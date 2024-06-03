На Украине разоблачена высокопоставленная группа по изъятию и вывозу органов и другого анатомического материала за границу. Речь идёт, скорее всего, о перераспределении денежных потоков.
Украинское издание "Страна" сообщило в Telegram со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что в группу "чёрных трансплантологов" из 11 человек входил бывший заместитель министра здравоохранения, его имя пока не разглашается.
"Преступная группа состояла из 11 человек, в неё входил экс-заместитель министра здравоохранения Украины, врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник", — сказал источник.
Подчёркивается, что "органы, их части, клетки" незаконно извлекались у людей, которые "находились в беспомощном состоянии", с последующей продажей. Участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы.
Что явствует из этого сообщения...
Мониторинговый канал LPR1 сообщил в апреле, что в Константиновке работают "чёрные трансплантологи" на базе стихийного госпиталя на западной окраине. Подобных сообщений можно много найти в Сети. В освобождённой Кисловке в одной из украинских школ российские бойцы нашли прайс-лист "чёрной трансплантологии" с вознаграждением за органы украинских солдат:
В документах указано, что постоянные пункты изъятия органов и отделения частей тел расположены в Изюме и населённом пункте Боровая (Харьковская область). Но можно и прислать машину.
Видимо, затем с баз на фронте органы попадают в Киев и вывозятся за границу.
О размахе преступной сети говорит сообщение о том, что США наладили выпуск и отработали механизм поставок для медиков ВСУ специального средства, которое позволяет консервировать органы раненого или умирающего солдата для их дальнейшего изъятия и вывоза на продажу.
Активная работа по изъятию органов шла во время боёв за Рубежное, Северодонецк и его окрестности весной 2022 года. Как утверждают свидетели, в то время сотрудники морга находили тела солдат ВСУ со следами вскрытия и изъятия органов. Также там регулярно видели медиков-иностранцев на оборудованных под мобильные операционные машины скорой помощи и с вооружённой охраной. Об этом писали и зарубежные источники.
Отмечается, что солдат ВСУ при призыве заполняет документ — согласие о трансплантации органов. Но под ним, как выяснили российские следователи, стоят не личные подписи солдат, а унифицированные штамп или печать.
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