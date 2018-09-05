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Андрей Михайлов

У слепого новосибирца и его овчарки-поводыря один глаз на двоих. И надежда — одна на двоих

Зоосфера » Собаки

Эта трогательная история, произошедшая в Новосибирске, вполне могла бы сойти за основу сценария хорошего доброго фильма. Тридцатидвухлетний сибиряк-инвалид, ослепший много лет назад в результате трагической случайности, вылечил от слепоты свою любимую собаку-поводыря, немецкую овчарку, которая четыре года была его настоящим другом и даже членом семьи.

У слепого новосибирца и его овчарки-поводыря один глаз на двоих. И надежда — одна на двоих

Собака стала вести себя довольно странно на прогулках

Овчарка Берта была для Алексея Шилова настоящим другом долгих четыре года. Собственно, то, что овчарка-поводырь начинает слепнуть, Алексей понял не сразу. Не сразу поняли это даже его мама и зрячие друзья. Собака просто стала вести себя довольно странно на прогулках, больше полагаясь на нюх, чем на зрение. Поняв, что его собака явно слепнет, Алексей решился показать ее ветеринару. Диагноз был неутешителен: у собаки что-то вроде сахарного диабета, из-за которого развилась катаракта. Берта почти ничего не видит! Один глаз было уже не спасти, а вот второй…

Была надежда, что в результате специальной операции слепоту еще можно остановить. Стоимость операции — всего-то шесть тысяч рублей, сумма на первый взгляд небольшая. Но вот пенсия по инвалидности у Алексея Шилова всего-навсего восемь тысяч с небольшим. И Алексей, несмотря на инвалидность, решил искать работу.

Устроиться ему удалось на местном заводе радиодеталей. От новой собаки-поводыря, которую ему предложили в обществе слепых, он отказался: слишком привык к Берте, она стала ему практически родной. Кроме того, если бы он отказался от слепой собаки, ее пришлось бы усыпить. А с этим Алексей смириться не мог…

После операции Алексей стал для любимой овчарки и сиделкой, и доктором, и лучшим другом

За несколько месяцев ему удалось, порой отказывая себе в самом необходимом, накопить необходимую сумму. После операции Алексей стал для любимой овчарки и сиделкой, и доктором, и лучшим другом. На несколько месяцев, пока длился восстановительный период, он сам стал для собаки поводырем. Операцию Берта перенесла нормально, теперь она видит одним глазом.

Алексей рассказал в интервью местной прессе:

"Болезнь Берты в каком-то смысле изменила меня. Раньше я думал, что мне необходима собака-проводник. Но это не так, мне необходима собака-друг. Пока Берта была слепа, я спокойно сам передвигался по городу. Тогда-то и понял, что могу быть самостоятельным. Так что Берта для меня теперь член семьи, любимое домашнее животное, а не способ существования в мире. И другой собаки мне не надо!"

Интересно, что Алексей, общаясь с новосибирскими журналистами, поделился надеждой и на собственное выздоровление. Он не видит обоими глазами (диагноз — отмирание зрительных нервов, глаукома и катаракта). Зрение Алексей потерял одиннадцать лет назад после травмы. Теперь он надеется на новые японские разработки: может, помогут? Средств на лечение, конечно, потребуется немало, но ведь и надежда появилась немалая!

В общем, сейчас у слепого парня и его овчарки-поводыря один глаз на двоих. И надежда — одна на двоих. Берта словно чувствует, что у ее друга-хозяина появилась настоящая цель в жизни и как-то не по-собачьи, а по-человечески сопереживает ему. Поэтому в то, что у Алексея со временем все наладится, верится очень-очень! Мама и друзья Алексея говорят, что такой крепкой дружбы между собакой и человеком они никогда не видели. Берта стала настоящим членом семьи слепого парня…

Этот случай комментирует для читателей Pravda. Ru психолог, кандидат медицинских наук Игорь Янушев:

"Ничего удивительного в тесной дружбе человека и собаки нет, ведь в общей сложности она насчитывает много тысячелетий. Искренность собачьих чувств поразительна. Собака всегда простит вас, всегда встретит веселым лаем, когда бы вы ни пришли, сколько бы ни пришлось при этом ждать. Она не укоряет, не критикует, она самая терпеливая в мире. Она в любой ситуации будет рядом, а в случае опасности не будет считаться со своей жизнью.

Ни для кого не секрет, что наша уверенность, самооценка, способность справиться с жизненными бедами и, следовательно, наше здоровье зависят от чувства "нужности". Люди часто страдают от того, что им не о ком заботиться!

Собаки дают нам возможность чувствовать, что мы нужны кому-то

Психотерапевты отмечают тот факт, что собаки слушают и понимают нас, не задавая вопросов и не делая оценок. И это — самое приятное качество собак как собеседников. Собака, кстати, способна понимать человеческую речь, хотя и не знает нашего языка. И еще. Наш четвероногий "меньший брат" не только защитник, сторож, спутник, он еще и врачеватель. В разных странах на основе наблюдений и экспериментов ученые установили, что люди, перенесшие инфаркт миокарда или операцию на сердце, быстрее поправляются, если у них в доме есть собака.

Общение с животным снижает кровяное давление. Роль собаки в защите от неврозов и других последствий стресса признана настолько, что нередко врачи рекомендуют завести собаку тем, кто пережил тяжелое горе, имеет функциональные заболевания сердца и так далее. Собака в доме создает вокруг своих владельцев некий биологический барьер, и люди реже болеют".

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Автор Андрей Михайлов
Андрей Михайлов — офицер, журналист, собственный корреспондент Правды.Ру в Северо-Западном федеральном округе
Темы собака новосибирск
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