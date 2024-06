"Чёрная зима" надвигается на Украину. Кто знает — ворует, как в последний день

Украину ждёт чёрная зима. Города превратятся в "тёмные пятна", где жить будет невозможно. На этом фоне грабят все, как в последний день.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks is licensed under Public Domain