Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир » Европа
Восточная Европа Евросоюз Балканы
Автор Редакция рубрики "Мир"

Турция рулит газом для Европы

Мир » Европа » Балканы

Болгария предпринимает шаги к налаживанию отношений с Россией, но они обречены на неудачу, считает бывший кандидат в президенты Болгарии, общественный деятель и публицист Пламен Пасков. Это невыгодно "Газпрому", да и правительство Болгарии не может дать гарантии России.

Турция рулит газом для Европы. 388475.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Об этих и других последних событиях международной жизни, а также их возможном развитии Пламен Пасков рассказал в программе "Точка зрения" "Правды.Ру".

— Пламен, к нашему президенту друг за другом приезжали ваши президент Румен Радев и премьер-министр Бойко Борисов. Понятно, что Болгария стремится возобновить важнейшие для страны совместные энергетические проекты, которые ранее были загублены болгарским руководством.

С их стороны прозвучали некие извинения за то, что они провалили эти проекты, но теперь полны желания возобновить сотрудничество с Россией, в первую очередь, по газопроводу "Южный поток" и АЭС в Белене. С вашей точки зрения, чем вызваны вот эти положительные сдвиги и какое будет продолжение?

— Конечно, это очень хорошо и приятно. С одной стороны, это результат достаточно большого труда публичных, общественных, политических и свободных неформальных организаций, которые давили снизу на болгарское руководство.

Но с точки зрения здравого смысла, на мой взгляд, это почти невозможно. "Южный поток" предусматривал четыре нитки с общим объемом 64 миллиарда кубометров в год. Хотя, конечно, всем хочется возрождения этого проекта, но это уже невозможно.

Три американских сенатора закрыли его, заставив сказать это бывшего премьер-министра Пламена Орешарски в режиме реального времени перед камерами СМИ, стоя рядом с ним, чтобы понятно было, кто этим парадом вообще командует. Сразу после этого и стало все понятно.

Российская сторона нашла другой вариант. "Газпром" принял решение о том, чтобы сделать "Турецкий поток" двумя нитками с 31,5 миллиарда кубометров в год. Но когда (несколько месяцев назад) была закончена первая нитка, стало понятно, что Эрдоган вообще не согласен рассматривать прокладку второй нитки "Турецкого потока".

Потому что первая нитка на почти 16 миллиардов кубометров, так же как соотношение цены и качества, его полностью устраивает. Хотя российская сторона уже вложилась в инфраструктуру — на дно Черного моря уже вложены миллиарды долларов.

Поэтому болгарская сторона в этот момент в силу этих и других событий снова предложила тот вариант. Ведь все отлично понимают, что это в наших интересах: "Никто на нас не давит, никто нас не будет наказывать за то, что мы сейчас будем говорить, хотя в нашей стране колониальный статус. Поэтому, пожалуйста, давайте рассмотрим вариант, чтобы была прямая прокладка в Болгарию одной из этих ниток, которые были проложены"…

Только теперь проведение в Болгарию газопровода предлагается на 15 миллиардов кубов в год вместо первоначальных 64. Это как бы компенсация из "Турецкого потока", чтобы хотя бы эти 50 процентов получить у "Газпрома".

Болгария выходит с предложением по транспортировке, которое ей вроде бы под силу. Но внутренне потребить ей под силу порядка трех миллиардов кубометров. Президент Румен Радев и премьер-министр Бойко Борисов сейчас говорят: давайте через Болгарию, потому что географически вам иначе в Европу не попасть.

— Но как газ пойдет из Болгарии дальше в Европу?

— Плохая новость как раз в том, что в Европу сейчас "Газпрому" никак географически не попасть. Сразу же после того, как был зарублен "Южный поток", в 2014-2015 годах, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган публично сказали, что будет "Турецкий поток".

И сразу же, в начале января 2015 года, произошла очень острая политическая дестабилизация в Македонии, которая расположена как раз по пути прокладки. Весь 2015 год шла политическая и финансовая дестабилизация Греции. Это тоже географическое место, где этот поток должен был бы идти.

В Косове самая большая военно-воздушная база Америки в мире. Она точно все вырубит. Сербия сейчас тоже подвергается новому очень мощному давлению со стороны США, НАТО и Евросоюза. Ее руководство закрывает глаза и глава за главой подписывает документы по поводу будущего возможного вхождения Сербии в НАТО и ЕС.

То же самое — Черногория. То есть американцы намертво все зарубят. Никак иначе не пройдет никакой газопровод с юга в Австрию и Италию, кроме как через эти территории.

Есть еще одна плохая новость, что Турция объявила о запуске газопровода TANAP. Это среднеазиатский газ, который раньше "Газпром" выкупал и транспортировал. Теперь тот же самый газ на территории Турции становится уже конкурентом "Газпрома".

Турция также планирует получить газ из Катара. И в итоге получается, что теперь Турции решать, какова будет газовая политика, газовая цена и все остальное по газовым поставкам через южные пути в Европу.

— TANAP уже точно запускается?

— Абсолютно точно, все уже решено и подготовлено. Поэтому уже несколько месяцев идут очень тяжелые, сложные переговоры газовиков России и Турции. И фактически российская сторона вынуждена соглашаться с турецкой стороной.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Болгарии можно верить при одном условии

Болгария в вопросе газа переросла свой мазохизм?

Куда потекут газовые потоки России

Трамп швырял в Меркель конфеты на саммите G7 Трамп швырял в Меркель конфеты на саммите G7

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы TANAP США газ Турция Евросоюз Болгария газопровод Южный поток Пламен Пасков Турецкий поток
Обсудить
Актуальная аналитика
Балканы
Турция рулит газом для Европы
Аналитика
IOST, ETC и NANO: топ-перформеры за последние 24 часа
Дальний Восток
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Читательский топ
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Сейчас читают
Станет ли очередной экономический кризис концом для криптовалют?
Аналитика
Станет ли очередной экономический кризис концом для криптовалют?
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США Видео 
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
Политика
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
В глобальном потеплении повинны США
Природа
В глобальном потеплении повинны США Видео 
Турция рулит газом для Европы
Балканы
Турция рулит газом для Европы Видео 
Новости Все >
Пранк вышел из-под контроля: зеленоградец сядет за удар полицейскому
"У нас ЧМ-2018": мэрия Собянина запретила митинг против пенсионной реформы
"Жидкий Терминатор" сыграет героя Украины
Жена отпустила "картонного мексиканца" на ЧМ-2018 в Россию
Наркоманы с мачете пришли к губернатору Камчатки, чтобы спасти мир
Bild: болельщики ЧМ-2018 выпили почти все пиво в России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Россия вывела ударный флот против авианосцев США

Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг"  отправились  в Средиземное море.

Россия вывела ударный флот против авианосцев США
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Политика
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Наука и техника
Физики подтвердили реальность жизни после смерти
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Власть
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Политика
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Наука и техника
БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России

Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.

БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Общество
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Мир
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Общество
СМИ: четверть умерших провинциалов не доживает до пенсии
Игорь Буккер Зачем идолам острова Пасхи "шляпы" Игорь Буккер Любовь Степушова Прогноз: мировая экономика вниз, а российская вверх Любовь Степушова Василий Амирджанов США наигрались в права человека Василий Амирджанов
Комментарии
Мировой скандал: "Миротворец" внес Трампа в список врагов Украины
СМИ: мэрия Собянина угрожает "Архнадзору" за рассекречивание реновации
Единороссы признали банкротство созданной ими пенсионной системы
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
СМИ: мэрия Собянина угрожает "Архнадзору" за рассекречивание реновации
СМИ: в страшной аварии на Кутузовском сгорели заживо "мажоры"
Bild: болельщики ЧМ-2018 выпили почти все пиво в России
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
Шойгу рассказал, что будет в случае нападения на Крым
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Педофил обыкновенный, психологический портрет
В Голливуде предложили посадить сына Трампа в клетку с педофилами
La Croix: иностранные туристы приехали "делать любовь" с русскими
Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин?
Мировой скандал: "Миротворец" внес Трампа в список врагов Украины
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Власть перестанет выплачивать компенсации при стихийных ЧП
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Кремль честно рассказал об отношении Путина к пенсионной реформе
Бразильский мачизм - шутка или оскорбление русских женщин?
Балканы
Турция рулит газом для Европы

Болгария предпринимает шаги к налаживанию отношений с Россией, но они обречены на неудачу, считает бывший кандидат в президенты Болгарии, общественный деятель и публицист Пламен Пасков. Это невыгодно "Газпрому", да и правительство Болгарии не может дать гарантии России.

Турция рулит газом для Европы
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Дальний Восток
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
Украина
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
США и Канада
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Мир
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Мир
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
Ближний Восток
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Мир
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Евросоюз снова расчесал толерантность
Мир
Евросоюз снова расчесал толерантность
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался