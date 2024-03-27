Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Теракт в «Крокусе» навсегда изменит российские подходы к Турции

Турция доигралась в поддержке терроризма. Россия не простит ей теракт в "Крокусе"

Мир

Турция давно пытается вести переговоры о мире на Украине, но на самом деле — это пособник терроризма. Теракт в "Крокусе" навсегда изменит российские подходы к Анкаре.

Турция доигралась в поддержке терроризма. Россия не простит ей теракт в "Крокусе"
Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Турция — штаб ГУР Украины по подготовке террористического фронта в РФ

Визит президента РФ Владимира Путина в Анкару неоднократно откладывался, и теперь не состоится по причине того, что Турция оказалась втянута в подготовку теракта в "Крокус Сити Холле".

Два боевика из Таджикистана, совершивших теракт, заявили, что посещали Турцию, в том числе, главарь Шамсидин Фаридуни. Известно, что он прибыл в Стамбул из Москвы самолетом 20 февраля и заселился в отеле "Фатих", а вернулся в РФ 2 марта. Другой террорист Саидакрам Раджабализода приехал в Стамбул 5 января, примерно за месяц до Фаридуни, и заселился в тот же отель и убыл вместе с Фаридуни. Таких совпадений не бывает. Значит, это отель являлся центром связи с террористами.

Директор ФСБ Александр Бортников прямо заявил, что украинские спецслужбы вели подготовку террористов в Турции. И это, очевидно, не разовая операция — ГУР МО Украины часто использует Турцию как место для переговоров со своими агентами, особенно если они мусульмане.

Турция использует террористов ИГИЛ в своих целях

Как боевики могли так легко въезжать в Турцию и покидать её, если на Западе существует консенсус, что террористы "Крокуса" являются членами ИГИЛ-Хорасан* из филиала ИГИЛ* ?

В Турции объяснили, что якобы не было мандата на их арест. Но для закрытия въезда достаточно и нахождения в неких "чёрных списках". Для многих стран, но не для Турции.

Анкара сразу после теракта провела показательную операцию по задержании 40 подозреваемых в операциях, проводимых против ИГИЛ в восьми провинциях. Но по оценкам мониторинговых СМИ, тысячи боевиков ИГИЛ отпускаются в Турции сразу после задержания. Nordic Monitor сообщает, что ИГИЛ-Хорасан "использует Турцию для транзита боевиков, материально-технического снабжения и идентификации целей". Например, 1 октября 2023 года турецкие власти в провинции Орду освободили гражданина Ирака, разыскиваемого по обвинению в терроризме с ордером на арест после непродолжительного содержания под стражей в полиции.

Вывод напрашивается — государство с исламистскими корнями не может не защищать исламистов и не использовать их в своих целях.  Какие цели у Турции? Это воссоздание Османской империи, в том числе, на территории РФ, и Украина очень нужна для этого, как оружие для выполнения самой грязной работы.

Турция — главный спонсор ВСУ и пособник террористического режима в Киеве

Турция открыто многое делает для ВСУ. Bloomberg сообщает, что Пентагон закупил 116 тысяч снарядов у турецкой компании Arca Defense для поставки на Украину в 2024 году.

США и Турция начали вести переговоры о закупке взрывчатки для производства снарядов Украине. По данным издания, закупленные в Турции компоненты, потенциально помогут утроить производство снарядов калибра 155 миллиметров образца НАТО. На турецких компаниях "лежит большая ответственность" в НАТО за восстановление украинского военно-морского флота на Чёрном море. Строится второй корвет типа "Ада"..

Теракт в "Крокусе" изменит навсегда позитивные подходы РФ к Турции. Вероятно, после завершения СВО, протурецкая провинция Идлиб в Сирии будет уничтожена.

А как же совместные проекты в атомной энергетике, газовый, зерновой хабы? Они будут закрыты надолго, если не навсегда. Примеров в Европе — сколько угодно (закрыты проекты Росатома в Болгарии, Чехии, Словакии, Финляндии), и "Северного потока" нет давно. И ничего, Россия не умерла без них.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ

Читайте по теме: ФСБ подтвердила имя первого украинца, которого ликвидируют за теракт в "Крокусе"

Путин больше не считает Турцию дружественной страной. Зачем туда ехать? Ведь "Луна не является частью Турции"

"Крокус": террористы не подготовили пути отхода, не сменили автомобиль и образ. Полные дилетанты

Азовцы* вернулись из Турции: зачем Эрдоган пошел против Путина?
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы игил турция украина терроризм
Новости Все >
"Выберу.ру": каждому восьмому россиянину поступило предложение о фейковых сборах жертвам теракта в "Крокусе"
Калорий меньше, а вес больше: почему не удается похудеть при сильном дефиците калорий и голодании
Автоэксперт Мершиев рассказал, что обязательно нужно сделать с машиной весной
Топ-5 самых маленьких пород, которые завоевали сердца собаководов
Рецепт приготовления сэндвича с салатом из цветной капусты
Что делать, чтобы начать худеть: помогут ли занятия бегом?
Нейробиологи нашли новый путь лечения алкоголизма у людей, переживших травмы
Россиянин сходил к британцу-нудисту и описал ситуацию фразой «заставляет вздрогнуться»
За последние пять лет продажи антидепрессантов в РФ достигли исторического максимума
После теракта в "Крокусе" мигрантам по всей России будет запрещено работать в такси
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Огородные хитрости: чем подкормить рассаду помидоров после пикировки
Огородные хитрости: чем подкормить рассаду помидоров после пикировки
Последние материалы
Топ-5 самых маленьких пород, которые завоевали сердца собаководов
Турция доигралась в поддержке терроризма. Россия не простит ей теракт в "Крокусе"
Рецепт приготовления сэндвича с салатом из цветной капусты
Что делать, чтобы начать худеть: помогут ли занятия бегом?
Нейробиологи нашли новый путь лечения алкоголизма у людей, переживших травмы
Россиянин сходил к британцу-нудисту и описал ситуацию фразой «заставляет вздрогнуться»
За последние пять лет продажи антидепрессантов в РФ достигли исторического максимума
После теракта в "Крокусе" мигрантам по всей России будет запрещено работать в такси
Владимир Вдовиченков из "Бригады" заявил, что никогда не видел собственного внука
Как экономить на общественном транспорте?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников