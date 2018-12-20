Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе

Министр социальной политики Украины предложил новую "реформу": пересчитывать пенсионеров раз в полгода и даже дактилоскопировать их.

Украинский минсоц решил изменить расчет единого социального взноса, введя регрессивную шкалу. Нынче существует ограничение размера отчисления ЕСВ: для получающих суммарно более 15 минимальных зарплат (с 1 января минималка составит 4170 гривен), то есть 62 550 гривен (2222 доллара), то платить ЕСВ нужно будет только с этой суммы. Но теперь правительство хочет увеличить этот порог начисления максимального единого социального взноса до 25 минимальных заработных плат, то есть до 104 250 гривен (3703 доллара), одновременно введя регрессивную шкалу исчисления ЕСВ. Иначе говоря, чем больше работник получил зарплаты, тем меньше у него изъяли ЕСВ. В министерстве провели расчет и утверждают, что смогут дополнительно получить десять миллиардов гривен (355 миллионов долларов).

Еще одно "рацпредложение" минсоцполитики — отменить ограничение максимального размера пенсии, что, впрочем, эксперты нещадно раскритиковали. Кроме того, возможно, вдохновившись примером России, рассматриваются проекты увеличения пенсионного возраста для мужчин (женщинам его уже поэтапно повышают до 60 лет).

И, наконец, главное. В прессу просочились намерения правительства разнообразить жизнь украинских пенсионеров. Их заставят получить новые удостоверения, для чего необходимо лично явиться со свежей фотографией в отделение пенсионного фонда и вдобавок сдать отпечатки пальцев обеих рук. Кстати, изготовление фоток стоит 60 гривен (2,1 доллара) — более четерых процентов от пенсий многих из них. Но и этого министру Андрею Реве кажется недостаточным: он хочет, чтобы каждые шесть месяцев они приходили и собственноручно заполняли регистрационную карту.

Люди даже с плохим воображением могут себе ярко представить эту картину: 13 миллионов украинских стариков и инвалидов штурмуют офисы пенсионного фонда, выстаивают огромнейшие очереди, нервничают (вплоть до сердечных приступов и инфарктов). Ибо пока они не пройдут эту карательную процедуру, им не продолжат выплачивать мизерную пенсию. Это украинская армия самая большая в Европе (по словам ее главнокомандующего), а вот пенсия — самая маленькая в нашей части света.

Возникает резонный вопрос: к чему эти регулярные переклички, устраиваемые для пожилых людей и инвалидов, многие из которых малоподвижны или даже вообще не транспортабельны? В кабмине оправдываются тем, что таким образом хотят избавиться от "мертвых душ". Мол, есть пенсионеры, которые оформили доверенности на других для получения своих пособий. Особенно много их в Донбассе, на неподконтрольных Киеву территориях. Им для получения пенсии необходимо ехать на украинскую территорию, регистрироваться там и лишь затем открывать кошелек. И вот в правительстве обеспокоились: а живы ли эти пенсионеры, за которых деньги получают по доверенности?

"Но ведь можно решить эту проблему, попросту объединив базы ПФ и реестра гражданских актов (где регистрируют, кроме брака, факты рождения и смерти), что позволит оперативно отслеживать актуальный список пенсионеров, — предлагает украинский экономист Алексей Кущ. — А каждые полгода ходить куда-то для заполнения анкеты — это просто издевательство над пенсионерами, особенно теми, которые живут в селах". Но как говорится, мы не ищем легких путей, к тому же "нормальные герои всегда идут в обход".

А какова реальная причина такого издевательства над пенсионерами? А она проста и даже неприлична: уменьшить выплаты. В бюджете-2019 заложен дефицит в размере 167 миллиардов гривен (5,9 миллиарда долларов) — именно такой суммы ПФ не хватит для выплаты пенсий, и эти средства государство выделит из своих закромов. Но и их недостаточно: эксперты прогнозируют нехватку в размере примерно 20 миллиардов гривен, которые власти придется где-то дополнительно изыскать. Дело в том, что по настоянию МВФ в 2019-м пенсии должны быть проиндексированы, средний их рост должен составить 20 процентов.

"Это нововведение тотальной дактилоскопии пенсионеров служит решению лишь одной задачи — усилению контроля за этой группой населения, — полагает финансовый аналитик Богдан Писаренко. — Если речь идет о преступниках, то тогда все очевидно и логично: государство защищает своих граждан и себя. Но если хотят дактилоскопировать пенсионеров, не понятно, для чего это делается. Вероятно, таким манером собираются лишить выплат часть пенсионеров, которые почему-то не пройдут процедуру сдачи отпечатки пальцев. Весьма большое число пожилых людей живут в регионах, откуда им будет крайне сложно приехать в собесы для прохождения этой процедуры. Будут, несомненно, и такие, кто просто откажется проходить дактилоскопию. И не понятно, как с ними быть".

На Украине бушует деиндустриализация, граждане массово уезжают на заработки и на ПМЖ, таким образом уменьшается количество налогоплательщиков. И поэтому солидарная пенсионная система не в состоянии обеспечить социальные выплаты, даже если они столь мизерны. В минсоцполитики пришли к логичному, на их взгляд, выводу: надо максимально сократить выплаты, в том числе уменьшением числа их получателей.

И вот была придумана такая драконовская процедура, которой будет отсекаться большинство получателей с "оккупированных территорий", а также жители сел, не имеющие возможности сфотографироваться или выстаивать в очередях ПФ, и те, кто по тем или иным причинам не смогут сдать отпечатки пальцев. Так что же получается: им придется лишиться пенсии? И главное: насколько гуманно и нравственно стариков и инвалидов подвергать (и при том регулярно) столь изощренным пыткам?

Обычно власть перед выборами старается всемерно задобрить избирателей какими-либо способами: повышением зарплат или пенсий (хотя бы символическим), новыми льготами (пусть даже мифическими), раздачей бесплатной гречки и т. п. Особенно благоприятно это обычно действенно в отношении самой активной части электората — пенсионеров. Однако нынешняя украинская власть настолько безрассудна и нахальна, что решила обойтись без этой "обязательной программы" и хочет "накормить" народ томосом и обещанием вступить в НАТО (правда, старики до этого "светлого момента" не доживут). Еще одно доказательство, что глупость человеческая не имеет пределов…

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