Основатель издания Pravda. Ru Вадим Горшенин дал комментарий по поводу случившегося теракта в "Крокус Сити Холле".
"Когда на территории твоей страны произошел крупный кровавый теракт, ты начинаешь его расследовать, а другие государства тебе настойчиво внушают, кто является исполнителем, то ты невольно задумаешься о том, откуда им-то знать? У тебя в руках исполнители, которые уже практически разговорились. Утебя есть сведения от непосредственных исполнителей, а кто-то тебе из-за океана указывает, что не надо верить ничему, мы авторитетно заявляем, кто виновен в теракте", — начинает свою мысль Горшенин.
НАТО утверждает, что виновники — ИГИЛ, ИГ*, а российские либералы подхватывают за ними эту версию.
Ряд факторов ставит под сомнение причастность исламистов к трагедии в "Крокусе":
Во-первых, теракт произошел в священный для мусульман месяц Рамадан, когда подобные действия считаются неприемлемыми. Во-вторых, задержанные террористы не были религиозными фанатиками и не имели соответствующей литературы. В-третьих, их мотивацией, судя по всему, было получение денежного вознаграждения в рублях, а не религиозные убеждения. В-четвертых, объектом атаки стал концертный центр, принадлежащий мусульманину азербайджанского происхождения.
"Видео ИГИЛ, которое снимали нелюди, в качестве первоисточника я смог найти только на некоем сайте фонд I'lam, который зарегистрирован в Бельгии (а Бельгия — один из основателей НАТО, на всякий случай). На том сайте широко освещается так называемая деятельность ИГИЛ (целая ежедневная хроника), но в основном как-то освещаются акции в тех странах и против тех государств, в которых так или иначе есть интересы у США.
Фонд И'лам обычно получает финансирование за счет внешних пожертвований в криптовалюте в основном от сторонников Исламского государства из западных стран", — развивает мысль Вадим Горшенин.
В итоге у нас складывается картина, при которой домен, распространяющий материалы о причастности ИГ (террористы, организация запрещена в России), находится в одной из стран-основательниц НАТО, эту версию активно подхватывают Западные СМИ.
"Какой-то там Кирби (неплохим клоуном бы в России работал) сначала заявляет, что предупреждения перед 8 марта о терактах не связаны с "Крокусом", а потом вдруг говорит, что они и тогда имели ввиду ИГИЛ, и все это связано", — указывает Горшенин на предупреждения, появившиеся в начале марта.
По тому, какой информацией мы располагаем, можно понять, что совершившие этот теракт — не религиозные фанатики. Их знания об исламе и его догмах нам неизвестно.
Очевидно, что страны НАТО, ведущие противостояние с Россией на Украине, пытаются навязать свою трактовку событий, не располагая доступом к следственным материалам. Это наводит на мысль о возможной заинтересованности некоторых сил в дестабилизации обстановки в России под прикрытием борьбы с терроризмом.
"О чем это может говорить? По-моему, ответ нам подсказывает давняя русская мудрость, сообщающая о том, на ком шапка горит", — подытожил Горшенин.
*ИГИЛ, ИГ — террористы, организация запрещена в России.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.