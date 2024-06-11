В Одессе врачи скорой помощи приехали вызволять из ТЦК своего сослуживца, которому обещали бронь, но выдали повестку. Они устроили акцию протеста, но были избиты.
Утром 11 июня водитель скорой помощи Александр Кищенко пришел обновить данные в Киевский ТЦК (военкомат) Одессы, потому что был уверен, что у него бронь — так пообещало руководство. Однако в ТЦК его задержали и вручили повестку.
На фоне стресса у Кищенко поднялось давление, и он вызвал скорую помощь.
Однако приехавшую бригаду также не захотели отпускать из ТЦК. На место приехали другие медики на машинах и устроили акцию протеста с включёнными сиренами, сообщает "Думская". По данным газеты, работники скорой помощи Одессы уже многие месяцы пытаются добиться ясности в вопросе мобилизации, зная, что их коллеги в Николаеве, Виннице и Ивано-Франковске уже давно получили "бронь".
Затем к Киевскому ТЦК подъехали "люди в форме" и спровоцировали массовую драку.
Власти так прокомментировали ситуацию.
Якобы мобильная группа оповещения задержала мужчину, отказавшегося предоставить документы. Через час приехали "люди в медицинской одежде", утверждая, что прибыли на вызов этого гражданина и настаивали на его госпитализации, ссылаясь на неподтвержденный диагноз.
На место была вызвана полиция. Но прибыли "неизвестные гражданские лица", которые "спровоцировали потасовку, в результате которой травмы получили как военнослужащие ТЦК, так и представители экстренной службы".
Кто же эти неизвестные? Как сообщает издание "Страна", это тоже ловцы уклонистов — члены "Добровольных отрядов содействия полиции". Они не получают зарплаты, зато их не мобилизуют, и они имеют "левый заработок". Могут за откат выступить посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК или " не просто за так" выдают пропуска таксистам для работы в ночное время.
Борьба за такие финансовые потоки периодически вызывает настоящие войны между отрядами в Одессе. По словам источников "Страны", доходило дело до драк, пленения и вывоза в ТЦК членов враждующих отрядов.
Мало того, отметим, что на Украине решили создать военную полицию, чтобы она тоже занималась мобилизацией, а на самом деле пилила бюджет и собирала взятки.
А кто же людей лечить будет в Одессе? На распространённом видео врач 24 подстанции объясняет, что водители скорых массово увольняются, так как их забирают на фронт, а врачам никто ничего не обещает, и их тоже могут призвать. Поэтому скоро скорой помощи в Одессе не будет.
Уже сейчас срок ожидания бригады составляет больше часа, и приезжает один фельдшер.
Сегодня Владимиру Зеленскому в Берлине устроили несмолкаемые аплодисменты в Бундестаге. Немецким депутатам бы посмотреть на массовую драку в в Киевском ТЦК Одессы и поговорить с врачами скорой помощи.
Одесса — русский город, поэтому должен умереть, считают бандеровцы. Одесситы ждут прихода России, при которой не будет мобилизации, и скорая будет работать как часы.
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