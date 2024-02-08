Путин больше не считает Турцию дружественной страной. Зачем туда ехать? Ведь "Луна не является частью Турции"

Турция выпала из союзников РФ по обходу американских санкций, а также усилила военную помощь Украине наряду с подрывной работой в РФ. Поэтому визит Владимира Путина в Анкару был отменён.
Намечавшийся на ближайшие дни визит президента РФ Владимира Путина в Турцию перенесён (по некоторым данным, отменён) на более поздний срок — апрель или май.
Для Анкары эта отмена стала неожиданностью, так как министр иностранных дел Хакан Фидан на этой неделе заявил, что лидеры двух стран согласовали повестку:
Официально это объясняется в России большой загруженностью Путина накануне президентских выборов. Неофициально — не все вопросы удалось согласовать с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом говорят и в Турции. Так, директор Центра исследований экономики и внешней политики (EDAM) Синан Ульген сказал, что "наиболее конкретная работа, которая ведется между двумя странами, — это проект создания хаба природного газа.
"Возможно, в этом вопросе не было достигнуто никакого прогресса", — отметил он.
Однако российская сторона заявила, что ведутся переговоры о поездке в Анкару Александра Новака, так как по его вектору ответственности (газовый хаб) всё готово для подписания и запуска проекта.
Что касается зерновой сделки, то было решение сделать Турцию и зерновым хабом. Возможно, Москва готова была на это пойти, учитывая заслуги Турции как союзника по обходу санкций, но тут произошло несколько удручающих событий.
Прежде всего это закрытие неделю назад счетов российских компаний и ужесточение для физлиц пользования турецкими банками якобы из-за давления США по вторичным санкциям.
Это касается, в том числе, бизнеса, который использовал Турцию в качестве транзитной юрисдикции для расчётов и поставок, а также трейдеров нефти и газа.
Это сверхважные для РФ вопросы, и по сути Турция выпала из союзнических отношений по санкционному давлению. Зачем тогда Турция России и уступки ей?
Вторая причина касается начала строительства фирмой Baykar завода по производству БПЛА "Байрактар" на Украине. Производство стартует через год и сможет выпускать 120 боевых дронов ежегодно.
"Это пример того, как союзники по НАТО поддерживают Украину прямыми поставками оружия и боеприпасов, а также инвестируют в увеличение собственных мощностей по производству оружия", — похвалил Турцию генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Третья причина — есть уверенность у специалитстов, что Турция работает с внутренними исламистами по дестабилизации тюркских и исламских регионов России и недавние события в Дагестане — её рук дело. Также Турция оказывает финансовую поддержку террористической проукраинской части крымских татар.
Всё это делается якобы для защиты национальных интересов Турции. Но у РФ есть также свои интересы и, вероятно, Эрдогану сказали, что завод "Байрактар" его зятя будет на Украине уничтожен, что это законная цель.
Турция хочет оказаться с победителями передела мира и уже знает, что это будет, в том числе, Россия. Но Эрдоган считает, что достиг искусства многовекторности и Путин ему всё простит. Оказывается, не всё.
У России есть отличный опыт работы с Турцией. В первые годы формирования СССР в ответ на протест турецкого правительства против того, что на гербе Армянской ССР изображена гора Арарат, не являющаяся частью Армении, нарком иностранных дел Георгий Чичерин ответил:
"На флаге Турции изображён полумесяц, но Луна не является частью Турции".
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