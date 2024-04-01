Россия официально обвинила Украину в бомбовом терроризме. Что из этого следует?

Россия будет встраивать линию борьбы против "террористического анклава" на Украине подобно линии, которую выстраивает Израиль против ХАМАС. Мир опять посмотрит на двойные стандарты США.
МИД РФ обвинил Украину в:
В ведомстве сообщили, что, согласно следственным действиям, следы последних терактов ведут на Украину, и потребовали от Киева "ареста и выдачи всех причастных лиц" в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). В МИД уточнили, что нота Киеву относительно теракта в "Крокусе Сити Холле" будет направлена отдельно после завершения работы правоохранителей.
Москва перечислила акты терроризма, на которые сейчас опирается в обвинениях: против
Россия потребовала от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и возместить причинённый жертвам ущерб, а также арестовать главу СБУ Василия Малюка*, признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году.
Как сказал Pravda.Ru первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, президент РАМП, доктор юридических наук, профессор Анатолий Капустин, Россия по дипканалам передала через Белоруссию это требование для того, чтобы в Киеве, в соответствии с конвенциями, приняли соответствующие меры по задержанию, аресту и передаче виновных для осуществления правосудия в Российский Федерации.
По мнению юриста, "вряд ли киевские власти будут какие-то меры принимать для решения этого вопроса", поэтому в случае отказа или не осуществления действий, которые предусмотрены конвенциями, РФ будет использовать другие механизмы, в том числе обращения в международные организации, суды и т. д.
Украинский Telegram-канал "Легитимный" со ссылкой на источник в украинской власти пишет, что Россия "пошагово пытается дискредитировать Киев на международной арене и создать причину для будущего объявления войны или повышения ставок в украинском кризисе".
"Этот трек будут постепенно раскручивать, и когда Кремлю будет выгодно поднять ставки, он это сделает. Причиной будет выбран месседж "нейтрализация террористического анклава", как в случае действий Израиля против объявленной им террористической организацией ХАМАС.
Напоминаем, что США поддерживают эту линию Израиля.
"Единственный способ кардинально улучшить ситуацию в секторе Газа — это поддержать миссию Израиля, направленную на уничтожение террористического потенциала ХАМАС", — заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Израиля при организации Гилад Эрдан.
Россия вполне вписывается в систему международного права с проведением специальной военной операции. Об проведении подобных операций не раз объявляли разные страны, в том числе США. Сейчас, например, они проводят военную операцию в Йемене. А вот Украина всего лишь объявила военное положение и никак не войну с РФ. С точки зрения международного права у неё нет причин для представления актов терроризма военными диверсиями. А "бомбовый терроризм" не оправдывается в международном праве даже войной.
*- признан в РФ террористом и экстремистом.
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