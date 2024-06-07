В украинских пабликах возмущаются отключениями электроэнергии по 12 и больше часов в сутки. Самый популярный комментарий: "А может, нас Россия, реально, хотела спасти?"
На топ-ресурсе " Труха. Украина" с 2 млн. подписчиков появился прогноз, что света в стране не будет ежедневно с 00:00 до 5:00 и с 16:00 до 24:00. И это плановые отключения, а аварийные — если будет превышен лимит потребления. В Киеве, например, это случается каждый день, так как горожане привыкли пользоваться кондиционерами.
А в Николаеве (как пишут комментаторы) электричества нет по 20 часов, то есть упомянутый график не соблюдается. Как объясняют власти, у каждого региона свои особенности распределения электроэнергии, видимо, Николаеву, не повезло.
Люди жалуются, что приходят домой, а в квартире с электрической плитой и ужин не разогреешь. Кроме того, холодильники размораживаются. И в магазинах — тоже, если нет генератора, что не каждый магазин может себе позволить.
В четверг Минэнерго Украины пообещало увеличить лимиты потребления электроэнергии в связи с вводом в эксплуатацию некоторых блоков АЭС, выведенных на ремонт. Но этого не произошло — опять обманули.
Тихие стоны украинцев перешли в ярость, когда появилась новость о том, что вчера осуществлялся экспорт украинской электроэнергии в Румынию. В "Укрэнерго" информацию опровергли, но никто в пабликах не поверил.
Ярость перешла в гнев, когда на вечер анонсировали начало футбольного матча Польша-Украина, который никто не сможет посмотреть:
"Да пусть они все сдохнут, и Ахметова убьёт 5000 вольт".
Некоторые задают правильные вопросы: "Так, а когда конец войне, или сейчас банят за такие вопросы?".
Следует ответ: "Когда всех перебьют и всё украдут, вот тогда и конец!"
На этом фоне особенно впечатлила комментаторов канала "Труха. Украина" новость об увеличении платы за излишки жилплощади, причём, за самое старое жильё, которому более 30 лет:
Есть и конструктивные предложения: "А может, они людям будут доплачивать за продажу недр? По Конституции они принадлежат народу".
Но самый популярный комментарий такой:
"Я начинаю задумываться, а может Россия нас, реально, спасти хотела".
Ненависть к своей власти переполняет украинцев, "скачут" теперь единицы и то, вероятно, боты. Для этого и нужна война на измор, а не "блицкриг", чтобы у украинцев в генетическом коде было записано: больше никогда с бандеровцами и всегда — с Россией.
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