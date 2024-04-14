Атака Ирана на Израиль. Прокси удары по прокси врагам в пустыне

Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем"

Так называемый "удар возмездия" Иран наносил в ночь на 14 апреля.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under Public domain

Официальный Тегеран утверждает, что все "задачи выполнены", а Тель-Авив со своим главным союзником — США заверяют, что всё отражено, и сбито 99 процентов "всего, что летело".

Удар по Израилю вряд ли можно назвать военной операцией. Скорее, это был медийный удар. чтобы успокоить граждан Ирана, которые жаждали отмщения после атаки на дипломатическую миссию Тегерана в сирийском Дамаске. Многочисленные ролики с летящими крылатыми и баллистическими ракетами и видео очевидцев с работой систем противовоздушной обороны Израиля оказали необходимый психологический эффект — и живо обсуждаются воскресным утром в Сети.

Что характерно, параллельно настоящим видеороликам в Интернет массово вбрасывали и атаки по Израилю членами организации ХАМАС.

Сколько ракет и БПЛА применял Тегеран

По предварительным данным, для акции "Истинное обещание" иранские силы задействовали около 200 беспилотников "Шахед" и примерно такое же количество крылатых и баллистических ракет различного типа. Это первое применение этого вооружения в таких масштабах со стороны Тегерана. При этом власти отметили, что, если Тель-Авив продолжит эскалацию конфликта, то Иран удвоит силу удара.

Что были поражено

Несмотря на израильскую систему ПВО "Железный купол", некоторые ракеты КСИР (Корпуса стражей исламской революции) достигли целей рядом с авиационными базами Рамон (1,3 тысяч километров от границы с Ираном) и Неватим (1080 километров от границы с Ираном), которые расположены буквально в пустыне. На первом объекте, предположительно, зафиксировано от 5 до 7 попаданий, на втором — попадание 10 иранских ракет. Но несмотря на отчёты Тегерана о "поражении целей", степень ущерба данных баз неизвестна, отмечает "Военная хроника".

Израилю удалось отбиться?

Кроме эшелонированной обороны на израильской территории, в защите неба принимали участие и союзники: США и Британия. По этому поводу украинские ресурсы уже, кстати, закатили истерику — дескать, "нам никто не помогает защищать воздушное пространство, и даже не высказывает желания". Также свой вклад в сбитые цели внесла Иордания, правда эффективность её заслона ещё предстоит оценить.

Чего добился Иран

Тегеран наверняка считает, что смог "сохранить лицо" и сдержать обещание "наказать Израиль" за смертельную атаку посольства в Сирии. Если наблюдать с практической точки зрения, то Тегеран показал "всем зубы", продемонстрировав способность ракетной промышленности и объём ракетного вооружения. Иран продемонстрировал, что КСИР в состоянии проводить массированные комбинированные удары по врагу.

Что показали Израиль и союзники

А Тель-Авив в свою очередь продемонстрировал, что он не одинок, за ним стоят мощные англосаксы, и это для Ирана говорит о многом.

Помимо этого, после отражения удара израильтяне запросили срочное заседание Совета безопасности ООН, и они, скорее всего, будут настаивать на праве нанести "ответку", где приоритетными целями будут военные базы и ядерные объекты.

Кстати, участие Запада в ответном ударе не анонсируется, и американцы пока воздерживаются от участия в конфликте.

Вывод

Уже сегодня стали появляться сообщения, что Тель-Авив хочет нанести ответный удар в ближайшее 48 часов. Если это произойдёт, то Иран просто вынужден будет масштабировать удары, как и говорил ранее, но тогда волна ударов КСИР может повториться. И бить они будут уже не по пустынным районам прокси Израиля, а непосредственно по его территории.

А пока всё что произошло на Ближнем Востоке, на полномасштабную войну не тянет. У Тегерана традиционно не хватило решимости. Но и понять их можно. На кой шайтан им сдалась Третья мировая на их территории…