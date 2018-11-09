Убили Александра Захарченко - получайте выборы в ЛДНР

Выборы 11 ноября в Донбассе грозят России новыми санкциями, но массированное давление на Москву ни к чему ни привело. Потому что Владимир Путин всегда отвечает.

11 ноября в Донецкой и Луганских народных Республиках (ЛДНР) пройдут выборы глав самопровозглашенных государств. 9 ноября началось предварительное голосование.

В четверг в Твиттере посольства Соединенных Штатов на Украине появилась предупреждение: "Россия может и должна отменить бутафорские "выборы" 11 ноября". Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, выступая на телефонном брифинге для журналистов в Брюсселе, заявил, что для проведения "выборов" нет никаких легальных оснований по украинскому законодательству.

Против организаторов могут быть применены санкции, предупредил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью 112 Украина.

"Санкции коснутся тех, кто причастен к организации этих псевдовыборах и к тем, кто будет избран. Мы только что обсудили этот вопрос с Йоганнесом Ханном (Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства), и санкции — это отдельный вопрос в повестке дня Совета министров иностранных дел", — заявил он.

Москва отвечает, что "людям надо просто жить и обеспечивать жизнедеятельность региона в условиях блокады Киевом". Об этом завил на заседании СБ ООН, Василий Небензя — постпред РФ при ООН. "Проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках не нарушает минские договоренности, о чем регулярно говорят западные страны, поскольку это не муниципальные выборы, а выборы глав республик", — сказал Небензя.

Заметим, что Москва была, безусловно, раздражена террористическими атаками Киева на верхушку ополчения ЛДНР. Чаша терпения переполнилась после убийства Александра Захарченко, который, как подписант Минских соглашений, негласно обладал иммунитетом. С его устранением исчезла и необходимость соблюдать договорные обязательства с российской стороны. Ответ, как часто бывает у Путина, был асимметричным.

Владимир Путин — практик в политике. Он всегда отвечает. Убили Кадырова старшего — убили Масхадова, организовали фашистский госпереворот на Украине — получайте Крым, ввели санкции за Крым — получайте контрсанкции, убили нашего летчика в Турции - держите санкции Турции, преследуете Украинскую Православную Церковь — принимайте санкции Украине, спровоцировали гибель 15 военных в Сирии — Сирии поставлены С-300, убили Захарченко — получайте выборы в ЛДНР. После признания паспортов ЛДНР, это следующий шаг в напрвлениии признания независимости республик. Которое несомненно состоится в качестве ответа на новые секторальные американские санкции.

Как сказал "Правде. Ру" первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров," принято совершенно верное решение". " Это (ЛДНР) государственные образования, хотя и не признанные, но у них одного руководителя отстранили от власти, другого убили. Как им жить, они же должны сохранять вертикаль власти? А что может предложить Запад? Чтобы ими управляли банды, или, чтобы приехали ими из Киева управлять? Но они не признали власть в Киеве, которая совершила госпереворот. А легитимная в ЛДНР будет власть или нет — будут решать избиратели Донбасса. Для Запада все плохо, что ни сделай, это говорит о том, что все Москва делает правильно", — сказал Владимир Джабаров.

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