Когда Прибалтика станет нищей

Евросоюз начал консультации по новому финансовому бюджету на 2021-2027 годы. В связи с выходом из союза донора — Великобритании — и перераспределением бюджета на оборонные нужды и миграцию помощь странам Прибалтики из фондов ЕС сильно сократится. Смогут ли сидевшие на игле пособий прибалтийские экономики выжить, не прибегая к помощи России?

Дональд Трамп и лидеры Прибалтийских государств, Фото: www. rubaltic. ru

Где взять деньги "на мост из Крыма в ЮАР"?

Заметим, что, по данным "Евростата", примерно семь процентов населения мира живет в ЕС, но европейцы получают 50 процентов социальных пособий в мире. При этом сумма все время растет в связи с ростом затрат на содержание стареющего населения. В то же время экономика еврозоны так и не восстановилась после кризиса и имеет скромный экономический рост (2,2 процента в 2017 году), у многих стран огромные долги, которые препятствуют выполнению социальных обязательств.

Перспективы не очень радужные. Доходная часть бюджета будет уменьшаться после Brexit и торговых войн с Трампом, а расходная — расти. Такое развитие не может быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Понятно, что назрело сокращение дотаций, пособий, грантов, выделяемых по различным фондам слабым членам Евросоюза, то есть тем, у которых ВВП на душу не дотягивает до 75 процентов от среднего показателя. Для Прибалтики это будет означать сокращение финансовой помощи от шести до сорока процентов, согласно их собственным оценкам.

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), руководитель программы "Исследования балтийских и северных стран" Николай Межевич, субсидирование стран Прибалтики из фондов ЕС "снизится процентов на 25-30". Но для Прибалтики это "существенные деньги". "Если у вас реализуется проект отсоединения от электрических сетей России стоимостью один-два миллиарда евро, то он не может быть выполнен наполовину, невозможно построить половину дороги "Роял-Балтика" и обеспечить европейскую ширину колеи, соединяющую Таллин с Каунасом и Каунас с Польшей, — заметил эксперт "Правды.Ру". — А в масштабах Эстонии, миллиард евро — это не то, чтобы Крымский мост, это мост из Крыма в ЮАР".

Когда политики управляют экономикой

По предыдущему финансовому плану на 2014-2020 годы, Латвия, Литва и Эстония из европейских структурных фондов получат за семь лет, соответственно, 4,4, семь и 4,4 миллиарда евро, что составляет 7-11 процентов от доходов бюджета и обеспечивает увеличение ВВП на три процента. Привычка жить на субсидии настолько укоренилась, что предприниматели не хотят на сто процентов финансировать свои проекты, надеясь на помощь из фондов ЕС.

Как говорил еще в 2012 году тогдашний президент Банка Латвии Ильмар Римшевичюс, ситуация после 2020 года в регионе будет напоминать ситуацию, возникшую после распада СССР, когда за несколько лет экономика Эстонии сократилась на 35 процентов, Литвы — на 49 процентов и Латвии — на 52 процента. Банкир предсказывал, что усилия Брюсселя заложить основы для независимого функционирования экономик Прибалтики не увенчаются успехом, поскольку заработная плата в странах Балтии растет быстрее, чем производительность труда, а эмиграция и нехватка квалифицированного персонала усугубляют ситуацию. Римшевичус в этой ситуации призывал к поиску сотрудничества с соседями, то есть с Россией. Но этого сделано не было, наоборот, страны Прибалтики по политическим мотивам свернули всякое сотрудничество с Москвой.

Как отметил в интервью "Правде.Ру" Николай Межевич, после снижения финансирования из ЕС наиболее пострадает реализация инфраструктурных проектов, доля внешних субсидий в них очень высока — от 50 процентов за последние десять лет в Эстонии, до 70 процентов — в Латвии. Причем эти расходы невозможно будет пополнить из госбюджета. Тяжелая судьба ждет фермеров, которые финансируются из фондов ЕС на 70 процентов, а также мелкий и средний бизнес с финансированием ЕС на 85-90 процентов.

Как помириться дьяволу с Михаилом Архангелом?

В такой ситуации воинственная риторика прибалтийских государств в отношении России должна бы резко снизиться, как и наладиться экономические связи. В самом деле, только россияне могут потреблять продукцию прибалтийских фермеров и рыбозаводов, пользоваться логистикой Латвии, Литвы и Эстонии. Только через Россию Прибалтика может получить выход на восточные рынки. Но успеют ли русофобы перестроиться за два года, извиниться и попросить взаимовыгодного сотрудничества с Россией? Вот ведь Болгария это уже делает.

"Представьте себе раскаявшегося дьявола, который обращается к Михаилу Архангелу с просьбой организовать встречу с Господом Богом на предмет извинения, восстановления дружеских отношений? Это практически исключено. Если вы своему соседу 25 лет говорите, что он дурак, враг, то резкое изменение тональности он не поймет и не поверит", — прокомментировал эту возможность "Правде.Ру" Николай Межевич. По мнению эксперта "Правды.Ру", страны региона ждет окончательный вывод российского транзита из региона.

"Отношения с Россией — это 18 процентов от ВВП Эстонии, Латвии и Литвы, — заметил Николай Межевич в интервью "Правде.Ру". — Если Россия уберет транзит, то железные дороги, идущие в направлении России, порты Прибалтики станут экономически нерентабельными".

Если не с Россией, то с кем?

Так что же делать, если с Россией не по пути? Как сказал Николай Межевич "Правде.Ру", сейчас обсуждаются вопросы, сколько в Эстонии нужно новых родильных домов. Сократили планы до одного, "но на такой экономии не получить столько, сколько нужно для строительства эстонского военно-морского флота, а хочется". По словам эксперта "Правды.Ру", американцы предлагают продать Эстонии хороший, подержанный авианосец за пять-шесть миллиардов долларов. "Я даже не спрашиваю, как его затащить в Балтийское море и что он будет там делать, я спрашиваю — а на какие деньги он будет куплен?" — сказал эксперт "Правды.Ру". Естественно, продолжил в интервью "Правде.Ру" Николай Межевич, Брюссель не очень доволен тем, что его, в переводе на русский язык, германские деньги используются на то, чтобы Эстония, Латвия, Литва закупали американское оружие. Как у нас говорят "дружба дружбой, а денежки врозь". "Тем более, тут вопрос о дружбе с США тоже уже стоит", — сделал вывод эксперт "Правды.Ру".

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