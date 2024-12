Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку

Дональд Трамп разваливает соседнюю либеральную Канаду. Вице-премьер Христя Фриланд подала в отставку, на очереди сам премьер Джастин Трюдо - ярые сторонники украинского режима.

Фото: https://www.kmu.gov.ua/ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license Экс-министр финансов Канады Христи Фриланд

В Канаде подала в отставку серый кардинал проукраинского правительства

Известно, что дед теперь уже бывшего министра финансов и вице-премьера Канады Христи Фриланд в период нацистской оккупации Украины был редактором коллаборационистской газеты. Она последовательно помогала киевскому режиму. С февраля 2022 года Канада выделила Украине более $19,5 млрд в виде общей помощи, включая $4,5 млрд в виде военной помощи. Сюда входили

танки Leopard 2,

БМП,

противотанковое оружие,

стрелковое оружие,

гаубицы M777

и соответствующие боеприпасы.

Также Канада обеспечивала подготовку солдат и лётчиков ВСУ и логистику по переброске военных грузов.

Фриланд поддерживала обширные рестрикции в пандемию "ковида", выступала за конфискацию банковских счетов и активов у протестовавших дальнобойщиков и выдавала кредиты экологическим компаниям, которые теперь обанкротились. То есть налицо полный набор ярого свидомого глобалиста.

Глобалистам у границ США нечего делать

Правительственный кризис в Канаде возник на обещании избранного президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины на товары из Канады, поставки которых обеспечивали Канаде профицит торгового баланса на миллиарды долларов. И когда премьер Джастин Трюдо попросил не делать этого, Дональд Трамп пригласил Канаду стать 51-м штатом США, а самого Джастина Трюдо — его губернатором.

Вероятно, Дональд Трамп не испытывает сожаления к человеку, который недавно пожаловался на исход выборов в США и признался в симпатиях к Камале Харрис, заметив, что права женщин подвергаются нападкам со стороны "регрессивных" и "реакционных" политических сил.

Трюдо не захотел поддержать Фриланд, которая призывала бороться с протекционизмом Трампа, предпочитая терпеть его насмешки. Поэтому Трамп уже в четвёртый раз назвал Трюдо губернатором.

"Великий штат Канада ошеломлён отставкой или же увольнением министра финансов с поста губернатором Джастином Трюдо. Её действия были крайне токсичны и совсем не способствовали заключению сделок, которые были бы выгодны очень несчастным гражданам Канады. Её не будет не хватать!!!" — написал Трамп в своей соцсети.

Известно, что в 2018 году Фриланд затягивала пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Новые переговоры должны начаться уже в 2026 году, и в этот раз Фриланд не будет участвовать.

Следующий на выход — Трюдо

Шансы на то, что Трюдо сложит свои полномочия до апреля, достигли 88% на Polymarket. Большинство выступавших от его партии в парламенте Канады заявили, что ему придётся уйти в отставку из-за того, что он не сумел выстроить свои "важные отношения с Фриланд".

Либеральная провинция Канады Онтарио пообещала отключить подачу электричества в американские штаты после инаугурации Трампа. Онтарио экспортирует в США 14 млн мегаватт-часов электроэнергии. А всего на Канаду приходится 85% всей электроэнергии и 60% сырой нефти, импортируемых США. Посмотрим, что из этого выйдет, но как бы не случилась сецессия либеральных франкоканадцев Квебека, которую никто не отменял.

Потому что, скорее всего, к власти в Канаде придут консерваторы. Лидер консерваторов Пьер Пуальевр с концепцией "Canada First” станет следующим премьером. Консерваторы вчера, 16 декабря, уверенно одержали победу на дополнительных федеральных выборах в избирательном округе Кловердейл-Лэнгли-Сити в Британской Колумбии.

Если сценарий подтвердится, это будет означать крах правительства глобалистов в четырёх самых стойких и развитых проукраинских западных "демократиях":

Франции, Германии, Южной Корее и теперь Канаде.

Христя Фриланд — канадский политик, бывший журналист, редактор и писатель. Член Либеральной партии и Палаты общин Канады с 2013 года. Занимала должности заместителя премьер-министра (2019—2024) и министра финансов (2020—2024). Работала в изданиях, в том числе в Financial Times, The Globe and Mail и Thomson Reuters.



Джа́стин Пьер Джеймс Трюдо́ — канадский государственный и политический деятель, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года.