Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?

Движение "Талибан"*, разгромив правительственные войска на границе с Таджикистаном, вплотную приблизилось к границам СНГ. Власти в Душанбе заверяют: талибы не способны вторгнуться на территорию Таджикистана, так как ее границы охраняют силы ОДКБ. Однако талибы могут проникнуть в СНГ через Туркмению и Узбекистан, которые отвергли помощь России в охране своих границ с Афганистаном.

Официальный Кабул не скрывает: талибы в ходе атаки КПП, граничащих с Таджикистаном, убили более 30 солдат и офицеров правительственных войск. В провинции Тахар талибы атаковали несколько армейских и полицейских блокпостов между районами Дашти-Арчи и Хваджа-Гар.

Это тяжелое поражение афганской армии показывает: талибы, контролирующие 70 процентов территории Афганистана, не намерены идти на компромисс с проамериканским президентом Ашрафом Гани. Талибы намерены воевать до победного конца, то есть до полного свержения марионеточной власти.

Однако этим планам талибов может помешать дислоцированная в Афганистане 15-тысячная армия США. Дональд Трамп отменил решение Барака Обамы о постепенном выводе войск и заявил, что американские военные остаются в Афганистане на неопределенный срок. По словам главы центрального командования ВС США Джозефа Вотела, задача Пентагона — "сдержать натиск талибов", одновременно укрепляя позиции правительственных войск Афганистана.

Ситуация осложняется тем, что власти Афганистана не способны выработать единую позицию по отношению к талибам. В то время как президент Ашраф Гани призывает признать "Талибан"* политической силой и открыть офис этого движения в Кабуле, премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла называет "Талибан"* экстремистским движением и выступает против создания на территории страны "зон безопасности" для талибов. "Выделение террористическим группам районов, откуда они смогут осуществлять теракты и заниматься контрабандой наркотиков, не будет способствовать установлению мира и стабильности в стране", — заявил глава правительства Афганистана.

Примечательно, что создать "зоны безопасности" для талибов предложил бывший афганский полевой командир, лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр, который в сентябре 2016 года подписал мирное соглашение с официальным Кабулом. Президент Ашраф Гани надеялся, что Хекматияр, вернувшийся на родину после 20-летней эмиграции, сумеет убедить талибов начать переговоры с властями Афганистана. Однако жесткая позиция премьер-министра Абдуллы в отношении талибов сделала невозможным переговорный процесс.

Вашингтон обвиняет "Талибан" в тесном сотрудничестве с заклятым врагом США — террористической организацией "Аль-Каида"*, которую основал Усама бен Ладен. Москва также вынуждена признать усиление влияния "Аль-Каиды"* в Афганистане. Как заявил замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов, "в целом с ослаблением и децентрализацией ИГИЛ* возникла вероятность значительного усиления "Аль-Каиды"*. По его словам, "Аль-Каида"*, подобно ИГИЛ*, также активно вербует и готовит террористов-одиночек.

Тем не менее, Кремль и Смоленская площадь, несмотря на сотрудничество "Талибана"* с "Аль-Каидой"*, готовы признать талибов легитимными участниками процесса политического урегулирования, но отвергают обвинения Вашингтона в том, что якобы Москва активно сотрудничает с "Талибаном". Смоленская площадь уточнила: Москва не сотрудничает с талибами, а всего лишь "поддерживает контакты".

Официальный представитель МИД Мария Захарова на днях заявила: "Наши контакты с талибами преследуют только две цели: обеспечение безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане, и содействие процессу национального примирения, который пока, к сожалению, не сдвинулся с мертвой точки".

Между тем "Талибан"* разместил около семи тысяч своих боевиков на 29 тренировочных базах на афгано-таджикской границе. Об этом заявил на днях командующий погранвойсками Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Раджабали Рахмонали. По его словам, "многие из этих боевиков — уроженцы стран Центральной Азии". Тем не менее, уверен он, "ситуация находится под контролем, и нет необходимости перебрасывать из центра на границу с Афганистаном дополнительные войска, вооружение и технику". Так что "опасности прямого вооруженного вторжения в Таджикистан нет", уверен глава таджикских погранвойск.

Аналитики в США говорят о провале военной операции Пентагона в Афганистане, которая длится с 2001 года и на которую, по данным Белого дома, уже потрачено 800 миллиардов долларов из кармана американских налогоплательщиков. Однако Дональд Трамп никак не может остановить триумфальное наступление талибов на всех фронтах. При этом США отказываются начать прямые переговоры с "Талибаном"*, считая эту организацию террористической. Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил: "Афганистан станет могилой для США. Так что призываю Трампа подумать о полном выводе американских войск из нашей страны".

Тем временем в Москве не скрывают тревоги по поводу того, что отряды ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и "Талибана"* могут попытаться проникнуть на территорию СНГ через границу Афганистана с Туркменией и Узбекистаном. Как известно, эти две страны СНГ не являются членами ОДКБ и отвергли настойчивые призывы Москвы разместить на своих границах с Афганистаном воинские подразделения ОДКБ. Возникает опасность того, что пограничники Узбекистана и Туркмении, менее боеспособные по сравнению с ОДКБ, могут не сдержать натиска талибов, "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*, что может привести к ползучему вторжению боевиков афганской оппозиции на пространство СНГ. А это, в свою очередь, грозит привести к дестабилизации политической ситуации в Узбекистане, Туркмении и Таджикистане.

* ИГИЛ (ИГ), "Аль-Каида", "Талибан" - организации, признанные в России террористическими.

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