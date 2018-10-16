Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктория Душкина

Питомцы могут заразить хозяев "своими" болезнями: чаще мойте руки после общения с ними

Зоосфера

Домашние питомцы — это наши члены семьи и друзья. Однако подобно людям, они могут болеть и передавать свои микробы другим. В целях защиты от подобных заболеваний мойте руки после общения с животными и их вещами. Кроме того, необходимо показываться со своим питомцем к врачу, чтобы быть уверенным в отсутствии опасности. Ниже описаны несколько основных болезней, которые вы можете подхватить у своей зверушки.

Питомцы могут заразить хозяев "своими" болезнями: чаще мойте руки после общения с ними

Грипп

Как правило, этой болезнью заболевают кошки, особенно "птичьим" гриппом. Хотя риск заражения довольно низок, стоить всегда быть начеку.

Чумка

Чумка — это болезнь, вызванная бактериями чумной палочки. Наблюдается у кошек и собак. Этой инфекцией можно заразиться в случае укуса или царапины от животного.

Сальмонелла

Наиболее высок риск возникновения такого заболевания у черепах. Особенно велик он у мелких представителей. Обычно болезнь продолжается около недели, а иногда может сопровождаться очень тяжелом состоянием человека.

Бешенство

Бешенство — это смертельно опасное заболевание, передающееся вирусным путём. Оно воздействует на нервную систему человека через укус животного. К счастью, в наше время существуют вакцины против бешенства у собак, кошек и грызунов. Однако у диких животных наблюдается около девяносто процентов случаев бешенства, поэтому не следует находиться близко с ними.

Хантавирус

Так называется группа микроорганизмов, заражению которыми наиболее подвержены грызуны. Человеку эта болезнь может передаться в случае вдыхания одного воздуха с животным.

Кампилобактериоз

Кампилобактериоз представляет собой диарейное заболевание, вызываемое бактериями Campylobacter, живущих в организме теплокровных животных вроде куриц. Люди способны заразиться им при употреблении плохо обработанного мяса. Однако также им могут заболеть и кошки, и собаки, а хозяину передать бактерии посредством его контакта с их туалетом.

Токсоплазма

Этому вирусу подвержены кошки. Заразиться им можно при очистке её лотка. Заболевание нетяжелое, и какие-либо симптомы обычно отсутствуют. Однако у людей со слабым иммунитетом наблюдалось несколько ситуаций повреждения головного мозга, глаз и прочих органов. Особенно опасно контактировать с кошачьим туалетом беременным, потому как заболевание передаётся младенцу.

Болезнь от кошачьих царапин

Сорок процентов представителей семейства кошачьих носят в себе бактерии Bartonella henselae. Люди могут заразиться ими через царапины или укусы от кошки. На месте повреждения появляются инфекции, велик риск возникновения головокружений, лихорадки и отсутствия аппетита. В целях предотвращения заболевания необходимо промывать и дезинфицировать каждый укус.

Лептоспироз

Данное заболевание вызывается бактерией лептоспирой в виде спирали, заражению которой подвержен человек и домашнее животное. Звери могут заболеть им посредством питья грязной воды или общения с дикими зверями. Люди могут заболеть лептоспирозом через мочу животного или воздух. Для профилактики заболевания не забывайте промывать руки после контактов с ним, а питомца вакцинируйте.

Метициллин — золотистый стафилококк

Это бактерии, вызывающие кожные, дыхательные и прочие инфекции у людей. Специально предназначенных прививок против данной болезни нет, однако соблюдения правил личной гигиены должно быть достаточно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Виктория Душкина
Виктория Душкина — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы собака болезни животные
Новости
Минимальная цена на водку в РФ вырастет до 281 рубля за 0,5 литра с января 2023 года
Карьерный консультант об изменениях на рынке труда в связи с СВО: "Нужны кандидаты 50+"
Украинский журналист Яковина рассказал о планах ВСУ захватить Брест
Мирошник: ВСУ "прощупывают" оборону ВС РФ на Кременском направлении и несут крупные потери
Марочко: разведка выявила увеличение числа женщин в рядах армии Украины
Шлепченко заявил о начале подготовки России к новой Великой Отечественной войне
Политолог Журавлёв: РФ готовится упорядочить границы под флагом борьбы с незаконными мигрантами
Диетолог Мансурова: орехи, ромашковый чай, киви и бананы способствуют крепкому сну
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Вакаров спрогнозировал распил Украины и "вхождение" пяти её регионов в НАТО
Популярное
Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен

В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.

Раненый русский солдат взорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
Financial Times: пять принципов Суровикина развеют Украину по ветру
RusVesna.su: ТОС-1А "Солнцепёк" спецназа "О" ВС РФ сжёг танки ВСУ на Краснолиманском направлении
Жемчугов: противовоспалительные препараты позволят избежать осложнений при гриппе
Знак зодиака 28 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Точка кипения в Косово приближается с каждым днём Михаил Плисюк "Грабли" помогут войскам противовоздушной обороны РФ Андрей Николаев
В Сети появились кадры боя военных РФ с десантниками ВСУ под Херсоном
Политик Филиппо: Зеленский выступал перед "фантомным" Конгрессом США
Военнослужащий ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины
Военнослужащий ВСУ Кривливый заявил о тяжёлой обстановке на позициях армии Украины
Последние материалы
Мирошник: ВСУ "прощупывают" оборону ВС РФ на Кременском направлении и несут крупные потери
Марочко: разведка выявила увеличение числа женщин в рядах армии Украины
Питомцы могут заразить хозяев "своими" болезнями: чаще мойте руки после общения с ними
Шлепченко заявил о начале подготовки России к новой Великой Отечественной войне
Политолог Журавлёв: РФ готовится упорядочить границы под флагом борьбы с незаконными мигрантами
Диетолог Мансурова: орехи, ромашковый чай, киви и бананы способствуют крепкому сну
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Вакаров спрогнозировал распил Украины и "вхождение" пяти её регионов в НАТО
РФ намекнула на уступки по поставкам газа "Ямал — Европа". Решение за поляками
Российские хакеры RaHDit опубликовали данные более 70 солдат ВСУ и офицеров "кибервойск"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников