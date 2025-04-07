Война США с Ираном: как она ударит по России

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мир может стоять на пороге новой войны. По данным западной прессы, США готовят удар по Ирану.

На базу Диего-Гарсия уже перебрасывают стратегические бомбардировщики. К Персидскому заливу направляют второй авианосец. Названа даже дата — 1 мая.

Вашингтон требует от Ирана свернуть ядерную программу и подконтрольные формирования. Но Тегеран отверг ультиматум и готовится к обороне.

Иран обещает ответить ударами по американским базам и может перекрыть Ормузский пролив. Это может взорвать нефтяной рынок.

Россия просит обе стороны проявить сдержанность. Ведь последствия войны ударят и по ней — вплоть до появления новой ядерной державы у границ.

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