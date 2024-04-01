Россия официально обвинила Украину в бомбовом терроризме. Что из этого следует?

Россия объявит Украину "террористическим анклавом". Первый шаг сделан

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Россия будет встраивать линию борьбы против "террористического анклава" на Украине подобно линии, которую выстраивает Израиль против ХАМАС. Мир опять посмотрит на двойные стандарты США.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Россия выдвинула официальные обвинения Украине

МИД РФ обвинил Украину в:

бомбовом терроризме (самом опасном и шокирующем); финансировании терроризма.

В ведомстве сообщили, что, согласно следственным действиям, следы последних терактов ведут на Украину, и потребовали от Киева "ареста и выдачи всех причастных лиц" в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). В МИД уточнили, что нота Киеву относительно теракта в "Крокусе Сити Холле" будет направлена отдельно после завершения работы правоохранителей.

Москва перечислила акты терроризма, на которые сейчас опирается в обвинениях: против

Дарьи Дугиной ,

, Владлена Татарского ,

, З ахара Прилепина,

на основании гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста

и ранении 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.

Россия потребовала от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и возместить причинённый жертвам ущерб, а также арестовать главу СБУ Василия Малюка*, признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году.

Цель РФ — задействовать всевозможные международные правовые механизмы

Как сказал Pravda.Ru первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, президент РАМП, доктор юридических наук, профессор Анатолий Капустин, Россия по дипканалам передала через Белоруссию это требование для того, чтобы в Киеве, в соответствии с конвенциями, приняли соответствующие меры по задержанию, аресту и передаче виновных для осуществления правосудия в Российский Федерации.

По мнению юриста, "вряд ли киевские власти будут какие-то меры принимать для решения этого вопроса", поэтому в случае отказа или не осуществления действий, которые предусмотрены конвенциями, РФ будет использовать другие механизмы, в том числе обращения в международные организации, суды и т. д.

Почему Израилю можно, а России нельзя?

Украинский Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник в украинской власти пишет, что Россия "пошагово пытается дискредитировать Киев на международной арене и создать причину для будущего объявления войны или повышения ставок в украинском кризисе".

"Этот трек будут постепенно раскручивать, и когда Кремлю будет выгодно поднять ставки, он это сделает. Причиной будет выбран месседж "нейтрализация террористического анклава", как в случае действий Израиля против объявленной им террористической организацией ХАМАС.

Напоминаем, что США поддерживают эту линию Израиля.

"Единственный способ кардинально улучшить ситуацию в секторе Газа — это поддержать миссию Израиля, направленную на уничтожение террористического потенциала ХАМАС", — заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Израиля при организации Гилад Эрдан.

Россия вполне вписывается в систему международного права с проведением специальной военной операции. Об проведении подобных операций не раз объявляли разные страны, в том числе США. Сейчас, например, они проводят военную операцию в Йемене. А вот Украина всего лишь объявила военное положение и никак не войну с РФ. С точки зрения международного права у неё нет причин для представления актов терроризма военными диверсиями. А "бомбовый терроризм" не оправдывается в международном праве даже войной.

*- признан в РФ террористом и экстремистом.

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