Корейская весна не удалась президенту Юну. Россия выиграла от его поражения

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Президент Южной Кореи попытался одним махом начать "корейскую весну", но потерпел поражение. Мир теряется в догадках, зачем он это сделал.

Фото: KOREA_The_20th_President_Inauguration_Ceremony_504 by Republic of Korea from Seoul is licensed under Official page of the Republic of Korea at https://flickr.com/photos/42438955@N05/52063128266 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Самый короткий в мире военный переворот

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря внезапно объявил военное положение с целью уничтожения "северокорейских сил" в парламенте на том основании, что оппозиционные партии "вели подрывную работу". Но через семь часов он отменил своё решение, вызвав недоумение во всём мире даже обоснованием своих намерений, не говоря уже скорости "переобувания в воздухе".

Надо отметить, что президент (формирует правительство) и парламент в Южной Корее находятся на разных политических полюсах. В парламенте правит оппозиционная Демократическая партия Кореи, а правительственная партия Юна "Сила народа" считается "консервативной". Президент неуклонно проводил линию на смещение неугодных высших чиновников и блокировал многие инициативы парламента, на что имел полное право. И не этот конфликт был причиной ввода военного положения. Тогда зачем он это сделал?

США не просчитали общественное мнение в Южной Корее

Первая версия гласит о том, что это неудачная попытка США сохранить во власти своего ставленника. Дело в том, что Юн победил на президентских выборах в 2022 году с преимуществом в 1% голосов над лидером упомянутой выше оппозиции с помощью манипуляций, потому что на него сделали ставку США. В его задачу входило во всём следовать политике Вашингтона по Украине и Японии, формируя антироссийский и антикитайский фронт.

Например, Юн одобрил развёртывание систем ПРО THAAD в Южной Корее, возобновил крупномасштабные совместные военные учения с США и даже хотел вновь разместить в стране американское ядерное оружие. Также он демонстративно поедал рыбу, выловленную близ АЭС Фукусима, чтобы показать, что сбросы радиоактивной воды не опасны. Видимо, поэтому на выборах в парламент в 2024 году правящая партия во главе с Юном потерпела катастрофическое поражение.

Триггером к военному перевороту, вероятно, стал недавний отказ Южной Кореи от поставок Украине летального оружия, хотя за неделю до визита в Сеул министра обороны Рустема Умерова президент поддерживал решение об отправке такого оружия Киеву. Однако общественная кампания и позиция парламента заставила Юна не нарушать закон Южной Кореи — не поставлять оружие воюющим странам.

Попытка подражать Байдену не удалась

Есть вторая версия — Юн совершил попытку переворота, чтобы защитить свою жену от привлечения к уголовной ответственности. Ким Гон Хи подозревается в получении взяток, манипулировании фондовым рынком и многих других преступлениях, возможно, к этому причастен и сам Юн.

Возможно, его вдохновил недавний опыт президента США Джо Байдена, который помиловал своего сына, а вместе с ним и самого себя по делу "Бурисмы" и откатам китайским фирмам. Похоже, Южная Корея всё ещё недостаточно "демократична и свободна" и ей нужно ещё поучиться этому у США. Уйдёт ли Юн в отставку или будет туда отправлен, его ждёт тюрьма.

Что же подвело Юна на поле боя?

Юн не имел влияния у силовиков, поскольку никогда не служил в армии. Поэтому спецназ (вольно или невольно) проявил слабость и снял в какой-то момент оцепление здания парламента, что позволило оппозиции провести пленарное заседание и потребовать отмены военного положения. Согласно статье 11 Конституции Южной Кореи, если такое решение вынесено, то президент должен отменить военное положение без промедления. Что Юн и сделал. В тюрьме он не хочет сидеть долго.

После этого его предала и собственная партия, заявив, что Юн неправильно объявлял "чрезвычайное военное положение" и что "мы будем работать с народом".

Что в этом конфликте важно для России? Это отказ Сеула от поставок летального оружия Украине и более спокойная обстановка на Дальнем Востоке, так как у власти в Южной Корее будут находиться более адекватные политики.

Уточнения

Юн Сок Ёль — южнокорейский государственный и политический деятель. Действующий президент Республики Корея с 10 мая 2022 года. Генеральный прокурор Республики Корея с 25 июля 2019 по 4 марта 2021 года.



Респу́блика Коре́я - государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я. Унитарное государство, президентская республика. Главой государства является президент (Юн Сок Ёль с 10 мая 2022 года), избираемый прямым всеобщим голосованием на 5 лет. Законодательная власть принадлежит Национальному собранию во главе с председателем.



