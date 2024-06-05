Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
"Чёрная зима" надвигается на Украину. Кто знает — ворует, как в последний день

"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города

Мир » Бывший СССР » Украина

Украину ждёт чёрная зима. Города превратятся в "тёмные пятна", где жить будет невозможно. На этом фоне грабят все, как в последний день.

"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города
Фото: Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain

Новая нормальность Украины — нет света

Украинцам советуют привыкать к темноте и холоду, пишет Financial Times. ВКС РФ сокрушили энергетическую систему страны, и, по прогнозам, к январю электричество будет подаваться потребителям на Украине на пару часов в сутки.

"Это наша новая нормальность", — заявил один из киевских чиновников, комментируя газете аварийные отключения света в столице.

Украинские эксперты отмечают, что уничтожение генерирующих мощностей, а также Трипольской ТЭС и Днепровской ГЭС, которые работали на стабилизацию энергопотребления в часы пик, означает, что будет катастрофически не хватать электроэнергии уже в самое ближайшее время. Причём с учётом импорта из Европы и без учёта дальнейших атак на энергосистему.

Многоквартирные дома надо покидать, пока не поздно

Так, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует уже "в июле отключение света по десять часов". По его словам, Украина утратила 9,8 гигаватт мощности своей генерации. Попенко советует жителям многоквартирных домов до зимы переехать в частный сектор с автономными генераторами электроэнергии. В "многоэтажках" с центральным отоплением, если не будет возможности поддерживать уровень электроэнергии, будут отключаться насосы водоснабжения и канализации, лифты.

Урон нанесён критический, а разрушенные объекты невозможно отремонтировать в обозримой перспективе, заверил Попенко в эфире телемарафона.

Оператор системы передачи компания "Укрэнерго" начала ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая. А со 2 июня — вводить аварийные отключения света. 3 июня "Укрэнерго" предупредила, что отключения участятся. При этом с июня на 63% увеличены тарифы на электричество под предлогом расходов на ликвидацию последствий обстрелов. Всего за время правления Владимира Зеленского они увеличились в четыре раза.

Согласно данным Всемирного банка, 9 млн украинцев проживают в бедности, им не по силам оплачивать новые платёжки. Казалось бы, уход в частный сектор — выход, но Рада в первом чтении проголосовала о повышении акцизов на топливо. Это удар по кошелькам всех тех, кто перейдёт на генераторы.

В "Укрэнерго" воруют, как в последний день

Удары ВКС РФ по энергетической инфраструктуре Украины имеют отложенный эффект, но когда критическая масса блэкаутов станет больше, чем попытки "залатать дыры", всё начнёт рушиться, и на фронте в том числе.

Вероятно, предчувствуя "последний день", руководители "Укрэнерго" существенно повысили себе зарплаты в апреле — в четыре раза, до 2,1 млн гривен на пять членов правления, без учёта зарплаты председателя правления Владимира Кудрицкого.

Читайте по теме:

"Кина не будет, электричество кончилось". Нанесены удары по энергообъектам Украины

Когда Россия отключит свет Украине? Ответ эксперта Бориса Марцинкевича

На Украине заявили, что страна может остаться без ключевых объектов инфраструктуры уже в конце месяца

Тайна подрыва Каховской ГЭС раскрыта: это сделал не Киев
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Специалист Терешина предупреждает об опасности домашних масок для волос
Полезные свойства японского мисо
Стала известна личность мужа Анны Заворотнюк
Как избавиться от муравьёв на пионах?
В России растёт популярность рублёвых сбережений
Дмитрий Корнев: "ТОС-3 "Дракон" является самой удачной модификацией огнемёта"
В ГИБДД объяснили, почему категорически запрещено ставить на машину большие колеса
Лондонские больницы остановили работу после мощной кибератаки
Валерий Фадеев: пусть лучше школьники спишут, чем терпят унижения перед экзаменом
Политолог Маркелов: Иран собирается стать полноценной ядерной державой
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или предвестие несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Последние материалы
В Москве силовики хватают P2P-торговцев и арбитражников
Какую информацию о вас может передать ваш любимый маникюр
Кинологи ответили, как справиться с ревностью у собаки
ВЦИОМ: почти 30% жителей малых городов хотели бы уехать
В Евросоюзе заявили о серьёзном энергокризисе в сообществе
В мае средняя стоимость вторичного жилья в Москве снизилась до 271,3 тысячи ₽/м²
Чем может быть полезен обычный хлеб для ваших растений
В чём польза артишоков
Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни
Советник Зеленского заявил, что теперь им позволено всё, ибо началась эскалация
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников