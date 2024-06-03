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Любовь Степушова
В Киеве разоблачена группа "чёрных трансплантологов". Не поделили деньги?

СМИ "Страна" сообщило об аресте в Киеве группы "чёрных трансплантологов"

4:34
Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине разоблачена высокопоставленная группа по изъятию и вывозу органов и другого анатомического материала за границу. Речь идёт, скорее всего, о перераспределении денежных потоков.

СМИ "Страна" сообщило об аресте в Киеве группы "чёрных трансплантологов"
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

"Чёрные трансплантологи" арестованы в Киеве

Украинское издание "Страна" сообщило в Telegram со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что в группу "чёрных трансплантологов" из 11 человек входил бывший заместитель министра здравоохранения, его имя пока не разглашается.

"Преступная группа состояла из 11 человек, в неё входил экс-заместитель министра здравоохранения Украины, врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник", — сказал источник.

Подчёркивается, что "органы, их части, клетки" незаконно извлекались у людей, которые "находились в беспомощном состоянии", с последующей продажей. Участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы.

Организация "бизнеса" по изъятию органов солдат ВСУ

Что явствует из этого сообщения...

  • Люди (солдаты ВСУ) были живыми при извлечении органов, неизвестно, могли ли они быть спасены, возможно, могли. Имеется такой термин, как "тёплый контейнер", когда сам человек является "хранилищем". Ему колется сильное обезболивающее, и он без сознания довозится до места, где находятся центры по трансплантации органов.
  • Задействованы врачи из Киева и важный украинский чиновник, то есть это работа на самом высоком уровне с прикрытием в высших эшелонах в полиции и на таможне. Возможно, члены банды не поделились с кем-то финансами. Вряд ли такой прибыльный "бизнес" будет закрыт.
  • Это не выдумки "российской пропаганды", а реалии в высшей степени безнравственной и коррумпированной Украины.

Мониторинговый канал LPR1 сообщил в апреле, что в Константиновке работают "чёрные трансплантологи" на базе стихийного госпиталя на западной окраине. Подобных сообщений можно много найти в Сети. В освобождённой Кисловке в одной из украинских школ российские бойцы нашли прайс-лист "чёрной трансплантологии" с вознаграждением за органы украинских солдат:

  • сердце — $200 000;
  • лёгкие — $50 000;
  • печень — $30 000;
  • почки — $15 000-25 000;
  • костный мозг — $20 000;
  • ноги — $10 000;
  • глаза — $6000;
  • уши — $3000;
  • руки — $2000;
  • 1 литр крови — $150.

В документах указано, что постоянные пункты изъятия органов и отделения частей тел расположены в Изюме и населённом пункте Боровая (Харьковская область). Но можно и прислать машину.

Видимо, затем с баз на фронте органы попадают в Киев и вывозятся за границу.  

Солдаты ВСУ не знают, что заранее проданы на органы

О размахе преступной сети говорит сообщение о том, что США наладили выпуск и отработали механизм поставок для медиков ВСУ специального средства, которое позволяет консервировать органы раненого или умирающего солдата для их дальнейшего изъятия и вывоза на продажу.

Активная работа по изъятию органов шла во время боёв за Рубежное, Северодонецк и его окрестности весной 2022 года. Как утверждают свидетели, в то время сотрудники морга находили тела солдат ВСУ со следами вскрытия и изъятия органов. Также там регулярно видели медиков-иностранцев на оборудованных под мобильные операционные машины скорой помощи и с вооружённой охраной. Об этом писали и зарубежные источники.

Отмечается, что солдат ВСУ при призыве заполняет документ — согласие о трансплантации органов. Но под ним, как выяснили российские следователи, стоят не личные подписи солдат, а унифицированные штамп или печать.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы всу украина коррупция
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