Что важно для России в победе Орбана в Венгрии

По итогам парламентских выборов в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан был переизбран на третий срок подряд, а его партия ФИДЕС сохранила за собой абсолютное большинство. Эта безусловная победа не обрадовала коллективный Запад.

Напомним, 199 депутатов венгерского парламента избираются по смешанной системе: 93 по партийным спискам, остальные — по мажоритарной системе. По партийным спискам партия Орбана 9 апреля набрала 50 процентов избирателей. Зато по мажоритарной системе кандидаты от ФИДЕС победили в 91 из 106 округов. В итоге ФИДЕС в коалиции с Христианско-демократической народной партией будет иметь 134 мандата в парламенте — конституционное большинство.

Реальный политик или популист?

Соперниками ФИДЕС были шесть партий. Националистическая партия "Йоббик" заняла второе место с 26 мандатами, а левая коалиция, возглавляемая Социалистической партией, — третье с 20 мандатами. Явка составила 70 процентов. Это больше, чем на трех предыдущих выборах. Виктор Орбан выиграл на платформе, которая открыто противостоит политике толерантности Брюсселя к мигрантам из стран Ближнего Востока. Орбан настаивает, что Брюссель, благодаря сотрудничеству с мультимиллионером Джорджем Соросом, хочет превратить Венгрию в "страну мигрантов", угрожая ее безопасности и "самобытности христианской веры".

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин, "Орбан — очень сильный популист. В 1989 году он вошел в большую политику на антикоммунистической волне и держится на плаву уже около 30 лет благодаря тому, что умеет манипулировать аудиторией". Сейчас премьер "поставил на страх населения перед иммиграцией и неплохо сыграл на этом", сказал эксперт в интервью "Правде.Ру". Но, по мнению Александра Стыкалина, Орбан "преувеличивает": бояться миграции венграм не стоит, потому что ее нет.

Возразим эксперту: манипулировать аудиторией, конечно, можно, но как быть с динамичным развитием страны — четыре процента ВВП в год вкупе с низкой безработицей (3,8 процента). Какой же это популизм — это реализм. Именно он определяет количество отданных за Орбана голосов. Тем более, что социалисты, по словам самого Александра Стыкалина, "себя скомпрометировали коррупцией и падением экономики и до сих пор не могут выдвинуть новую сильную программу и лидера".

Что же касается организующей роли Сороса, то Александр Стыкалин считает, что она "не настолько велика, какой была лет 15 назад". "Его Европейский университет - это сегодня гуманитарная, а не политическая программа, — заметил эксперт в интервью "Правде.Ру". — Альтернативы Орбану сейчас в Венгрии нет, и европейские структуры должны это понимать, но там также понимают, что он опытнейший политик и всегда остановится во фрондерстве, если реакция Европы сможет ударить по Венгрии экономически".

Что важно для России?

Но фрондерство ли это? Или фрондерством является сотрудничество с Москвой в строительстве АЭС "Пакш-2"? Или фрондерство — это позиция ФИДЕС в отношении венгров Закарпатья? Власти Венгрии резко негативно отнеслись к украинскому закону "Об образовании", который исключает преподавание в средней школе на языках национальных меньшинств. Венгрия не единожды заявляла, что будет блокировать европейские и евроатлантические устремления Украины, если киевские власти не пересмотрят данный закон.

Вот в США не думают, что это "фрондерство". Статья в The Atlantic называет Венгрию "все более самодержавным и пророссийским государством". "Не довольствуясь просто подражанием российской модели во внутренней жизни, Орбан также проводит все более пророссийскую внешнюю политику и не предпринял никаких заметных шагов, чтобы остановить или даже отбить упреки в злокачественном влиянии (Путина. — Ред.), — говорится в одном из докладов конгресса, который цитирует газета. — Орбан был откровенен в своей критике западных санкций против России за ее вторжение на Украину, поэтому политика венгерского правительства ставит под сомнение приверженность страны заявленным ценностям и интересам, лежащим в основе альянса НАТО".

И, наконец, если это фрондерство, то зачем Орбан забрал золото Венгрии из Банка Англии, что в некоторой степени обеспечит ему спокойствие и независимость в торговых и политических войнах с Брюсселем?

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