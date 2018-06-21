Турция рулит газом для Европы

Болгария предпринимает шаги к налаживанию отношений с Россией, но они обречены на неудачу, считает бывший кандидат в президенты Болгарии, общественный деятель и публицист Пламен Пасков. Это невыгодно "Газпрому", да и правительство Болгарии не может дать гарантии России.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Об этих и других последних событиях международной жизни, а также их возможном развитии Пламен Пасков рассказал в программе "Точка зрения" "Правды.Ру".

— Пламен, к нашему президенту друг за другом приезжали ваши президент Румен Радев и премьер-министр Бойко Борисов. Понятно, что Болгария стремится возобновить важнейшие для страны совместные энергетические проекты, которые ранее были загублены болгарским руководством.

С их стороны прозвучали некие извинения за то, что они провалили эти проекты, но теперь полны желания возобновить сотрудничество с Россией, в первую очередь, по газопроводу "Южный поток" и АЭС в Белене. С вашей точки зрения, чем вызваны вот эти положительные сдвиги и какое будет продолжение?

— Конечно, это очень хорошо и приятно. С одной стороны, это результат достаточно большого труда публичных, общественных, политических и свободных неформальных организаций, которые давили снизу на болгарское руководство.

Но с точки зрения здравого смысла, на мой взгляд, это почти невозможно. "Южный поток" предусматривал четыре нитки с общим объемом 64 миллиарда кубометров в год. Хотя, конечно, всем хочется возрождения этого проекта, но это уже невозможно.

Три американских сенатора закрыли его, заставив сказать это бывшего премьер-министра Пламена Орешарски в режиме реального времени перед камерами СМИ, стоя рядом с ним, чтобы понятно было, кто этим парадом вообще командует. Сразу после этого и стало все понятно.

Российская сторона нашла другой вариант. "Газпром" принял решение о том, чтобы сделать "Турецкий поток" двумя нитками с 31,5 миллиарда кубометров в год. Но когда (несколько месяцев назад) была закончена первая нитка, стало понятно, что Эрдоган вообще не согласен рассматривать прокладку второй нитки "Турецкого потока".

Потому что первая нитка на почти 16 миллиардов кубометров, так же как соотношение цены и качества, его полностью устраивает. Хотя российская сторона уже вложилась в инфраструктуру — на дно Черного моря уже вложены миллиарды долларов.

Поэтому болгарская сторона в этот момент в силу этих и других событий снова предложила тот вариант. Ведь все отлично понимают, что это в наших интересах: "Никто на нас не давит, никто нас не будет наказывать за то, что мы сейчас будем говорить, хотя в нашей стране колониальный статус. Поэтому, пожалуйста, давайте рассмотрим вариант, чтобы была прямая прокладка в Болгарию одной из этих ниток, которые были проложены"…

Только теперь проведение в Болгарию газопровода предлагается на 15 миллиардов кубов в год вместо первоначальных 64. Это как бы компенсация из "Турецкого потока", чтобы хотя бы эти 50 процентов получить у "Газпрома".

Болгария выходит с предложением по транспортировке, которое ей вроде бы под силу. Но внутренне потребить ей под силу порядка трех миллиардов кубометров. Президент Румен Радев и премьер-министр Бойко Борисов сейчас говорят: давайте через Болгарию, потому что географически вам иначе в Европу не попасть.

— Но как газ пойдет из Болгарии дальше в Европу?

— Плохая новость как раз в том, что в Европу сейчас "Газпрому" никак географически не попасть. Сразу же после того, как был зарублен "Южный поток", в 2014-2015 годах, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган публично сказали, что будет "Турецкий поток".

И сразу же, в начале января 2015 года, произошла очень острая политическая дестабилизация в Македонии, которая расположена как раз по пути прокладки. Весь 2015 год шла политическая и финансовая дестабилизация Греции. Это тоже географическое место, где этот поток должен был бы идти.

В Косове самая большая военно-воздушная база Америки в мире. Она точно все вырубит. Сербия сейчас тоже подвергается новому очень мощному давлению со стороны США, НАТО и Евросоюза. Ее руководство закрывает глаза и глава за главой подписывает документы по поводу будущего возможного вхождения Сербии в НАТО и ЕС.

То же самое — Черногория. То есть американцы намертво все зарубят. Никак иначе не пройдет никакой газопровод с юга в Австрию и Италию, кроме как через эти территории.

Есть еще одна плохая новость, что Турция объявила о запуске газопровода TANAP. Это среднеазиатский газ, который раньше "Газпром" выкупал и транспортировал. Теперь тот же самый газ на территории Турции становится уже конкурентом "Газпрома".

Турция также планирует получить газ из Катара. И в итоге получается, что теперь Турции решать, какова будет газовая политика, газовая цена и все остальное по газовым поставкам через южные пути в Европу.

— TANAP уже точно запускается?

— Абсолютно точно, все уже решено и подготовлено. Поэтому уже несколько месяцев идут очень тяжелые, сложные переговоры газовиков России и Турции. И фактически российская сторона вынуждена соглашаться с турецкой стороной.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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