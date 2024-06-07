Уже не "скачут". Стало ясно, почему ВС РФ не спешат освобождать Украину

Отсутствие света вызывает ненависть украинцев к властям и надежду на Россию

3:29 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

В украинских пабликах возмущаются отключениями электроэнергии по 12 и больше часов в сутки. Самый популярный комментарий: "А может, нас Россия, реально, хотела спасти?"

Фото: photos8.com is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Украина "сидит" без света

На топ-ресурсе " Труха. Украина" с 2 млн. подписчиков появился прогноз, что света в стране не будет ежедневно с 00:00 до 5:00 и с 16:00 до 24:00. И это плановые отключения, а аварийные — если будет превышен лимит потребления. В Киеве, например, это случается каждый день, так как горожане привыкли пользоваться кондиционерами.

А в Николаеве (как пишут комментаторы) электричества нет по 20 часов, то есть упомянутый график не соблюдается. Как объясняют власти, у каждого региона свои особенности распределения электроэнергии, видимо, Николаеву, не повезло.

Люди жалуются, что приходят домой, а в квартире с электрической плитой и ужин не разогреешь. Кроме того, холодильники размораживаются. И в магазинах — тоже, если нет генератора, что не каждый магазин может себе позволить.

Возмущение переходит в ярость и гнев

В четверг Минэнерго Украины пообещало увеличить лимиты потребления электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию некоторых блоков АЭС, выведенных на ремонт. Но этого не произошло — опять обманули.

Тихие стоны украинцев перешли в ярость, когда появилась новость о том, что вчера осуществлялся экспорт украинской электроэнергии в Румынию. В "Укрэнерго" информацию опровергли, но никто в пабликах не поверил.

Ярость перешла в гнев, когда на вечер анонсировали начало футбольного матча Польша-Украина, который никто не сможет посмотреть:

"Да пусть они все сдохнут, и Ахметова убьёт 5000 вольт".

Некоторые задают правильные вопросы: "Так, а когда конец войне, или сейчас банят за такие вопросы?".

Следует ответ: "Когда всех перебьют и всё украдут, вот тогда и конец!"

Скоро на Украине введут налог "на воздух и дождь"

На этом фоне особенно впечатлила комментаторов канала "Труха. Украина" новость об увеличении платы за излишки жилплощади, причём, за самое старое жильё, которому более 30 лет:

"Не заплатишь, выжмут из квартиры. За свет плати по 4 грн — всё как лучше делают для украинцев. Хотят извести, чтобы ни одного не осталось".

"Вторую машину могут отобрать на фронт, это понятно. А вот если у меня две квартиры, может, логично вторую отобрать и отдать в ТЦК тем, у кого нет квартир? Я же не могу жить в двух сразу".

"А на воздух скоро будет налог? А на дождь?"

Есть и конструктивные предложения: "А может, они людям будут доплачивать за продажу недр? По Конституции они принадлежат народу".

Ненависть к бандеровщине нужна на генетическом уровне

Но самый популярный комментарий такой:

"Я начинаю задумываться, а может Россия нас, реально, спасти хотела".

Ненависть к своей власти переполняет украинцев, "скачут" теперь единицы и то, вероятно, боты. Для этого и нужна война на измор, а не "блицкриг", чтобы у украинцев в генетическом коде было записано: больше никогда с бандеровцами и всегда — с Россией.

Читайте по теме: "Чёрная зима" надвигается на Украину. Кто знает — ворует, как в последний день

В Киеве разоблачена группа "чёрных трансплантологов". Не поделили деньги?

Когда Россия отключит свет Украине? Ответ эксперта Бориса Марцинкевича