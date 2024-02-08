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Любовь Степушова
Путин больше не считает Турцию дружественной страной. Зачем туда ехать? Ведь "Луна не является частью Турции"

Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия

4:19
Мир » Азия » Ближний Восток

Турция выпала из союзников РФ по обходу американских санкций, а также усилила военную помощь Украине наряду с подрывной работой в РФ. Поэтому визит Владимира Путина в Анкару был отменён.

Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия
Фото: Фото: pxfuel.com

РФ отменила визит Путина в Турцию

Намечавшийся на ближайшие дни визит президента РФ Владимира Путина в Турцию перенесён (по некоторым данным, отменён) на более поздний срок — апрель или май.

Для Анкары эта отмена стала неожиданностью, так как министр иностранных дел Хакан Фидан на этой неделе заявил, что лидеры двух стран согласовали повестку:

  • газовый хаб,
  • "войну на Украине"
  • и экспорт зерна по Чёрному морю.

Официально это объясняется в России большой загруженностью Путина накануне президентских выборов. Неофициально — не все вопросы удалось согласовать с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом говорят и в Турции. Так, директор Центра исследований экономики и внешней политики (EDAM) Синан Ульген сказал, что "наиболее конкретная работа, которая ведется между двумя странами, — это проект создания хаба природного газа.

"Возможно, в этом вопросе не было достигнуто никакого прогресса", — отметил он.

Однако российская сторона заявила, что ведутся переговоры о поездке в Анкару Александра Новака, так как по его вектору ответственности (газовый хаб) всё готово для подписания и запуска проекта.

Что касается зерновой сделки, то было решение сделать Турцию и зерновым хабом. Возможно, Москва готова была на это пойти, учитывая заслуги Турции как союзника по обходу санкций, но тут произошло несколько удручающих событий.

Турция присоединилась к американским санкциям

Прежде всего это закрытие неделю назад счетов российских компаний и ужесточение для физлиц пользования турецкими банками якобы из-за давления США по вторичным санкциям.

Это касается, в том числе, бизнеса, который использовал Турцию в качестве транзитной юрисдикции для расчётов и поставок, а также трейдеров нефти и газа.

Это сверхважные для РФ вопросы, и по сути Турция выпала из союзнических отношений по санкционному давлению. Зачем тогда Турция России и уступки ей?

Турция усилила антироссийскую деятельность

Вторая причина касается начала строительства фирмой Baykar завода по производству БПЛА "Байрактар" на Украине. Производство стартует через год и сможет выпускать 120 боевых дронов ежегодно.

"Это пример того, как союзники по НАТО поддерживают Украину прямыми поставками оружия и боеприпасов, а также инвестируют в увеличение собственных мощностей по производству оружия", — похвалил Турцию генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Третья причина — есть уверенность у специалитстов, что Турция работает с внутренними исламистами по дестабилизации тюркских и исламских регионов России и недавние события в Дагестане — её рук дело. Также Турция оказывает финансовую поддержку террористической проукраинской части крымских татар.

Всё это делается якобы для защиты национальных интересов Турции. Но у РФ есть также свои интересы и, вероятно, Эрдогану сказали, что завод "Байрактар" его зятя будет на Украине уничтожен, что это законная цель.

"Луна не является частью Турции"

Турция хочет оказаться с победителями передела мира и уже знает, что это будет, в том числе, Россия. Но Эрдоган считает, что достиг искусства многовекторности и Путин ему всё простит. Оказывается, не всё.

У России есть отличный опыт работы с Турцией. В первые годы формирования СССР в ответ на протест турецкого правительства против того, что на гербе Армянской ССР изображена гора Арарат, не являющаяся частью Армении, нарком иностранных дел Георгий Чичерин ответил:

"На флаге Турции изображён полумесяц, но Луна не является частью Турции".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы турция владимир путин
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