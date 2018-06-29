Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией

Европа перестала быть солидарной в миграционной политике. Дублинское соглашение, по которому ответственность за прием мигрантов лежала на первой стране, чью границу они пересекли при въезде в Евросоюз, перестало действовать. Теперь программа будет работать только на добровольной основе. Над какой страной скоро запоют муэдзины?

Заметим, что для канцлера Германии Ангелы Меркель ужесточение миграционной политики является вопросом жизни и смерти, так как в ином случае ее партнер по коалиции ХДС/ХСС баварец Хорст Зеехофер пригрозил выходом из правительства, и это означает перевыборы парламента и уход Меркель из политики. Зеехофера не устраивает перетекание в Германию беженцев из менее благополучных стран ЕС. Меркель же считает, что слежка за мигрантами противоречит европейским этическим нормам и немецкому законодательству. Глава правительства ФРГ настаивает на европейском решении проблемы.

Как же была решена проблема?

На своем саммите 28-29 июня в Брюсселе страны ЕС договорились о создании "закрытых приемных центров" для беженцев, попадающих в ЕС через Средиземное море на лодках. Эти центры должны создаваться в странах, которые добровольно заявляют о своей готовности сделать это, сообщили Deutsche Presse-Agentur (DPA) дипломатические источники. Из этих лагерей люди будут распределяться по странам, опять же, добровольно заявившим о желании их принять. Таким образом, никаких обязательств по приему мигрантов и квот по их распределению больше не будет.

Италия и страны Вышеградской группы выходят из этого проекта. Накануне саммита министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказал спасательным судам, принадлежащим частным организациям, в доступе к итальянским портам. "Мы не можем взять еще одного (беженца. — Ред.), — сказал Сальвини журналу Der Spiegel. — Напротив, мы хотим его отдать — и даже не одного".

О своем желании принимать беженцев заявили Франция, Германия, Испания. Видимо, это первые страны Европы, которых по утрам будет скоро будить пение муэдзинов. Новые центры приема могут по крайней мере способствовать сокращению числа лиц, мигрирующих из одной страны ЕС в другую. Однако остается неясным, смогут ли эти решения урегулировать конфликт коалиции ХДС/ХСС и политический кризис в Германии, который усилился после изнасилования и убийства немецкой 14-летней девушки мигрантом из Ирака.

Не надо было разорять Ливию

Одновременно, по задумке европейцев, в североафриканских государствах также должны быть созданы транзитные лагеря, чтобы меньше мигрантов незаконно проникали в ЕС через Средиземное море. Такие планы обсуждаются годами, но воз и ныне там, поскольку в Ливии, разоренной теми же европейцами, это прибыльный контрабандный бизнес. Было предложено организовать такие транзитные лагеря даже в Албании, благо страна является кандидатом на членство в ЕС и союз имеет рычаги воздействия на местное правительство.

Но премьер Албании Эди Рама отклонил проект. "Мы никогда не смиримся с такими лагерями беженцев в ЕС", — сказал он в интервью Bild. ЕС не может "выбрасывать отчаявшихся людей, как токсичные отходы, которые никому не нужны". Надо же, а где же благодарность за Косово?

Еще одной мерой является усиление Агентства по защите границ Frontex, а также перечисление Турции трех миллиардов евро в счет обещанных шести на содержание беженцев из Сирии. На два миллиарда урежут бюджет ЕС, еще один миллиард будет взят из национальных бюджетов.

Три сценария разрешения мигрантского кризиса

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, евробюрократия космополитична, ей до интересов простого европейца нет дела. "Этот продолжающийся глобалистский подход с насаждением квазиценностей, эти интеллектуальные конструкции они все еще пытаются претворить в реальность. Но реальность такова, что вот эти все конструкции, идеалы, принципы делают Евросоюз неконкурентоспособным на международной арене, вызывают недовольство населения", — сказал политолог в интервью "Правде.Ру".

По его мнению, есть несколько сценариев развития мигрантского кризиса. Первый: если европейцы не остановятся — образование нового халифата в Европе, "потому что самые радикальные мусульмане, исламисты, которые воюют на Ближнем Востоке в ИГИЛ*, — это выходцы из Европы". Второй вариант: если Европа одумается — это усиление правых националистических партий и поведение государств по типу поведения Трампа, то есть это распад ЕС. И третий — это вариант осажденной крепости, вариант Израиля, то есть "когда они сохраняют либеральные ценности, но по границам возводят непроницаемые барьеры".

"Это долгосрочные сценарии, и их реализация будет зависеть от притока беженцев, от того, сколько еще потребуется изнасилований немецких женщин для того, чтобы правительство Меркель и всех остальных задумалось", — резюмировал Константин Блохин в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

* ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.

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