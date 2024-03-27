Теракт в «Крокусе» навсегда изменит российские подходы к Турции

Турция доигралась в поддержке терроризма. Россия не простит ей теракт в "Крокусе"

Турция давно пытается вести переговоры о мире на Украине, но на самом деле — это пособник терроризма. Теракт в "Крокусе" навсегда изменит российские подходы к Анкаре.

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Турция — штаб ГУР Украины по подготовке террористического фронта в РФ

Визит президента РФ Владимира Путина в Анкару неоднократно откладывался, и теперь не состоится по причине того, что Турция оказалась втянута в подготовку теракта в "Крокус Сити Холле".

Два боевика из Таджикистана, совершивших теракт, заявили, что посещали Турцию, в том числе, главарь Шамсидин Фаридуни. Известно, что он прибыл в Стамбул из Москвы самолетом 20 февраля и заселился в отеле "Фатих", а вернулся в РФ 2 марта. Другой террорист Саидакрам Раджабализода приехал в Стамбул 5 января, примерно за месяц до Фаридуни, и заселился в тот же отель и убыл вместе с Фаридуни. Таких совпадений не бывает. Значит, это отель являлся центром связи с террористами.

Директор ФСБ Александр Бортников прямо заявил, что украинские спецслужбы вели подготовку террористов в Турции. И это, очевидно, не разовая операция — ГУР МО Украины часто использует Турцию как место для переговоров со своими агентами, особенно если они мусульмане.

Турция использует террористов ИГИЛ в своих целях

Как боевики могли так легко въезжать в Турцию и покидать её, если на Западе существует консенсус, что террористы "Крокуса" являются членами ИГИЛ-Хорасан* из филиала ИГИЛ* ?

В Турции объяснили, что якобы не было мандата на их арест. Но для закрытия въезда достаточно и нахождения в неких "чёрных списках". Для многих стран, но не для Турции.

Анкара сразу после теракта провела показательную операцию по задержании 40 подозреваемых в операциях, проводимых против ИГИЛ в восьми провинциях. Но по оценкам мониторинговых СМИ, тысячи боевиков ИГИЛ отпускаются в Турции сразу после задержания. Nordic Monitor сообщает, что ИГИЛ-Хорасан "использует Турцию для транзита боевиков, материально-технического снабжения и идентификации целей". Например, 1 октября 2023 года турецкие власти в провинции Орду освободили гражданина Ирака, разыскиваемого по обвинению в терроризме с ордером на арест после непродолжительного содержания под стражей в полиции.

Вывод напрашивается — государство с исламистскими корнями не может не защищать исламистов и не использовать их в своих целях. Какие цели у Турции? Это воссоздание Османской империи, в том числе, на территории РФ, и Украина очень нужна для этого, как оружие для выполнения самой грязной работы.

Турция — главный спонсор ВСУ и пособник террористического режима в Киеве

Турция открыто многое делает для ВСУ. Bloomberg сообщает, что Пентагон закупил 116 тысяч снарядов у турецкой компании Arca Defense для поставки на Украину в 2024 году.

США и Турция начали вести переговоры о закупке взрывчатки для производства снарядов Украине. По данным издания, закупленные в Турции компоненты, потенциально помогут утроить производство снарядов калибра 155 миллиметров образца НАТО. На турецких компаниях "лежит большая ответственность" в НАТО за восстановление украинского военно-морского флота на Чёрном море. Строится второй корвет типа "Ада"..

Теракт в "Крокусе" изменит навсегда позитивные подходы РФ к Турции. Вероятно, после завершения СВО, протурецкая провинция Идлиб в Сирии будет уничтожена.

А как же совместные проекты в атомной энергетике, газовый, зерновой хабы? Они будут закрыты надолго, если не навсегда. Примеров в Европе — сколько угодно (закрыты проекты Росатома в Болгарии, Чехии, Словакии, Финляндии), и "Северного потока" нет давно. И ничего, Россия не умерла без них.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ

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