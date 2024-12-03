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Любовь Степушова

О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке

3:05
Мир » Северная Америка » США и Канада

Предложение Трампа о том, чтобы Канада стала 51-м штатом Соединённых Штатов, вызвало желание посмеяться, но аннексия вполне вероятна.

Дональд Трамп и Джастин Трюдо
Фото: #G7Biarritz by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Джастин Трюдо

Канада — угроза национальной безопасности США

Fox News сообщает, что премьер Канады Джастин Трюдо приехал в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа во Флориду, чтобы обсудить обещанные им 25%-ные ввозные пошлины на канадские товары, и нарвался на выговор.

По мнению Трампа, Канада позорит себя, позволяя пересекать границу с США большому количеству наркотиков и нелегальных мигрантов. Трамп затем разволновался ещё больше, заявив, что торговый дефицит США в торговле с Канадой составил "более 100 млрд долларов". По его словам, 25%-ные пошлины он введёт потому, что Канада — это "угроза национальной безопасности" США.

Трюдо на это ответил, что введение таких тарифов полностью задушит канадскую экономику. Трамп возразил: тогда "станьте губернатором 51-го штата Соединённых Штатов".

Ранее Трамп по претензиям Трюдо такого же рода напомнил:

"А что вы хотели, ребята? В 1814 году Белый дом США был подожжён канадскими войсками".

Вероятно, он имел в виду англо-американскую войну 1812-1815 годов, когда британцы сожгли Вашингтон, в том числе Белый дом и Капитолий. В то время Канада являлась британской колонией.

Аннексия Канады — обычный дискурс в США

Судя по историческим документам, у США действительно были намерения аннексировать территорию Канады. Есть также симуляция войны между Китаем и США в 2060 году, в результате которой американцы аннексируют Канаду, опасаясь китайского вторжения через Берингов пролив.

Сегодня в сферу ответственности северного командования США входят материковая часть США, Аляска и Канада. Хотя Канада обладает огромной территорией, 2/3 населения страны сосредоточено вдоль границы с США, а 60% из этого количества сконцентрировано в районе Великих озёр. Так что аннексия будет простой и не будет дорого стоить Вашингтону. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо-старший однажды сказал:

"Будьте осторожны, если спите рядом со слоном".

Можно ли после этого доверять США?

Экономика Канады действительно завязана на США. В 2023 году на США пришлось более 75% экспорта Канады и почти весь экспорт сырой нефти. В соцсетях звучит призыв посмеяться над шуткой Трампа, но в каждой шутке есть доля истины. На самом деле возникает вопрос о доверии Вашингтону тех, кто ещё это пытается делать. Именно поэтому идёт глобальная дедолларизация и диверсификация торговых связей с пока ещё гегемоном.

Уточнения

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

Джа́стин Пьер Джеймс Трюдо́ (Жюстен Трюдо, фр. Justin Pierre James Trudeau; род. 25 декабря 1971, Оттава) — канадский государственный и политический деятель, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы канада джастин трюдо дональд трамп
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