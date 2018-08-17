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Автор Любовь Степушова

Россия переформатирует Украину через Китай

Мир » Бывший СССР » Украина

Китай заманивает Украину в "долговую ловушку", преследуя свои внутренние цели, но Россия может извлечь из этого политическую выгоду. Но есть одно "но". Сможет ли Вашингтон заставить Киев отказаться от сотрудничества с Пекином?

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Китай скупает украинские военные технологии

Украина "предала" США, поставив Пекину около 20 двигателей для учебных самолетов, просигнализировала в этот четверг, 16 августа, The Washington Times. От специалиста International Strategy and Assessment Center Рика Фишера прозвучало заявление, что США должны заставить Украину отказаться от сотрудничества с Китаем, в результате которого Поднебесная может создать собственные ракетные двигатели Но так ли легко это сделать?

Заметим, что украинско-китайское сотрудничество в военно-технической области — это не новость. В прошлом году был большой мировой скандал, связанный с передачей украинским КБ "Южное" ракетных технологий Северной Корее, находящейся под строгими санкциями ООН. В Киеве сначала эту информацию опровергли, заявив, что на украинских заводах таких двигателей не производят, но затем предположили, что украинский двигатель мог попасть в Северную Корею через Китай.

Просто потому, что катастрофически не хватает ликвидности для оплаты кредитов МВФ в размере 10-12 миллиардов долларов ежегодно. Перекредитоваться на Западе не дают по причине невыполнения ряда обязательств, поэтому в недрах украинского истеблишмента родилась идея что-то предложить Китаю для оплаты долга и возможности получения новых кредитов. И Пекин был не против, он поднаторел в расставлении "долговых ловушек".

Предлагая деньги неплатежеспособным должникам, Китай навязывает свои инженерные решения, оборудование и рабочую силу и предлагает рассчитаться активами. Известна история со Шри-Ланкой, которая вынуждена была продать за долги свой стратегически порт Хамбантота. Такие же выгодные приобретения Китай осуществил в Киргизии (предприятия горно-рудной промышленности), Джибути (военная база), в Пакистане (порт Гвадар отдан в аренду на 43 года) и Таджикистане (рудники). Многие сделки в других странах не разглашаются.

На конец марта этого года государственный внешний долг Киргизии перед Китаем составил 1 миллиард 709 миллионов долларов и увеличился за десять лет в 200 раз. Китайские кампании дали Бишкеку 368 миллиардов на модернизацию столичной ТЭЦ, а вернуть надо полтора миллиарда. Не исключено, что ТЭЦ будет за долги отдана китайцам в собственность (или долгосрочную аренду), и это плюс к тому, что за кредит Китай получил права на разработку золоторудного месторождения Верхний Кумарг.

Заметим, что в Казахстане в 2016 году прошли массовые протесты против закона о распродаже земель иностранцам. Главным бенефициаром мог стать Китай, но не стал — пока. Такие же протесты остановили продажу земли китайцам во Вьетнаме. Такой же закон пытается протолкнуть в Раде Петр Порошенко. Несомненно, что главным претендентом на украинские черноземы будет Китай.

Что отдаст Украина Китаю

24 июля на Украине стартовала приватизация активов государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 миллионов гривен. Среди них — Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, которую хочет приобрести Китай именно за тот долг в 1,5 миллиарда долларов.

Это портовые мощности Одессы и Николаева (Китай очень любит покупать порты), элеваторы, комбикормовые и крупяные заводы, мельницы, то есть основное богатство "мировой житницы", как называет себя Украина. Пока продажа отложена, но Пекин не сомневается, что дожмет Киев, поскольку уже приобрел под контракт Украинский банк реконструкции и развития.

При расширении рамок приватизации Китаю за долги может уйти и АО "Украинская железная дорога". Не случайно Арсений Яценюк отправлял поезд в Китай через Казахстан, который, правда, не дошел до цели, поскольку не оказалось желающих его зафрахтовать. Как предупреждающий знак — выделение кредита на строительство железной дороги из Киева в Борисполь на 372 миллиона долларов.

Китайские компании нацелены покупать украинские заводы (Пекин пообещал направить 250 миллионов долларов на модернизацию "Мотор Сич") и энергетические объекты (десять ТЭЦ на солнечных батареях уже куплены — тоже за долги).

Путин умеет ждать

Если китайские компании и банки станут собственниками украинских стратегических объектов, то "договариваться" с Украиной России станет намного легче, учитывая совместное с Китаем геополитическое противостояние США. И некоторые американцы это уже поняли, обвиняя украинцев в предательстве. Да, это долгосрочная перспектива, но Владимир Путин умеет ждать.

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