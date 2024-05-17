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Петр Ермилин
В Европе предрекли смену политического курса одного из крупнейших членов ЕС

В ЕС спрогнозировали смену политического вектора крупной европейской страны

4:32
Мир

Член Палаты представителей Нидерландов Герт Вилдерс объявляет о предварительной коалиционной сделке для крайне правого правительства, и европейцам следует подготовиться к новой эре голландской политики, пишет Ева Сандерс, автор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей статье она размышляет, что это будет значить для Европы.

В ЕС спрогнозировали смену политического вектора крупной европейской страны
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
  • Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

16 мая Нидерланды стали на один шаг ближе к созданию крайне правого правительства. После шести месяцев переговоров крайне правая партия Герта Вилдерса "За свободу" (Partij voor de Vrijheid — PVV), две правоцентристские партии и гражданское движение фермеров (BoerBurgerBeweging — BBB) достигли общего коалиционного соглашения. Сделка носит неоднозначный характер. С одной стороны, она предусматривает постоянную поддержку Украины и твердую приверженность НАТО и европейской оборонной промышленности. С другой стороны, это включает в себя планы попросить разрешения отказаться от политики ЕС в области предоставления убежища и миграции, усилить пограничный контроль и "сделать все, что в их силах", чтобы смягчить европейские сельскохозяйственные правила и снизить максимальные ограничения на выбросы азота.

В сделке также есть вопиющее упущение — кандидатура на пост премьер-министра еще не выдвинута. Ранее Вилдерс согласился воздержаться от участия в переговорах, чтобы продвинуть их вперед. Но, как главный победитель ноябрьских общенациональных выборов, именно он должен выдвинуть кандидата – и вполне вероятно, что тот, кого выберет Вилдерс, будет придерживаться его собственных популистских тенденций, которые он мало что сделал для того, чтобы укротить после своей победы. Он выступал против голландского соглашения о десятилетней военной поддержке Украины, присутствовал на конференции консервативных политических действий в этом году в качестве почетного гостя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и подчеркнул, что его цель — установить самую жесткую на сегодняшний день иммиграционную политику Нидерландов. И с учетом этого репутация Нидерландов как одного из наиболее склонных к сотрудничеству государств- членов ЕС вполне может уйти в прошлое, поскольку крайне правый поворот страны становится реальностью.

Готовимся к новым Нидерландам

Европейскому союзу следует приготовиться к тому, что Нидерланды не проявят особого энтузиазма, чтобы поддержать Брюссель в ключевых вопросах. Хотя соглашение отражает обновленную приверженность европейской безопасности и оказанию помощи Украине, отказ Нидерландов от миграционной и сельскохозяйственной политики может ослабить сотрудничество с ЕС в двух областях, которые и без того находятся под растущим давлением. Вскоре ЕС также придется столкнуться с Нидерландами, которые намерены предложить положение об отказе от политики предоставления убежища и смягчении правил в отношении выбросов. В недалеком будущем Нидерланды могут быть добавлены в список стран, на поддержку которых в расширении европейского сотрудничества больше нельзя рассчитывать.

Потенциально усиливая опасения ЕС, соглашение предусматривает корректировку миграционной политики в сотрудничестве с "государствами-членами, придерживающимися единомышленников". Поступая таким образом, правящая коалиция могла бы предоставить странам-членам, придерживающимся правых взглядов или даже евроскептиков, союзника для противостояния европейскому мейнстриму по определенным вопросам.

Ветряные мельницы перемен

Остается только гадать, как именно коалиционное соглашение в общих чертах для крайне правого правительства отразится на отношениях Нидерландов с ЕС. Но каким бы ни был результат, это сигнализирует о резком повороте вправо в еще одной стране-члене ЕС. До выборов в Европейский парламент осталось всего три недели, и подобный результат может повториться: недавний опрос показал, что четверть голландских избирателей в июне отдадут свои голоса за PVV. И это еще одна запись в длинном списке проблем Брюсселя

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато евросоюз нидерланды
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