Следственный комитет намеревается провести проверку стран Запада на предмет причастности к террористической деятельности

Украина и страны Запада рискуют стать спонсорами терроризма де-юре

1:12 Your browser does not support the audio element. Россия

Следственный комитет по запросу ряда депутатов Госдумы и общественных деятелей намерен провести проверку руководства Украины и стран Запада процессуальную проверку на предмет выявления причастности к спонсированию терроризма.

Фото: t.me/sledcom_press by Пресс-служба СК РФ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"По итогам рассмотрения обращения депутатов Государственной думы... и общественных деятелей..., касающегося необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России, в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка".

Юридическое "кольцо подозреваемых" заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" сжимается. Вчера стало известно, что МИД РФ обратился к Украине с требованием заключить под стражу и экстрадировать в Россию директора СБУ в рамках обязательств по борьбе с терроризмом. Ранее озвучивались подозрения в причастности к терроризму главы ГУР. Вся организация СБУ может быть признана террористической. Все эти сигналы ведут к юридическому признанию всего руководства Украины и её силовых структур организованной преступной террористической группировкой со всеми вытекающими последствиями.