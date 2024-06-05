"Чёрная зима" надвигается на Украину. Кто знает — ворует, как в последний день

"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города

Украину ждёт чёрная зима. Города превратятся в "тёмные пятна", где жить будет невозможно. На этом фоне грабят все, как в последний день.

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Новая нормальность Украины — нет света

Украинцам советуют привыкать к темноте и холоду, пишет Financial Times. ВКС РФ сокрушили энергетическую систему страны, и, по прогнозам, к январю электричество будет подаваться потребителям на Украине на пару часов в сутки.

"Это наша новая нормальность", — заявил один из киевских чиновников, комментируя газете аварийные отключения света в столице.

Украинские эксперты отмечают, что уничтожение генерирующих мощностей, а также Трипольской ТЭС и Днепровской ГЭС, которые работали на стабилизацию энергопотребления в часы пик, означает, что будет катастрофически не хватать электроэнергии уже в самое ближайшее время. Причём с учётом импорта из Европы и без учёта дальнейших атак на энергосистему.

Многоквартирные дома надо покидать, пока не поздно

Так, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует уже "в июле отключение света по десять часов". По его словам, Украина утратила 9,8 гигаватт мощности своей генерации. Попенко советует жителям многоквартирных домов до зимы переехать в частный сектор с автономными генераторами электроэнергии. В "многоэтажках" с центральным отоплением, если не будет возможности поддерживать уровень электроэнергии, будут отключаться насосы водоснабжения и канализации, лифты.

Урон нанесён критический, а разрушенные объекты невозможно отремонтировать в обозримой перспективе, заверил Попенко в эфире телемарафона.

Оператор системы передачи компания "Укрэнерго" начала ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая. А со 2 июня — вводить аварийные отключения света. 3 июня "Укрэнерго" предупредила, что отключения участятся. При этом с июня на 63% увеличены тарифы на электричество под предлогом расходов на ликвидацию последствий обстрелов. Всего за время правления Владимира Зеленского они увеличились в четыре раза.

Согласно данным Всемирного банка, 9 млн украинцев проживают в бедности, им не по силам оплачивать новые платёжки. Казалось бы, уход в частный сектор — выход, но Рада в первом чтении проголосовала о повышении акцизов на топливо. Это удар по кошелькам всех тех, кто перейдёт на генераторы.

В "Укрэнерго" воруют, как в последний день

Удары ВКС РФ по энергетической инфраструктуре Украины имеют отложенный эффект, но когда критическая масса блэкаутов станет больше, чем попытки "залатать дыры", всё начнёт рушиться, и на фронте в том числе.

Вероятно, предчувствуя "последний день", руководители "Укрэнерго" существенно повысили себе зарплаты в апреле — в четыре раза, до 2,1 млн гривен на пять членов правления, без учёта зарплаты председателя правления Владимира Кудрицкого.

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