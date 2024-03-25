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6 аргументов, почему к теракту в "Крокусе" причастна не ИГИЛ*, но имеет отношение НАТО

Вадим Горшенин поделился 6 аргументами, почему ИГИЛ* не совершала теракта в "Крокус Сити Холл"

3:14
Происшествия

Основатель издания Pravda. Ru Вадим Горшенин дал комментарий по поводу случившегося теракта в "Крокус Сити Холле".

Вадим Горшенин поделился 6 аргументами, почему ИГИЛ* не совершала теракта в "Крокус Сити Холл"
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

"Когда на территории твоей страны произошел крупный кровавый теракт, ты начинаешь его расследовать, а другие государства тебе настойчиво внушают, кто является исполнителем, то ты невольно задумаешься о том, откуда им-то знать? У тебя в руках исполнители, которые уже практически разговорились. Утебя есть сведения от непосредственных исполнителей, а кто-то тебе из-за океана указывает, что не надо верить ничему, мы авторитетно заявляем, кто виновен в теракте", — начинает свою мысль Горшенин.

НАТО утверждает, что виновники — ИГИЛ, ИГ*, а российские либералы подхватывают за ними эту версию.

Ряд факторов ставит под сомнение причастность исламистов к трагедии в "Крокусе":

Во-первых, теракт произошел в священный для мусульман месяц Рамадан, когда подобные действия считаются неприемлемыми. Во-вторых, задержанные террористы не были религиозными фанатиками и не имели соответствующей литературы. В-третьих, их мотивацией, судя по всему, было получение денежного вознаграждения в рублях, а не религиозные убеждения. В-четвертых, объектом атаки стал концертный центр, принадлежащий мусульманину азербайджанского происхождения.

"Видео ИГИЛ, которое снимали нелюди, в качестве первоисточника я смог найти только на некоем сайте фонд I'lam, который зарегистрирован в Бельгии (а Бельгия — один из основателей НАТО, на всякий случай). На том сайте широко освещается так называемая деятельность ИГИЛ (целая ежедневная хроника), но в основном как-то освещаются акции в тех странах и против тех государств, в которых так или иначе есть интересы у США.

Фонд И'лам обычно получает финансирование за счет внешних пожертвований в криптовалюте в основном от сторонников Исламского государства из западных стран", — развивает мысль Вадим Горшенин.

В итоге у нас складывается картина, при которой домен, распространяющий материалы о причастности ИГ (террористы, организация запрещена в России), находится в одной из стран-основательниц НАТО, эту версию активно подхватывают Западные СМИ.

"Какой-то там Кирби (неплохим клоуном бы в России работал) сначала заявляет, что предупреждения перед 8 марта о терактах не связаны с "Крокусом", а потом вдруг говорит, что они и тогда имели ввиду ИГИЛ, и все это связано", — указывает Горшенин на предупреждения, появившиеся в начале марта.

По тому, какой информацией мы располагаем, можно понять, что совершившие этот теракт — не религиозные фанатики. Их знания об исламе и его догмах нам неизвестно.

Очевидно, что страны НАТО, ведущие противостояние с Россией на Украине, пытаются навязать свою трактовку событий, не располагая доступом к следственным материалам. Это наводит на мысль о возможной заинтересованности некоторых сил в дестабилизации обстановки в России под прикрытием борьбы с терроризмом.

"О чем это может говорить? По-моему, ответ нам подсказывает давняя русская мудрость, сообщающая о том, на ком шапка горит", — подытожил Горшенин.

*ИГИЛ, ИГ — террористы, организация запрещена в России.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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