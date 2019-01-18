Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай

Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитам, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".

В столице Киргизии Бишкеке в четверг прошел очередной антикитайский митинг, который был разогнан полицией. Почему китайский "Большой брат" не пришелся ко двору в постсоветских среднеазиатских республиках "Правде.Ру" рассказал независимый казахстанский политолог Талгат Мамырайымов.

— Участники митинга в Киргизии призвали власти урегулировать проблему задолженности страны перед Китаем, они недовольны захватом земель и предоставления китайцам гражданства. Есть ли антикитайские настроения в Казахстане?

— Среди простого народа в Казахстане довольно высокий уровень антикитайских настроений. Это обусловлено исторически. В свое время казахские ханы вступали в военные стычки с китайскими отрядами. В советское время в конце 60-х годов были военные конфликты, в том числе на территории Казахстана в районе озера Жаланашколь с Китайской Народной Республикой. На фоне противостояния с Китаем советское руководство умышленно подогревало антикитайские настроения, в том числе в литературе, в искусстве. В казахской литературе появился в то время ряд романов, где Китай был в невыгодном свете представлен. Все это наложило отпечаток на сознание казахстанцев. Они Китай воспринимают как большое зло, что Китай их поглотит, ассимилирует, учитывая гигантское население Китая и крохотное население Казахстана.

— Эти протесты внешняя сила раскручивает? Много говорят о том, что антикитайские настроения интересны Западу, но в нивелировании роли Китая в Киргизии и Казахстане, вероятно, заинтересована и Россия.

— В Казахстане, протесты, скорее всего, подогреваются изнутри нашими властями руками спецслужб. Это обусловлено в первую очередь тем, что наша элита боится стать марионетками Пекина и потерять политический суверенитет, то есть полноту власти на территории Казахстана, вслед за экономической экспансией Китая. Это понятно — экономическая экспансия всегда приводит к некоторому политическому давлению. Элиты держат народ на стреме, чтобы использовать в каких-то моментах, чтобы дать понять Пекину, что не все так гладко.

— Как вы думаете, не грозит ли буря антикитайских настроений другим постсоветским среднеазиатским республикам?

— Если взять Центральную Азию, вы упомянули Киргизию. Протесты против передачи земель китайцам были и в Казахстане в 2016 году. Наверное, скоро это будет и в Таджикистане. Китай — основной кредитор Киргизии и Таджикистана. Элиты этих стран будут пытаться раскрутить эту тему именно по причине тех же опасений, что и у нас — чтобы предупредить Пекин, что расплачиваться землей они не будут. Элиты боятся потерять контроль над сельскохозяйственными и земельными угодьями, которые в основном им принадлежат.

— То есть везде вот эти настроения антикитайские подогреваются изнутри, а Запад к этому не имеет отношения?

— На самом деле Запад, в первую очередь Соединенные Штаты Америки опасаются доминирования КНР в нашем регионе. Это обусловлено геополитической, геоэкономической конкуренцией США и Китая. "Новый Шелковый путь" ориентирован, в первую очередь, на на развитие торгово-экономических отношений с Европой. Соответственно, Соединенные Штаты опасаются, что Китай будет им конкурентом более серьезным, чем сейчас, на европейском рынке. И они пытаются как-то блокировать экономическую гегемонию Китая в регионе. Это касается только тех государств, где Китай доминирует в экономической сфере. В Узбекистане сейчас Россия, например, на первых позициях.

— А будет ли актуальна эта проблема антикитайских настроений в России когда-нибудь?

— Китаефобия среди простого люда в основном обусловлена боязнью ассимиляции, что китайский народ поглотит казахстанский народ. У вас то же самое. Но китайцы на самом деле не рассматривают территорию, в частности, Казахстана как место постоянного жительства, а как место временного бизнеса или инвестиций. Редко кто из них готов пустить здесь корни. То же самое, возможно, касается и Дальнего Востока.

Фото : протест в Бишкеке, elgezit.kg

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