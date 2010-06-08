Конфликтные люди заводят "склочных" рыб, а любители удивляться — нильских слоников

Люди, как только появились на Земле, так сразу начали приручать диких животных. Сначала, видимо, из меркантильных соображений. Надо же было древнему человеку чем-то питаться и во что-то одеваться. Потом человек обленился и ему потребовались помощники из мира животных. Далее, когда появился досуг, стали нужны четвероногие друзья.

Аквариумные рыбки не приносят хозяйству никакой практической пользы

В наши дни ситуация коренным образом изменилась. Большинство домашних современных животных не приносят хозяйству никакой практической пользы. Помощниками и друзьями их тоже сложно назвать. К таковым относятся, например, аквариумные рыбки.

Судите сами, за редким исключением рыбы боятся человека, избегают контакта с ним, и только голод заставляет их преодолеть этот страх. Рыбы никогда не понимают любых устремлений человека по отношению к ним, если только это не попытка их поймать. Вы никогда не получите от рыбы благодарности, даже если спасли её от гибели. Рыбка вряд ли сможет отличить вас от большинства других людей (хотя такие случаи бывали).

Для чего люди заводят дома аквариум?

Какая от него польза? На этот вопрос не так просто ответить. Есть мнение, что аквариум является очень интересным хобби (особенно когда есть свободное время). Почти каждого человека (даже не аквариумиста) завлекает вид красочных и разнообразных рыбок. Наблюдая за ними, можно увидеть различия в поведении в зависимости от вида (почти как у людей). Ещё все знают, что аквариум помогает расслабиться и отвлечься от суеты. И разведение рыбок тоже приятно, особенно когда удаётся получить потомство от довольно красивых и прихотливых рыбок.

Кроме того, аквариум прекрасно корректирует микроклимат помещения, а испаряющаяся вода увлажняет воздух, что предохраняет обитателей квартиры от разных инфекционных заболеваний. Не следует также забывать, что согласно правилам древнекитайского учения "Фэншуй", грамотно установленный аквариум может принести богатство и удачу его владельцу.

Как видите, причин много. Именно поэтому существует множество вариантов отделки и оформлений аквариума. А также большой выбор аквариумных рыб. Ведь каждый аквариумист предпочитает определенные виды и породы аквариумных обитателей. А на чем основаны такие предпочтения? Давайте попробуем разобраться.

Люди, которые постоянно "на взводе", обычно покупают стайных рыбок

Люди, склонные к созерцанию, или те, кто постоянно "на взводе" и не может расслабиться без посторонней помощи, обычно заводят стайных рыбок, которые ярко окрашены и не особенно подвижны, это:

либо мелкие харациновые (неоны, миноры, тетры),

либо карпозубые (гуппи, меченосцы, пецилии),

а так же некоторые цихлиды (скалярии, дискусы).

Гуппи

Все эти рыбки большую часть времени или "висят" в толще воды, или неспешно плавают на переднем плане аквариума. Их покровы при этом переливаются всеми цветами радуги, а это как раз и создает успокаивающий эффект. На заднем плане в таких аквариумах всегда есть живые растения, чьи колыхания гармонично дополняют рыбьи "прогулки".

"Морской риф"

Более дорогим вариантом подобного аквариума является "морской риф". Однако рыб в этом аквариуме очень мало, зато он почти весь кишит кораллами, актиниями и креветками. Колыхание щупалец и ножек, плавная смена окраски за несколько минут введет в состояние полной гармонии с самим собой и окружающим миром.

Люди, склонные к меланхолии или депрессиям, выбирают более подвижных рыбок

Как правило, они выбирают барбусов, данио или атерин. Эти рыбки очень шустрые, постоянно суетятся, спешат куда-то, сорятся друг с другом — словом, не скучают. И не дают скучать их владельцу.

Конфликтные и импульсивные люди, как правило, отдают предпочтение таким же "склочным" рыбкам

Они с удовольствием заводят

некрупных цихлид (малавийские, танганьикские виды, цихлозомы)

или лабиринтовых рыб (макроподов, петушков, гурами).

Смотреть за их ссорами и "разборками" — одно удовольствие. Многие владельцы таких рыбок говорят, что иногда в аквариуме разыгрываются настоящие драмы, наблюдать за которыми весьма интересно. Словно латиноамериканский сериал смотришь.

Цихлиды

Морским вариантом подобных "скандалистов" являются хирурги и спинороги. Эти тоже постоянно конфликтуют, чего-то добиваются, делят территорию… В общем, сами "развлекаются", и нас развлекают.

Агрессивные рыбы — для тех, кто жаждет острых ощущений

Те, кто считает, что им не хватает острых ощущений, обожают опасных и агрессивных рыб. В пресноводных аквариумах таких "экстремалов" можно увидеть:

пираний,

тетрадонов,

пресноводных скатов,

а в морских — крылаток, акул и мурен.

Пираньи

Общение с такими "чудовищами"утоляет "адреналиновый голод" их владельцев. Кроме того, содержание подобной рыбы помогает убедить окружающих в том, что вы "круты" и бесстрашны. И, самое интересное, без особого ущерба для собственного здоровья, поскольку опасность этих рыб сильно преувеличена.

Пираньи и мурена сбежали и спрятались

Я часто вспоминаю свое первое знакомство с пираньями. Случилось это вовсе не в Южной Америке, а в обычной московской квартире, хозяин которой просто обожал этих причудливых созданий. В 500-литровом аквариуме неторопливо плавала стайка из шести весьма крупных "монстров", каждый из которых был значительно больше моей ладони.

Через некоторое время хозяин попросил меня помочь ему с чисткой аквариума. Стоило только мне опустить в него руку со щеткой, как грозные "рыбы-убийцы" сразу же попрятались в темных и недоступных убежищах на дне под корягами. И ни одна не вылезла оттуда, пока в аквариуме были чьи-нибудь руки.

Так же в другой раз бесславно сбежала и спряталась от меня грозная морская хищница мурена, когда я помогал ее хозяину отловить свою любимицу для выполнения лечебных процедур. По всей видимости, "дикий" и "аквариумный" варианты многих опасных рыб — это две большие разницы. В аквариуме, когда еды много, конкурентов нет, врагов тоже, естественная агрессивность этих хищников пропадает и грозная на воле пиранья становится не опаснее своего близкого родственника неона.

Одинокий человек заводит крупную цихлиду

Человек, страдающий от одиночества, кому необходим "водоплавающий" друг, скорее всего, заведет крупную цихлиду (астронотуса, акару, геофагуса) или сома. Эти рыбы — единственные, кто способен общаться с человеком. Они могут узнавать хозяина, приплывать на зов и даже позволяют себя гладить. Среди обитателей моря такими друзьями могут стать крупные рыбы-ангелы.

Любители удивляться заводят нильских слоников

Любители удивляться и удивлять других, поселяют в своих аквариумах причудливых и необычных рыбок. Там можно встретить

нильских слоников,

рыб-ножей,

протоптеров,

многоперов,

панцирных щучек.

Нильский слоник

Хотя, сразу следует заметить, что долго такие "экзоты" у подобных хозяев, как правило, не живут. Их не так-то просто содержать. Но владельцев это обычно и не волнует. Они даже рады тому, что рыба часто меняется, поскольку однообразие аквариумного населения быстро начинает их угнетать.

Люди с заниженной самооценкой выбирают прихотливых рыбок

Люди с заниженной самооценкой часто выбирают рыб, которые весьма прихотливы и капризны. Это дискусы, пантодоны, афиосемионы, апистограммы. Если такая рыба прожила в аквариуме хотя бы пару месяцев, то это уже значительное достижение владельца. Он начинает уважать себя за подобный "подвиг". А уж если его питомцы еще и размножились, то он просто счастлив.

Апистограмма

Те, кто следует рекомендациям модной ныне науки "Фэншуй", поселяет в аквариуме золотых рыбок, араван или метинисов (их еще называют "рыба — серебряный доллар"). Эти рыбы не отличаются ни красотой, ни интересным поведением, однако, по утверждениям их владельцев, приносят удачу в финансовых делах. Если это так, то, пожалуй, это единственные рыбы, которые приносят своему хозяину прибыль. От остальных — только убытки… Поскольку содержать большой аквариум нынче весьма дорого.

Аквариумы-"карлики" — рекламный трюк продавцов

Возможно, именно поэтому в последнее время все большую популярность приобретают аквариумы-"карлики". Это небольшие стеклянные полусферы емкостью в 1-1,5 литра. Подобная "квартирка", как утверждают продавцы, рассчитана на проживание 1-2 рыбок и не нуждается ни в каком оборудовании. То есть, считается идеальным аквариумом для лентяев и жадин — ни заботиться о нем не надо, ни тратиться на оборудование.

Для подобных аквариумов рекомендуют таких рыбок, которые выживут "где угодно". Обычно это обитатели временных водоемов (петушки, афиосемеоны) или все те же ничем "не убиваемые" гуппи. Тем не менее, как показывает опыт, все рассказы продавцов о том, что этот аквариум представляет собой саморегулирующуюся систему (некоторые даже добавляют "разработанную специалистами по исследованию космоса"!) — не более чем рекламный трюк.

Уже через два дня тому, кто приобрел эту "малолитражку", становиться ясно, что их обманули — вода становиться мутной, а рыбка к тому времени, как правило, уже находится на последнем издыхании. Так что мой совет тем, кто решил все-таки обзавестись "окном в водный мир" — не экономьте на аквариуме и оборудовании. Тогда ваши питомцы в течение долгого времени станут радовать вас красотой своих нарядов и забавными проделками.

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