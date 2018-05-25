Снова братушки: в Болгарии назрели перемены

Только успел уехать из России президент Болгарии Румен Радев, а Москва уже ждет визита премьер-министра Бойко Борисова. София хочет возобновить два совместных энергетических проекта — АЭС "Белене" и газопровод "Южный поток". Почему назрели перемены в руководстве Болгарии, "Правде.Ру" рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

— В мае Борисов объявил о внесении в парламент предложения о размораживании проекта АЭС "Белене" и предоставлении правительству мандата на переговоры с инвесторами. Контактов на высшем уровне не было больше десяти лет, Болгария часто допускала русофобские высказывания, закрыла три важных проекта с Россией, почему такие перемены?

— Первый фактор связан с президентом Болгарии Радевым, который изначально шел на выборы под лозунгом приведения Болгарии к более взвешенной внешней политике, нормализации отношений с Россией и придания Болгарии роли своеобразного моста в отношениях между ЕС и Россией, между НАТО и Россией.

С одной стороны, он имеет за своими плечами военную биографию в Североатлантическом альянсе, а с другой — отражает чаяния и интересы той части болгарского общества, которая устала от антироссийского курса Бойко Борисова. Это обусловило его победу, и сейчас он просто реализует свои предвыборные обещания и заставляет правительство с этим считаться.

Второй фактор — экономический. Для Болгарии стало очевидным, что курс на одностороннюю ориентацию на Европейский союз для реализации энергетических, социальных и иных проектов потерпел неудачу. Кроме того, Болгария оказалась в последние годы фактически под ударом миграционной волны из Северной Африки и Ближнего Востока, в том числе через территорию Турции. И в этих условиях болгарское правительство просто вынуждено пересматривать свою политику в отношении ключевых болгаро-российских проектов, которые были заморожены Бойко Борисовым.

Как оказалось, ни США, ни Европейский союз не могут заменить российские энергоресурсы, реализацию проекта строительства АЭС "Белене". Поэтому правительство провело своеобразную работу над ошибками и сейчас пытается восстановить совместные с Россией проекты.

— Болгария сорвала три совместных с Россией проекта — нефтепровод Бургас — Александруполис, АЭС в Белене и газопровод "Южный поток", в том числе последние — при Борисове. Можно ли верить в перемены среди болгарского истеблишмента?

— Пока существует связка президента и премьера, Радева и Борисова, на мой взгляд, эти проекты действительно могут быть возрождены или реализованы на какой-то новой основе. В частности, бывший "Южный поток" Болгария предлагает реализовать в формате "Болгарского потока", то есть поставлять российский газ напрямую по дну Черного моря, прямо в Болгарию. Кроме того, существуют проекты подключения Болгарии к инфраструктуре "Турецкого потока", с тем чтобы Болгария стала региональным газораспределительным хабом и играла ключевую роль в транзите российского газа на Балканы, в Центральную Европу, в направлении Австрии.

По проекту "Белене" Болгария проиграла соответствующие судебные разбирательства. Она была вынуждена выплатить российской стороне компенсации. Понятно, что эти убытки могут быть более значительными, поскольку так или иначе проблему атомной энергетики, энергетические проблемы надо решать. А делать это без "Росатома" и "Газпрома" Болгария не может, учитывая, что она находится на периферии газовых проектов на основе поставок сжиженного природного газа из США. Для Болгарии эти поставки не выгодны в силу географического положения. Болгария — это не Польша и не страны Балтии, которые тоже сейчас пытаются восстановить взаимодействие с Россией. Болгария просто обречена на то, чтобы развивать сотрудничество в энергетической сфере с Россией. На мой взгляд, эта тенденция на сближение Болгарии с Россией, на восстановление экономических связей, на развитие политического диалога может носить устойчивый характер

— Болгария — член НАТО, вместе с тем, как известно, на вооружении болгарской армии все еще находится советская техника. Например, самолеты Миг-29, Су-25. Можно ли говорить о перспективах сотрудничества между нашими странами в этой сфере?

— Как дают понять представители Болгарии, эксперты, руководители, в этой области как раз развивать соотношения очень сложно в силу того, что Болгария — член НАТО. Радев откровенно признает, что вряд ли здесь возможно заключение новых контрактов. Так что все-таки поле для российско-болгарского сотрудничества — это инфраструктура, энергетика, развитие туризма. На мой взгляд, если Россия и Болгария смогут реанимировать сотрудничество хотя бы в области газа и атомной энергетики, этого будет вполне достаточно, чтобы придать необходимый импульс российско-болгарскому взаимодействию.

Напоминаем, что президент Болгарии Румен Радев находился с двухдневным визитом в России. 21 мая он встретился в Москве с премьером Дмитрием Медведевым, а 22 мая — в Сочи с президентом Владимиром Путиным. Визит Бойко Борисова запланирован на конец июня.

Как сообщала "Правда.Ру", десять стран центра и юга Евросоюза подписали письмо в Еврокомиссию, в котором возражают против гегемонии "Северного потока — 2", потому что этот газ будет дорогим и очевидна зависимость от Германии. "Мы хотим, чтобы для нас газ шел через украинский газопровод, а "Северный поток" пусть снабжает север Европы. Хорошо было бы еще "Южный коридор" построить, тогда совсем безопасно было бы", — сказал "Правде.Ру" венгерский политолог Габор Штир.

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