Одесса - русский город, поэтому при бандеровцах будет без скорой помощи

Одесса будет лишена скорой помощи, а в Виннице она будет. Так решили в Киеве

3:35 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

В Одессе врачи скорой помощи приехали вызволять из ТЦК своего сослуживца, которому обещали бронь, но выдали повестку. Они устроили акцию протеста, но были избиты.

Фото: wikimedia.org by George Chernilevsky is licensed under GNU Free Documentation License

В Виннице врачам скорой — бронь, а в Одессе — не могут добиться

Утром 11 июня водитель скорой помощи Александр Кищенко пришел обновить данные в Киевский ТЦК (военкомат) Одессы, потому что был уверен, что у него бронь — так пообещало руководство. Однако в ТЦК его задержали и вручили повестку.

На фоне стресса у Кищенко поднялось давление, и он вызвал скорую помощь.

Однако приехавшую бригаду также не захотели отпускать из ТЦК. На место приехали другие медики на машинах и устроили акцию протеста с включёнными сиренами, сообщает "Думская". По данным газеты, работники скорой помощи Одессы уже многие месяцы пытаются добиться ясности в вопросе мобилизации, зная, что их коллеги в Николаеве, Виннице и Ивано-Франковске уже давно получили "бронь".

Затем к Киевскому ТЦК подъехали "люди в форме" и спровоцировали массовую драку.

ТЦК всегда прав

Власти так прокомментировали ситуацию.

Якобы мобильная группа оповещения задержала мужчину, отказавшегося предоставить документы. Через час приехали "люди в медицинской одежде", утверждая, что прибыли на вызов этого гражданина и настаивали на его госпитализации, ссылаясь на неподтвержденный диагноз.

На место была вызвана полиция. Но прибыли "неизвестные гражданские лица", которые "спровоцировали потасовку, в результате которой травмы получили как военнослужащие ТЦК, так и представители экстренной службы".

Банды ловцов уклонистов враждуют друг с другом

Кто же эти неизвестные? Как сообщает издание "Страна", это тоже ловцы уклонистов — члены "Добровольных отрядов содействия полиции". Они не получают зарплаты, зато их не мобилизуют, и они имеют "левый заработок". Могут за откат выступить посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК или " не просто за так" выдают пропуска таксистам для работы в ночное время.

Борьба за такие финансовые потоки периодически вызывает настоящие войны между отрядами в Одессе. По словам источников "Страны", доходило дело до драк, пленения и вывоза в ТЦК членов враждующих отрядов.

Мало того, отметим, что на Украине решили создать военную полицию, чтобы она тоже занималась мобилизацией, а на самом деле пилила бюджет и собирала взятки.

В Одессе скоро не будет скорой помощи

А кто же людей лечить будет в Одессе? На распространённом видео врач 24 подстанции объясняет, что водители скорых массово увольняются, так как их забирают на фронт, а врачам никто ничего не обещает, и их тоже могут призвать. Поэтому скоро скорой помощи в Одессе не будет.

Уже сейчас срок ожидания бригады составляет больше часа, и приезжает один фельдшер.

Сегодня Владимиру Зеленскому в Берлине устроили несмолкаемые аплодисменты в Бундестаге. Немецким депутатам бы посмотреть на массовую драку в в Киевском ТЦК Одессы и поговорить с врачами скорой помощи.

Одесса — русский город, поэтому должен умереть, считают бандеровцы. Одесситы ждут прихода России, при которой не будет мобилизации, и скорая будет работать как часы.

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