу животного или воздух. Для профилактики заболевания не забывайте промывать руки после контактов с ним, а питомца вакцинируйте.

Метициллин — золотистый стафилококк

Это бактерии, вызывающие кожные, дыхательные и прочие инфекции у людей. Специально предназначенных прививок против данной болезни нет, однако соблюдения правил личной гигиены должно быть достаточно.

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