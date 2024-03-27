СМИ раскрыли подробности пребывания террористов в Турции до нападения на "Крокус"

NYT: до нападения на "Крокус" двое террористов были в одном районе Турции

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Двое из четверых напавших на "Крокус сити холл" террористов до атаки побывали в одном районе Турции. Об этом пишет The New York Times.

Фото: YouTube by CBC TV

Со ссылкой на высокопоставленных сотрудников турецких спецслужб, издание пишет, что один из боевиков, Саидакрами Рачабализода, провёл в Турции почти два месяца — прилетел в начале января и покинул страну в начале марта, отправившись в Москву.

Второй обвиняемый, Шамсидин Фаридуни, въехал в Турцию из РФ 20 февраля, объяснив поездку истечением визы. Фаридуни пробыл на турецкой территории чуть больше недели, и за это время успел сделать селфи у мечети в том же районе, где останавливался Рачабализода.

Более того, оба террориста вернулись в Россию одним и тем же рейсом 2 марта. Издание также отмечает, что оба были радикальными ещё до визита в Турцию.

Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошёл 22 марта перед концертом группы "Пикник". На сегодняшний день известно о 139 жертвах атаки.